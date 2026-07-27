Gala Montes rompe el silencio sobre Eleazar Gómez y desata polémica con comentario sobre la cárcel
Publicado el27/07/2026 a las 09:42
- Gala Montes sobre Eleazar Gómez
- Revela nuevo reality 2027
- Comentario genera críticas
Gala Montes volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de hablar por primera vez sobre el proyecto que comparte con Eleazar Gómez y Emiliano Aguilar.
Sus declaraciones durante la fiesta de estreno de la nueva temporada de “La Casa de los Famosos México” también incluyeron un comentario sobre el pasado de Mario Bezares y Eleazar Gómez que rápidamente dividió opiniones.
Las declaraciones surgieron durante la celebración por el arranque de la cuarta temporada del popular reality, donde la actriz respondió a las preguntas sobre un video que recientemente provocó una fuerte ola de críticas.
Con sus respuestas, Montes no solo aclaró el motivo de su convivencia con Eleazar Gómez, sino que adelantó detalles de una producción que llegará en 2027 y terminó generando un nuevo debate en redes sociales.
Gala Montes aclara por qué apareció junto a Eleazar Gómez
La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” comenzó con una celebración que reunió a figuras del espectáculo, influencers y exparticipantes del reality.
Entre los invitados estuvo Gala Montes, quien aprovechó una entrevista para explicar el origen del video en el que apareció junto a Eleazar Gómez, publicación que generó cuestionamientos por parte de usuarios en redes sociales.
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Las críticas surgieron porque Gómez enfrentó un proceso judicial por violencia, por lo que algunos seguidores cuestionaron que la actriz apareciera conviviendo con él durante una producción internacional.
Ante ello, Montes explicó que ambos coincidieron en un nuevo proyecto grabado en Colombia y que también contó con la participación del rapero Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar.
La actriz revela detalles del reality que llegará en 2027
Durante la entrevista, Gala Montes señaló que el encuentro con Eleazar Gómez ocurrió exclusivamente por motivos profesionales y adelantó algunos detalles del programa.
“Cynthia me preguntó. Yo entré a otro reality que se estrena en 2027 con Emiliano Aguilar y Eleazar Gómez… Entonces Cynthia ya había estado en esta producción y yo en esta producción, entonces nos pasamos tips”, explicó la actriz.
Montes agregó que permaneció cerca de diez días en Colombia para las grabaciones del proyecto, aunque evitó ofrecer mayores detalles sobre el formato o la dinámica del programa.
La actriz también explicó que la conversación con Cynthia Klitbo giró en torno a recomendaciones para enfrentar el aislamiento propio de los realities, debido a que ambas ya habían vivido experiencias similares.
Gala Montes platica en la Fiesta De los Famosos✨
“Las redes sociales te bautizaron…como la reina de los posicionamientos”….#LCDLFMX#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/v6VRhvJPWc
— Dani✨ (@LaReporteraDani) July 27, 2026
Un comentario sobre el encierro desató otra ola de reacciones
Además de aclarar la polémica por su encuentro con Eleazar Gómez, Gala Montes hizo una observación que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales.
Mientras hablaba sobre los desafíos que enfrentan los participantes de “La Casa de los Famosos México”, comparó el aislamiento del programa con experiencias de figuras públicas que estuvieron privadas de su libertad.
“Creo que se van a enfrentar a muchísimos retos y, bueno, el encierro ese sólo se lo sabe Mario Bezares, Eleazar Gómez… está cabr**n el encierro, está cabr**n, pero bueno”, expresó.
La declaración provocó reacciones encontradas, pues algunos internautas consideraron que se trató de una broma desafortunada, mientras otros la interpretaron como un comentario espontáneo sin intención de generar polémica.
Gala Montes: El encierro ese solo se lo sabe Mario Bezares y Eleazar Gómez, esta cabrón el encierro
Vrg, qué esos no eran sus amigos? Definitivamente si trae bien explotada la tacha, JAJAJA pic.twitter.com/NL5iZ24wuu
— 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) July 27, 2026
Redes vuelven a poner a Gala Montes en el centro del debate
Las palabras de la actriz reavivaron la discusión sobre la conveniencia de trabajar con figuras que han enfrentado procesos judiciales y sobre los límites del humor en entrevistas públicas.
Hasta el momento, Eleazar Gómez no ha respondido a las declaraciones realizadas por Gala Montes durante la celebración del reality de Televisa.
Tampoco la producción del programa que ambos grabaron en Colombia ha emitido información adicional sobre el estreno previsto para 2027 o sobre la participación de Emiliano Aguilar.
Mientras tanto, el video de la entrevista continúa acumulando reproducciones y comentarios, confirmando que cualquier declaración relacionada con Gala Montes, Eleazar Gómez y “La Casa de los Famosos México” sigue generando un intenso debate entre los seguidores del entretenimiento mexicano.