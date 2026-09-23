Esposo de Lourdes Stephen estalla contra ella y la llama “diva promiscua” en redes sociales

Michael Puchades atacó públicamente a Lourdes

Cuestionó sus publicaciones en redes sociales

Lourdes decidió guardar silencio por ahora.

Esposo de Lourdes Stephen. Lourdes Stephen quedó en el centro de una inesperada polémica después de que su esposo, Michael Puchades, hiciera públicos fuertes señalamientos sobre su matrimonio. El abogado, con quien la presentadora dominicana lleva 18 años casada, cuestionó las imágenes que ella comparte en Instagram y llegó a llamarla una “diva promiscua de las redes sociales”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por People en Español (@peopleenespanol)

De acuerdo con People en Español, Puchades hizo pública temporalmente su cuenta de Instagram para exponer lo que, según él, ocurre dentro de su relación. El abogado aseguró sentirse avergonzado por algunas publicaciones de la conductora de Al Rojo Vivo.

“Ningún hombre quiere estar con una mujer que actúa como soltera en línea”, escribió Puchades. También acusó a Stephen de tratar Instagram “como una aplicación de citas” y de buscar la validación de otras personas.

“Es una cruz muy pesada de llevar”

Las declaraciones subieron de tono cuando Puchades habló directamente sobre su matrimonio y la crianza del hijo que ambos tienen en común, Michael Víctor.

“Estar casado e intentar criar a un hijo en conjunto con una diva promiscua de las redes sociales […] es una cruz muy pesada de llevar”, escribió, según reprodujo People en Español.

Puchades aseguró que Stephen publica contenido sensual para hacerse “viral” y ganar seguidores debido a su trabajo. También afirmó que le habría pedido reiteradamente que dejara de hacerlo por considerarlo “irrespetuoso, poco profesional y vergonzoso”.

Se trata, sin embargo, de las acusaciones hechas públicamente por Puchades. Lourdes no ha confirmado esa versión ni ha respondido punto por punto a lo expuesto por su esposo.