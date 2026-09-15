Gala Montes admite infidelidad con Emiliano Aguilar y él responde tras acusaciones sobre su higiene
Publicado el15/09/2026 a las 14:48
- Gala confesó que fue infiel
- Emiliano terminó bloqueando a la actriz
- Un video encendió aún más polémica
Gala Montes reconoció que le fue infiel a su entonces pareja, Icho Van, con Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar. La confesión llegó en medio de una explosiva serie de declaraciones sobre el final de su relación con el rapero.
“Y sí, soy sincera, le puse el cuerno a mi novio con Emiliano”, aseguró la actriz y cantante en videos publicados en Instagram, según recoge El Heraldo de México. Gala también reconoció que ahora se arrepiente de aquella decisión.
Gala Montes admite cómo comenzó su romance con Emiliano Aguilar
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De acuerdo con El Heraldo de México, Gala mantenía una relación con Icho Van cuando comenzó su historia sentimental con Emiliano. La actriz había confirmado anteriormente que sostenía una relación abierta con quien también fue su mánager.
La situación tomó otro rumbo cuando Gala contó que Emiliano la habría dejado plantada en Los Ángeles. En ese momento recurrió a Icho, a quien describió no solo como su expareja, sino también como un amigo que acudió a ayudarla.
“Necesitaba ayuda porque no me sentía nada bien, entonces, le hablé a mi ex, que vino corriendo a ayudarme”, relató. Según su versión, las imágenes junto a Icho provocaron el enojo de Emiliano.
Gala Montes Emiliano Aguilar… “Me arrepiento”
Gala no se limitó a reconocer la infidelidad. También aseguró estar arrepentida de haber iniciado aquella relación porque considera que Emiliano “no está listo” para estar con ella.
“Me arrepiento porque él no está listo”, declaró. También precisó que actualmente Icho es solamente su amigo y negó que exista una reconciliación sentimental entre ambos.
La controversia escaló cuando Gala hizo afirmaciones personales sobre Emiliano. TVNotas reportó que la actriz aseguró, entre otras cosas, que presuntamente el rapero no se bañaba y cuestionó aspectos íntimos de su expareja. Se trata exclusivamente de afirmaciones hechas por Gala y no de hechos verificados.
Emiliano Aguilar responde… desde la regadera
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Emiliano había asegurado que no hablaría mal de Gala y que prefería no alimentar la controversia. Incluso, de acuerdo con TVNotas, le deseó lo mejor después de que la relación llegara a su fin.
Sin embargo, posteriormente publicó un video que rápidamente fue interpretado como una peculiar respuesta. En las imágenes aparece bajo la regadera mientras aprovecha la publicación para promocionar su canción “Guasón”.
“Aquí está el ‘Guasón’. Ya disponible en YouTube y en todos lados. Muchas gracias por el apoyo”, escribió Emiliano sin mencionar directamente a Gala.
Sus seguidores entendieron la indirecta
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Aunque Emiliano no dijo que el video fuera dirigido a su ex, usuarios relacionaron inmediatamente la publicación con las declaraciones de Gala.
“Para que vean que sí se baña”, “Gala, Emiliano sí se baña” y “Esa fue para Gala Montes” fueron algunos de los comentarios recopilados por TVNotas. Otros incluso bromearon pidiéndole mostrar más.
Así, una relación que comenzó bajo circunstancias que la propia Gala ahora reconoce como una infidelidad terminó convertida en una confrontación pública. Emiliano, por su parte, ha optado hasta ahora por no responder verbalmente a los ataques de su expareja.