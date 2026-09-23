Esposo de Lourdes Stephen estalla contra ella y la llama “diva promiscua” en redes sociales
Publicado el23/09/2026 a las 14:28
- Michael Puchades atacó públicamente a Lourdes
- Cuestionó sus publicaciones en redes sociales
- Lourdes decidió guardar silencio por ahora.
Esposo de Lourdes Stephen. Lourdes Stephen quedó en el centro de una inesperada polémica después de que su esposo, Michael Puchades, hiciera públicos fuertes señalamientos sobre su matrimonio. El abogado, con quien la presentadora dominicana lleva 18 años casada, cuestionó las imágenes que ella comparte en Instagram y llegó a llamarla una “diva promiscua de las redes sociales”.
Ver esta publicación en Instagram
De acuerdo con People en Español, Puchades hizo pública temporalmente su cuenta de Instagram para exponer lo que, según él, ocurre dentro de su relación. El abogado aseguró sentirse avergonzado por algunas publicaciones de la conductora de Al Rojo Vivo.
“Ningún hombre quiere estar con una mujer que actúa como soltera en línea”, escribió Puchades. También acusó a Stephen de tratar Instagram “como una aplicación de citas” y de buscar la validación de otras personas.
“Es una cruz muy pesada de llevar”
Las declaraciones subieron de tono cuando Puchades habló directamente sobre su matrimonio y la crianza del hijo que ambos tienen en común, Michael Víctor.
“Estar casado e intentar criar a un hijo en conjunto con una diva promiscua de las redes sociales […] es una cruz muy pesada de llevar”, escribió, según reprodujo People en Español.
Puchades aseguró que Stephen publica contenido sensual para hacerse “viral” y ganar seguidores debido a su trabajo. También afirmó que le habría pedido reiteradamente que dejara de hacerlo por considerarlo “irrespetuoso, poco profesional y vergonzoso”.
Se trata, sin embargo, de las acusaciones hechas públicamente por Puchades. Lourdes no ha confirmado esa versión ni ha respondido punto por punto a lo expuesto por su esposo.
Esposo de Lourdes Stephen también recurrió a la religión
Puchades acompañó sus críticas con referencias a sus convicciones religiosas. En otro fragmento pidió a Dios fortaleza para enfrentar la situación que asegura vivir dentro de su matrimonio.
“Perdónala, Señor, y por favor dame fuerza, sabiduría y paciencia, especialmente por mi hijo”, expresó el abogado, quien además habló de “reprender a los demonios que alimentan esas pasiones mundanas”.
Finalmente, incluyó un pasaje bíblico de 2 Timoteo 3:6-7. Poco después de que sus mensajes comenzaran a circular, Puchades volvió a colocar su perfil de Instagram en privado.
¿Qué respondió Lourdes Stephen?
Hasta ahora, Lourdes Stephen ha decidido no entrar públicamente en la confrontación. People en Español informó que contactó a la publicista de la periodista, Blanca Tellería, quien confirmó su postura.
“Lourdes no va a hablar por ahora”, señaló su representante. El medio también buscó declaraciones de Puchades y de compañeros de Stephen en Telemundo, pero no obtuvo nuevas respuestas sobre la situación.
Colegas de Univision salen en su defensa
Ver esta publicación en Instagram
Aunque los compañeros de Lourdes en Telemundo han mantenido silencio, figuras vinculadas a Univision sí reaccionaron públicamente.
Lili Estefan le escribió: “Estás bella, tu mejor momento, te quiero”. Astrid Rivera también le manifestó su apoyo: “Sigue dándolo todo, mereces todo lo hermoso”.
Más contundente fue Gelena Solano, quien defendió a Lourdes y cuestionó que el conflicto matrimonial se hiciera público.
“Lourdes fue, es y siempre será una mujer que se respeta, de valores, que respetamos y que muchos admiramos”, escribió. Agregó que hay límites que, “por respeto a los hijos, nunca deberían cruzarse”.
No es la primera crisis matrimonial
La controversia también sacó a la luz un episodio ocurrido años atrás. Según documentos judiciales de Miami-Dade consultados por People en Español, Puchades presentó una solicitud de divorcio el 8 de mayo de 2013, alegando una “ruptura irreparable” del matrimonio.
Stephen respondió entonces que ambos estaban “en el proceso de reconciliación” y buscando “salvar” su relación. Semanas después, la petición fue retirada y el expediente quedó cerrado.
Lourdes Stephen y Michael Puchades se casaron en 2008 y su hijo Michael Víctor nació en 2016. Apenas semanas antes de esta nueva polémica, la familia había compartido imágenes de unas vacaciones por Europa.
Por ahora, no se ha informado de una nueva solicitud de divorcio. La versión pública disponible es la de Puchades, mientras Lourdes ha elegido no hacer declaraciones.