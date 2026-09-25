SACE da el salto de los “Duetos Imposibles” a su carrera como solista con “LOCO”

SACE, cantautor peruano que se hizo viral con “Duetos Imposibles”, habló con MundoNow sobre “LOCO”, su nueva etapa como solista

SACE presenta nueva etapa con “LOCO”

“Duetos Imposibles” impulsó su presencia digital

Estados Unidos aparece entre sus planes. SACE sabe perfectamente lo que significa tener una idea que parece destinada a funcionar en redes sociales y descubrir que, al publicarla, prácticamente nadie la ve. Antes de que sus “Duetos Imposibles” comenzaran a llamar la atención, el cantautor peruano tuvo que experimentar, equivocarse y entender mejor cómo atrapar a una audiencia digital. Ahora quiere que esa misma audiencia conozca otra parte de su historia. El artista de 27 años inicia una nueva etapa como solista con “LOCO”, un sencillo compuesto por él y en el que reúne varias de las influencias musicales que lo han acompañado desde niño. En entrevista con MundoNow, SACE habló sobre la creación de su nueva canción, las experiencias que inspiraron su letra, su infancia rodeada de música, el fenómeno de “Duetos Imposibles” y el papel que la inteligencia artificial tuvo en ese proyecto. También reveló que entre sus planes está acercarse a Estados Unidos y continuar lanzando música propia. “LOCO”, la canción con la que SACE quiere mostrar quién es Ver este video en su propia página →

“LOCO” nació de una combinación de referencias que SACE ha acumulado durante años. El peruano reconoce que en su biblioteca musical conviven diferentes artistas y sonidos que, de una manera muchas veces inconsciente, terminan apareciendo cuando se sienta a componer. “LOCO” nació de una combinación de referencias que SACE ha acumulado durante años. El peruano reconoce que en su biblioteca musical conviven diferentes artistas y sonidos que, de una manera muchas veces inconsciente, terminan apareciendo cuando se sienta a componer. “Loco es una de las canciones más naturales que tengo, como que vienen de mí”, explicó SACE durante su conversación con MundoNow. Entre las referencias que mencionó aparecen Reik, Sebastián Yatra y Bruno Mars. El cantante describe el proceso casi como preparar una receta en la que se toman elementos diferentes hasta encontrar algo nuevo. “Agarré un poquito, así como si estuvieras cocinando: especias por aquí, especias por allá”, explicó sobre la manera en que esas influencias terminaron encontrándose dentro de “LOCO”. SACE confirmó además que el sencillo es composición suya. De hecho, señaló que sus canciones son escritas por él y que con “LOCO” buscó variar respecto a su primer lanzamiento, que tenía una propuesta más romántica.

¿Hay una mujer detrás de “LOCO”? SACE revela de dónde nació la canción Ver este video en su propia página → Una canción cargada de sentimientos inevitablemente genera una pregunta: ¿“LOCO” tiene nombre y apellido? SACE evita relacionarla con una sola persona. Su proceso de composición puede tomar fragmentos de situaciones reales y combinarlos con emociones o experiencias vividas en diferentes momentos. “Es más una combinación de experiencias que una en específica”, aseguró el intérprete. Incluso reconoció que algunas experiencias con distintas personas pueden terminar encontrándose dentro de una misma composición. Esa mezcla también ha provocado que parte de su audiencia se identifique con las historias que cuenta. Según SACE, seguidores le han comentado que han atravesado experiencias similares a las que aparecen en sus canciones, algo que convierte una vivencia personal en un sentimiento mucho más universal.

De Red Hot Chili Peppers y Nirvana a descubrir que la música era parte de su vida Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sebastián Collantes (@sacemusica) Para entender la carrera de SACE hay que regresar mucho antes de “LOCO”, las redes sociales o la inteligencia artificial. Desde pequeño, la música estaba presente en su vida cotidiana. Recuerda levantarse y tomar una guitarra que estaba en su clóset, además de asistir posteriormente a talleres que fortalecieron esa relación con los instrumentos. Su padre también fue determinante. Cuando SACE tenía alrededor de tres años veía videoclips de grupos como Red Hot Chili Peppers y Nirvana que su papá le mostraba. Cuando este tuvo que viajar, esos videos adquirieron además un significado emocional para el pequeño. “No es como que una decisión; ya es parte de mí”, recordó SACE al explicar por qué nunca existió realmente un momento en el que decidiera pasar de considerar la música un pasatiempo a verla como profesión. Para él, descubrir que podía dedicarse profesionalmente a algo que había formado parte de su vida desde la infancia fue prácticamente una confirmación del camino que ya estaba recorriendo.

Una familia donde la música siempre estuvo presente El ambiente familiar ayudó a alimentar esa pasión. Su padre es periodista y también ha sido músico, mientras que su madre, según explicó SACE, ha sido una gran melómana. El cantante recuerda los discos que escuchaba con ella y una batería colocada en medio de la sala de su casa que inevitablemente despertó su curiosidad. “Mi caminar fue la música”, expresó al describir hasta qué punto los sonidos, instrumentos y canciones estuvieron presentes durante sus primeros años. Incluso los viajes familiares tenían una banda sonora. SACE recordó que durante los trayectos cada integrante de la familia elegía canciones para las playlists mientras él observaba por la ventana cómo desaparecía poco a poco el paisaje de Lima.

