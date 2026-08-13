Lourdes Stephen de luto: «Fuiste cariñoso, noble y fiel hasta el último momento» (VIDEO)

Lourdes Stephen sufre dolorosa pérdida familiar.

Despide a su perro Moe tras 15 años.

Compartió emotivo mensaje en redes sociales.

Lourdes Stephen de luto. La reconocida conductora de Telemundo Lourdes Stephen, atraviesa uno de los momentos más difíciles en el ámbito personal al confirmar el fallecimiento de su entrañable mascota.

A través de sus plataformas digitales, la querida presentadora abrió su corazón para anunciar la partida de su fiel compañero de vida durante tres lustros.

La noticia conmovió de inmediato a sus casi dos millones de seguidores acumulados entre Instagram y Facebook, transformando temporalmente su habitual espacio de alegría en un lugar de luto.

Colegas del medio artístico y fanáticos se sumaron masivamente para enviar mensajes de solidaridad ante la irreparable ausencia del integrante más leal del hogar.

Lourdes Stephen de luto: 15 años de amor incondicional y lealtad

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Para expresar su dolor, la comunicadora compartió un emotivo video que recopila los momentos más felices junto a su mascota desde que llegó a casa siendo un pequeño cachorro. La publicación estuvo acompañada por conmovedoras palabras textuales dedicadas a su querido amigo de cuatro patas.

«Con mucha tristeza, hoy nos despedimos de 15 años de amor incondicional, nobleza y lealtad. Moe… Fuiste cariñoso, noble y fiel hasta el último momento», expresó la conductora visiblemente afectada por la partida de su entrañable compañero de vida.

En su mensaje de despedida, la figura de televisión destacó la huella imborrable que el animal dejó en su núcleo familiar y en los recuerdos que atesorarán por siempre. La conexión creada a lo largo de década y media dejó una marca profunda en todos sus seres queridos.

«Gracias por tantos años de compañía, por tu amor sin condiciones, por ser parte de nuestra familia y de tantos recuerdos que siempre llevaremos con nosotros. Todos te vamos a extrañar muchísimo», añadió en su conmovedor escrito compartido en la web.