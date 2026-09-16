Asesinan al creador de contenido mexicano Emerson Rey y a su padre : esto se sabe del ataque (FUERTE VIDEO)
Publicado el16/09/2026 a las 07:22
- Emerson Rey murió junto a su padre
- Ambos fueron atacados en Tenexpa
- Fiscalía abrió investigación por homicidio
Asesinan a Emerson Rey. El asesinato de Emerson Rey y su padre sacudió a la comunidad de creadores de contenido en Guerrero, México. Ambos fueron atacados a balazos la tarde del lunes 14 de septiembre en Tenexpa, localidad perteneciente al municipio de Tecpan de Galeana.
De acuerdo con Uno TV e Infobae, Emerson y su padre habían acudido previamente a una Agencia del Ministerio Público. Al regresar a la comunidad, fueron interceptados por hombres armados cuando se encontraban en la vía pública. El video salió a la luz. FUERTES IMÁGENES
¿Cómo ocurrió el asesinato de Emerson Rey?
✅ #GUERRERO | ASESINAN AL CREADOR DE CONTENIDO EMERSON REY Y A SU PADRE, EN TECPAN
El creador de contenido Emerson Rey y su padre fueron asesinados ayer lunes en el municipio de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande 🕯️. Su hermano transmitió en vivo, para denunciar el crimen.… pic.twitter.com/H1R3FIjVIJ
— Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) September 15, 2026
Uno TV reportó que el ataque ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas, poco después de que padre e hijo salieran de las instalaciones del Ministerio Público.
Según la información disponible, sujetos armados se aproximaron y dispararon contra ambos en repetidas ocasiones antes de escapar del lugar. Peritos realizaron las primeras diligencias y los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense.
Infobae agregó que el doble homicidio ocurrió sobre la calle Niños Héroes. También informó que los agresores presuntamente se llevaron la motocicleta en la que viajaban las víctimas.
Asesinan a Emerson Rey: Su hermano confirmó la tragedia
¿De qué sirve el Grito de Independencia?
¿De qué sirve sentirse tan mexicano?
Si este país sigue llenándose de sangre.
Ayer, en Tenexpa, Guerrero, asesinaron al creador de contenido Emerson Rey y a su padre después de salir del Ministerio Público. Los atacaron a balazos en plena… pic.twitter.com/KzhbqqNVWT
— José Díaz (@JJDiazMachuca) September 16, 2026
Michael, hermano de Emerson, llegó al lugar y realizó una transmisión en vivo en la que pidió una ambulancia y confirmó la muerte de sus familiares.
“Acaban de matar a Emerson Rey, a mi hermano, y acaban de también matar a mi papá”, dijo visiblemente alterado, de acuerdo con MVS Noticias.
En esa misma transmisión señaló a dos personas como presuntos responsables. Sin embargo, Infobae aclaró que esos señalamientos corresponden únicamente a la versión del familiar y no representan una responsabilidad establecida por las autoridades.
Fiscalía de Guerrero abrió una investigación
🚨🚔 Tecpan | Este lunes, fueron asesinados a balazos el creador de contenido Emerson Rey y su padre, afuera de su domicilio en la comunidad de Tenexpa, municipio de Tecpan; la fiscalía general del Estado abrió carpeta de investigación.
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— Meganoticias IXT (@MeganoticiasIXT) September 15, 2026
La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el doble homicidio y abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado.
MVS Noticias informó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y peritos trabajaron en el lugar para buscar y levantar indicios balísticos y otros elementos que puedan ayudar a esclarecer la mecánica del crimen.
Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente cuál habría sido el móvil del ataque ni han dado a conocer detenciones relacionadas con el caso.
¿Quién era Emerson Rey?
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Emerson Rey era conocido principalmente en Facebook, aunque también tenía presencia en Instagram y TikTok. Su contenido se enfocaba en mostrar aspectos cotidianos y culturales de la Costa Grande de Guerrero.
Publicaba videos sobre torneos deportivos, playas, restaurantes, fiestas patronales, rutas turísticas, celebraciones y tradiciones de Tecpan de Galeana y comunidades cercanas.
Infobae también señala que durante 2026 su actividad como creador de contenido obtuvo mayor reconocimiento y que, de manera ocasional, también incursionó en la música.
Otro caso que enciende las alarmas
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Uno TV destacó que Emerson Rey es otro creador de contenido asesinado en México en un periodo reciente. También recordó el caso de “El Piturris”, atacado a balazos en Sonora el 10 de septiembre.
En Guerrero, Infobae mencionó otros episodios que han generado preocupación por la seguridad de comunicadores y creadores digitales, entre ellos los casos de Wilson Alcaraz, conocido como Spiterman, y Alex Serna.
No existe evidencia que relacione directamente esos hechos con el asesinato de Emerson Rey. La investigación del doble homicidio continúa abierta.