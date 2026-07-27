Gala Montes rompe el silencio sobre Eleazar Gómez y desata polémica con comentario sobre la cárcel

Gala Montes sobre Eleazar Gómez

Revela nuevo reality 2027

Comentario genera críticas

Gala Montes volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de hablar por primera vez sobre el proyecto que comparte con Eleazar Gómez y Emiliano Aguilar.

Sus declaraciones durante la fiesta de estreno de la nueva temporada de “La Casa de los Famosos México” también incluyeron un comentario sobre el pasado de Mario Bezares y Eleazar Gómez que rápidamente dividió opiniones.

Las declaraciones surgieron durante la celebración por el arranque de la cuarta temporada del popular reality, donde la actriz respondió a las preguntas sobre un video que recientemente provocó una fuerte ola de críticas.

Con sus respuestas, Montes no solo aclaró el motivo de su convivencia con Eleazar Gómez, sino que adelantó detalles de una producción que llegará en 2027 y terminó generando un nuevo debate en redes sociales.

Gala Montes aclara por qué apareció junto a Eleazar Gómez

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” comenzó con una celebración que reunió a figuras del espectáculo, influencers y exparticipantes del reality.

Entre los invitados estuvo Gala Montes, quien aprovechó una entrevista para explicar el origen del video en el que apareció junto a Eleazar Gómez, publicación que generó cuestionamientos por parte de usuarios en redes sociales.

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Las críticas surgieron porque Gómez enfrentó un proceso judicial por violencia, por lo que algunos seguidores cuestionaron que la actriz apareciera conviviendo con él durante una producción internacional.

Ante ello, Montes explicó que ambos coincidieron en un nuevo proyecto grabado en Colombia y que también contó con la participación del rapero Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar.