De Phineas y Ferb a Blue Lock: Héctor Ireta de Alba, el mexicano que da voz a los personajes que marcaron tu infancia y no te imaginabas

Héctor Ireta de Alba repasa sus 26 años de trayectoria, revela los secretos de Phineas y Ferb, y aborda el impacto de la IA.

Héctor Ireta de Alba: 26 años de exitosa carrera.

El único original de Phineas y Ferb.

Protegidos contra la IA en México. Héctor Ireta de Alba. El mundo del doblaje en español cuenta con voces que se quedan grabadas en la memoria colectiva de millones de personas. Uno de esos talentos es Héctor Ireta de Alba, quien a sus 30 años de edad celebra más de dos décadas de trayectoria ininterrumpida en la actuación de voz. En una reveladora entrevista con Alonso Bañuelas para MundoNOW, el actor, director y coordinador de talento repasó sus inicios desde la infancia, la evolución de sus personajes más emblemáticos como Baljeet en Phineas y Ferb, y fijó su postura frente a los debates más intensos de la industria actual: la llegada de la Inteligencia Artificial y la inclusión de creadores de contenido en el medio o de algunos cantantes. Héctor Ireta de Alba: Sus inicios en el doblaje Héctor Ireta de Alba inició en el mundo de la locución comercial a los 4 años, inspirado por su madre, quien es locutora certificada. Con el paso del tiempo, prestó su voz para marcas de renombre y proyectos institucionales antes de dar el salto al doblaje formal. Su primer gran personaje protagónico llegó con Austin en la tercera temporada de Los Backyardigans, seguido por Christopher Robin en Mis amigos Tigger y Po. No obstante, a los 11 años le llegó el papel que marcaría un antes y un después en su carrera: Baljeet en la exitosa serie de Disney, Phineas y Ferb. “Me siento muy afortunado de que después de 11 años de haber terminado la serie en octubre de 2014, cuando el proyecto regresó hace un año, yo fui el único original de los niños que volvió a grabarlo ya de adulto”, explicó Ireta, atribuyendo este logro a su amplio rango vocal. “Los productores querían escucharme y me pidieron hacer la voz de Baljeet. Al escucharme dijeron: ‘Te sigue saliendo igual, está intacta’. Mientras sepas manejar tu voz, cómo colocarla, no pierdas el ritmo y sigas trabajando en esto, la conservas muy bien”.

El fenómeno del anime y su faceta como director: Héctor Ireta de Alba En años recientes, Ireta se ha consolidado como un referente para la comunidad del anime gracias a sus interpretaciones de Armin Arlert en Attack on Titan y Nagi en Blue Lock. El actor destacó la conexión única que tiene este público con las voces en español: “El anime tiene la magia de contar historias muy diferentes. Me emociona mucho ir a las exposiciones porque llegan chicas que veían la serie hace diez años y ahora vienen acompañadas de una segunda generación, sus hijos, que también son fanáticos de estos personajes”. Además de estar frente al micrófono, Héctor se desempeña con éxito como director de doblaje y coordinador de talento, una labor que define como una gran responsabilidad. “Un director debe coordinar el elenco, adaptar los guiones y supervisar los tiempos. Yo siempre procuro llamar a gente puntual y dedicada, porque en este medio si llegas tarde, te cambian el llamado. Afortunadamente, en mis proyectos casi no salen retakes (correcciones de diálogos), y eso es algo que a las empresas les parece maravilloso de mi trabajo”, señaló.

Su postura sobre la Inteligencia Artificial y los «Star Talents» Ante la creciente preocupación global por el uso de la Inteligencia Artificial en el entretenimiento, Ireta se mostró optimista respecto al futuro de su profesión. “Desde mi perspectiva, no creo que se vaya a acabar el doblaje de voz. En lo personal, no me he sentido afectado; no me faltó trabajo ni en el punto más crítico de la pandemia ni ahora con la llegada de la IA”, afirmó. El director destacó la ventaja legal que posee el gremio en su país natal: “Afortunadamente, aquí en México ya se legisló y estamos protegidos o amparados. Si van a usar tu voz o tu imagen, tienen que pedirte autorización y pagar los derechos correspondientes”. Finalmente, al ser cuestionado sobre la tendencia de las distribuidoras de contratar influencers o famosos sin experiencia (Star Talents) para estelarizar proyectos cinematográficos, Ireta ofreció una visión empática y constructiva, alejándose de las críticas habituales de la industria. “ A veces los llaman para que la película llame más la atención, pero no hay que culpar a los creadores de contenido si el resultado no convence al público, porque este no es su rubro. Hacer doblaje cuesta mucho, tienes que leer perfectamente, actuar al mismo tiempo que el personaje de la pantalla y entrar en un tiempo exacto”, detalló.