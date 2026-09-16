Asesinan al creador de contenido mexicano Emerson Rey y a su padre : esto se sabe del ataque (FUERTE VIDEO)

Emerson Rey murió junto a su padre

Ambos fueron atacados en Tenexpa

Fiscalía abrió investigación por homicidio

Asesinan a Emerson Rey. El asesinato de Emerson Rey y su padre sacudió a la comunidad de creadores de contenido en Guerrero, México. Ambos fueron atacados a balazos la tarde del lunes 14 de septiembre en Tenexpa, localidad perteneciente al municipio de Tecpan de Galeana.

De acuerdo con Uno TV e Infobae, Emerson y su padre habían acudido previamente a una Agencia del Ministerio Público. Al regresar a la comunidad, fueron interceptados por hombres armados cuando se encontraban en la vía pública. El video salió a la luz. FUERTES IMÁGENES

¿Cómo ocurrió el asesinato de Emerson Rey?

✅ #GUERRERO | ASESINAN AL CREADOR DE CONTENIDO EMERSON REY Y A SU PADRE, EN TECPAN El creador de contenido Emerson Rey y su padre fueron asesinados ayer lunes en el municipio de Tecpan de Galeana, en la Costa Grande 🕯️. Su hermano transmitió en vivo, para denunciar el crimen.… pic.twitter.com/H1R3FIjVIJ — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) September 15, 2026

Uno TV reportó que el ataque ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas, poco después de que padre e hijo salieran de las instalaciones del Ministerio Público.

Según la información disponible, sujetos armados se aproximaron y dispararon contra ambos en repetidas ocasiones antes de escapar del lugar. Peritos realizaron las primeras diligencias y los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense.

Infobae agregó que el doble homicidio ocurrió sobre la calle Niños Héroes. También informó que los agresores presuntamente se llevaron la motocicleta en la que viajaban las víctimas.