“Duetos Imposibles”: la idea que al principio no vio “ni mi mamá” Muchos conocieron a SACE por un proyecto completamente diferente a su carrera tradicional como cantautor: “Duetos Imposibles”. La idea consistía en experimentar con música y tecnología para imaginar encuentros entre artistas que no habían colaborado, incluyendo figuras vivas y fallecidas. Para desarrollar el concepto utilizó también herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, la fórmula viral no funcionó desde el primer intento. “Yo lo subí y no lo vio nadie. No lo vio ni mi mamá, creo”, recordó SACE sobre aquella primera publicación. En lugar de abandonar la idea, comenzó a analizar qué podía estar fallando. Descubrió que no bastaba con tener un producto musical interesante: la presentación visual también tenía que conseguir que una persona se detuviera mientras navegaba por sus redes. Realizó cambios en la manera de presentar los contenidos y volvió a intentarlo. Una de las combinaciones que preparó, entre Rauw Alejandro y The Weeknd, terminó convirtiéndose en el punto de inflexión. “Dije: ‘Okay, creo que sí funciona’”, recordó. A partir de ahí comenzó a producir nuevas combinaciones y a observar también las propuestas que aparecían entre los comentarios de sus seguidores.

The Beatles protagonizaron uno de sus “Duetos Imposibles” favoritos #loco #therians #nuevamusica ♬ sonido original – sacemusica @sacemusica Ningún therian fue herido al momento de hacer este video. LOCO 24/04 #musica Entre todos los experimentos realizados para la serie, hay uno que SACE recuerda de manera especial. El músico creó una canción imaginando cómo podría sonar The Beatles si la banda continuara junta. La experiencia adquirió un significado todavía mayor cuando se la mostró a su padre, con quien había escuchado al grupo durante años. Según relató, su papá reaccionó sorprendido por la semejanza en el sonido y la sensación que transmitía la pieza. SACE aclaró que no pretende colocarse al nivel creativo de Paul McCartney o John Lennon, pero sí considera especial haber conseguido una canción que le provocara una sensación parecida a la que experimenta cuando escucha a la banda británica. “Para mí creo que es el mejor que he hecho hasta ahorita”, aseguró.

SACE dejó de compararse con Maluma y cambió su forma de medir el éxito #ia ♬ sonido original – sacemusica @sacemusica Respuesta a @Rafael Quiroz ¿Cómo sonaría… esta canción completa? 🤨✍️ #musica Las redes sociales ofrecen oportunidades, pero también pueden convertir la comparación con otros artistas en una presión constante. SACE admite que él mismo cayó en esa dinámica. “No puede ser que ahorita Maluma esté en el top 10, yo también quiero”, recordó sobre los pensamientos que tenía al comienzo. Con el tiempo decidió cambiar la referencia. En lugar de preguntarse qué estaba haciendo otro cantante, comenzó a comparar su trabajo actual con el que él mismo había realizado una semana, dos semanas o un mes antes. Ese proceso también le permitió entender que internet no necesariamente obliga a todos los creadores a competir por exactamente la misma audiencia. “Cada persona tiene su propio nicho”, afirmó. Para SACE, incluso los contenidos más específicos pueden encontrar seguidores si logran conectar con las personas adecuadas.

Jimi Hendrix sería el verdadero “Dueto Imposible” de SACE Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sebastián Collantes (@sacemusica)

Además de estudiar música, SACE se formó en marketing digital, conocimientos que hoy convergen directamente en su carrera. El artista explicó que cantar y tocar instrumentos representa solamente una parte del trabajo. También tuvo que estudiar teoría, producción y la manera de comercializar la música para comprender mejor una industria que describe como todo un mundo. Pero si pudiera convertir en realidad su propio “Dueto Imposible”, elegiría a una leyenda: Jimi Hendrix. SACE ni siquiera exige grabar una canción con él. Su fantasía sería poder regresar en el tiempo, entrar a una sesión y observar personalmente cómo trabajaba el guitarrista. “Cómo quisiera al menos un minuto de ver eso en vivo”, confesó. Para él sería suficiente verlo trabajar cara a cara, compartir una taza de café o participar de alguna manera en aquel momento.

Estados Unidos aparece en el horizonte de SACE Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sebastián Collantes (@sacemusica) Mientras “LOCO” marca esta nueva etapa, SACE ya piensa en lo que podría venir después. El peruano quiere continuar lanzando sencillos propios y explorar un sonido diferente, con canciones más dramáticas y experiencias mucho más específicas. Estados Unidos también aparece entre sus objetivos. “Mi plan es, con fe, moverme a Estados Unidos”, reveló durante la entrevista con MundoNow. Sin embargo, evitó presentar ese deseo como algo que ya esté confirmado. SACE prefiere avanzar paulatinamente y dejar que sus proyectos se desarrollen antes de anunciar movimientos que todavía no se han concretado. Su mensaje para los jóvenes y para la comunidad hispana que también intenta perseguir sus objetivos fue mucho más directo. “Que sigan avanzando, que no escuchen a la gente. La gente tiene boca nomás y tú también. Entonces, ¿por qué no usarla para hacer cosas que te gustan hacer?”, expresó.