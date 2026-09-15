Gala Montes admite infidelidad con Emiliano Aguilar y él responde tras acusaciones sobre su higiene

Gala confesó que fue infiel

Emiliano terminó bloqueando a la actriz

Un video encendió aún más polémica

Gala Montes reconoció que le fue infiel a su entonces pareja, Icho Van, con Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar. La confesión llegó en medio de una explosiva serie de declaraciones sobre el final de su relación con el rapero.

“Y sí, soy sincera, le puse el cuerno a mi novio con Emiliano”, aseguró la actriz y cantante en videos publicados en Instagram, según recoge El Heraldo de México. Gala también reconoció que ahora se arrepiente de aquella decisión.

Gala Montes admite cómo comenzó su romance con Emiliano Aguilar

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De acuerdo con El Heraldo de México, Gala mantenía una relación con Icho Van cuando comenzó su historia sentimental con Emiliano. La actriz había confirmado anteriormente que sostenía una relación abierta con quien también fue su mánager.

La situación tomó otro rumbo cuando Gala contó que Emiliano la habría dejado plantada en Los Ángeles. En ese momento recurrió a Icho, a quien describió no solo como su expareja, sino también como un amigo que acudió a ayudarla.

“Necesitaba ayuda porque no me sentía nada bien, entonces, le hablé a mi ex, que vino corriendo a ayudarme”, relató. Según su versión, las imágenes junto a Icho provocaron el enojo de Emiliano.