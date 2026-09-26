Juan Freer, el joven de Sinaloa que cambió los corridos “pesados” y sueña con colaborar con Peso Pluma

Juan Freer, cantante de 22 años originario de Culiacán, revela cómo enfrentó el “hate”, encontró su lugar con los corridos motivacionales

Juan Freer sueña con Peso Pluma

El sinaloense convirtió críticas en “gasolina”

TikTok impulsó su carrera musical. Con apenas 22 años, Juan Freer ya tiene claro uno de los nombres con los que le gustaría cruzar caminos en la música. Al hablar de artistas como Peso Pluma y Carín León, el joven originario de Culiacán, Sinaloa, reconoció que una colaboración de ese nivel representaría un paso enorme en su carrera. “Sería una meta muy grande”, respondió Freer durante una entrevista con Alonso Bañuelas para MundoNow, en la que habló de sus aspiraciones, el crecimiento de su música y los artistas que admiraba antes de comenzar a abrirse su propio espacio en la industria. Pero la historia detrás de esa ambición comenzó mucho antes de pensar en colaboraciones. Freer creció entre el rancho, sus abuelos y los caballos, y hoy asegura que esas raíces sinaloenses siguen apareciendo en las historias que canta. De Sinaloa a buscar un sonido diferente en los corridos Freer nació en Culiacán y pasó parte de su infancia entre la casa y el rancho. Cuando le preguntaron cuánto de ese Sinaloa permanece dentro de sus canciones, su respuesta fue directa: “Yo creo que totalmente”. El cantante relaciona sus letras con la austeridad y con la idea de demostrar que es posible comenzar desde abajo. “Sí se puede venir desde abajo y echarle para adelante”, explicó sobre el mensaje que intenta transmitir. Ese enfoque terminó diferenciándolo de otras propuestas. Aunque en sus comienzos interpretó canciones con temáticas distintas, Freer encontró posteriormente un camino en lo que durante la entrevista se describió como corridos motivacionales. Para él, el público también pudo estar buscando algo diferente frente a la presencia constante de corridos con contenidos más “pesados”. “Son canciones como más de austeridad, de echarle ganas”, explicó. El cambio no formaba parte de un plan calculado. Simplemente encontró una brecha, modificó el estilo de sus letras y vio cómo el público comenzaba a responder.

Juan Freer convirtió el “hate” en gasolina #fpyツ #exploremore #explorepage #explore ♬ sonido original – Juan Freer @juanfreerc Ahora que corren los lentos🔥 #regionalmexicano Buscar algo diferente también trajo críticas. Freer recuerda que al principio recibió mucho “hate” en redes sociales, precisamente porque estaba intentando construir una propuesta que no fuera idéntica a lo que ya encontraba alrededor. En lugar de tomar esas críticas como una señal para detenerse, terminó interpretándolas de otra manera. “Yo siempre dije: ‘Oye, pues si me están tirando es porque hay algo’”, recordó. Su reacción fue continuar: “Le voy a dar para adelante. Le voy a dar para adelante”. Según explicó a MundoNow, el “hate” nunca consiguió derribarlo y terminó funcionando como una especie de “gasolina para no aflojarle”. Incluso las burlas las enfrenta con humor. Contó que algunos usuarios lo comparan con Pedrito Fernández por la forma de llevar el cabello, pero él prefiere reírse porque considera que también significa que el público comienza a reconocer su imagen.

Una guitarra de su abuelo inició todo #fpyツ #exploremore #explorepage #explore ♬ sonido original – Juan Freer @juanfreerc Respeto a quien me respeta🔥 #regionalmexicano Su historia con la música comenzó alrededor de los 15 años, cuando tomó la guitarra de su abuelo. En aquel momento no existía una estrategia profesional ni imaginaba necesariamente hasta dónde podía llegar. Freer recordó que intentó sacar una canción de Sebastián Yatra y que una de sus motivaciones iniciales era saber tocar cuando alguna muchacha le pidiera una canción. Después llegaron otros temas y finalmente comenzó a componer. Su familia tampoco sabía si aquella inquietud sería permanente. El cantante todavía recuerda una reacción de su madre durante sus comienzos: “Ay, no, se le va a pasar, es un ratito”. Freer nunca le había contado que conservaba aquel recuerdo. Sin embargo, tampoco considera extraña la reacción: cuando alguien comienza desde cero, reconoce, no necesariamente todos van a creer inmediatamente en el proyecto. “Es cuestión de demostrar y trabajar”, afirmó.

Antes de la música estuvo a punto de elegir el fútbol La música incluso tuvo que competir con otro sueño. Cuando tenía alrededor de 14 o 15 años, Freer llegó a un punto en el que debía decidir si intentaba dedicarse de lleno al fútbol o concentraba sus esfuerzos en las canciones.

Juan Freer eligió la segunda opción “Ya me decidí por la música y pues yo creo que no me equivoqué”, dijo. Aunque sigue siendo aficionado al fútbol y asegura apoyar a Dorados de Culiacán, aquella decisión terminó definiendo su futuro profesional. La música tampoco provocó que abandonara definitivamente sus estudios. Freer cursó Mercadotecnia y confirmó durante la conversación que logró terminar la carrera pese a que sus compromisos profesionales dificultaban cada vez más asistir a la universidad. TikTok cambió la historia de “Joven de la Sierra”. El punto de inflexión llegó con una canción que, paradójicamente, Freer ni siquiera quería publicar. “Joven de la Sierra” permaneció guardada cerca de un año porque le parecía demasiado tranquila. Finalmente aceptó lanzarla y él mismo se encargó de programar la distribución y subir contenido para promocionarla en redes sociales.

Entonces apareció TikTok. View this post on Instagram A post shared by 𝑱𝒖𝒂𝒏 𝑭𝒓𝒆𝒆𝒓 (@juanfreerc) “Subí un TikTok, oye, pues se fue bien duro el TikTok. Dije: ‘Mira, ¿qué onda?’”, recordó. El contenido comenzó a moverse especialmente entre personas relacionadas con el ambiente del rancho y la canción encontró una audiencia. Para Freer fue una sorpresa, pero también la consecuencia de insistir durante mucho tiempo: “De tanto picarle piedra, pues se dio”.

“El mismo sueño”, su nueva apuesta Ver este video en su propia página → Ahora esa filosofía se concentra en “El mismo sueño”, su nuevo EP. El título corresponde también a una canción, pero Freer lo eligió porque considera que resume una experiencia que puede compartir prácticamente cualquier persona. “Todos tenemos el mismo sueño de lograrlo en la vida, de lograr las metas, de lograr los objetivos”, explicó. Para él, la diferencia está en que cada persona encuentra una manera distinta de conseguirlo. El material gira alrededor de la superación, la motivación y la búsqueda de objetivos pese a la adversidad. Entre los temas aparece “18 ruedas”, una canción escrita para los traileros. Freer quiso reconocer a quienes realizan ese trabajo porque los considera personas “bien aguerridas” y “echadas para adelante”.

Juan Freer: La canción de la que está “Orgulloso” Ver este video en su propia página → Dentro del EP hay una composición que ocupa un lugar especial para el cantante: “Orgulloso de mí”. Freer aseguró durante la entrevista que el tema ya superaba los dos millones de reproducciones y lo describió como una de sus composiciones favoritas del momento. También destacó “Ambición y acción”, una canción cuyo mensaje parte de una reflexión sencilla: la ambición que no viene acompañada de acciones puede convertirse solamente en ansiedad. Esa filosofía coincide con la manera en la que Freer describe su propia carrera. Mientras algunas personas le recomiendan trabajar menos y disfrutar más, él considera que este es el momento para continuar avanzando.

Juan Freer: De Culiacán a escuchar sus canciones en Colombia Ver este video en su propia página →

Los resultados de esa insistencia ya comenzaron a aparecer fuera de México. Freer recordó especialmente una presentación en Colombia en la que pudo escuchar al público cantar sus canciones. Los resultados de esa insistencia ya comenzaron a aparecer fuera de México. Freer recordó especialmente una presentación en Colombia en la que pudo escuchar al público cantar sus canciones. Temas como “Yo vengo de la nada” y “Joven de la Sierra” fueron coreados por los asistentes, una experiencia que el cantante todavía considera significativa. “Fue un sueño más a la lista”, aseguró. Para él, recibir un espacio en un evento de esa magnitud y escuchar sus canciones “a todo pulmón” representó un logro que agradece. También ha comenzado a relacionarse con músicos que admiraba. Contó, por ejemplo, que el cantante de Máximo Grado, agrupación de Culiacán que seguía desde antes, recientemente se puso en contacto con él. Peso Pluma, los estadios y el siguiente sueño. Por eso, cuando aparecieron durante la conversación nombres como Peso Pluma y Carín León, Freer no ocultó que compartir música con artistas de ese alcance sería una meta importante. No anunció una colaboración ni aseguró que exista un proyecto con ellos. Lo que expresó fue una aspiración: seguir creciendo hasta abrir la posibilidad de compartir canciones y escenarios con figuras cuyas carreras observa como referencia.