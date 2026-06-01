Emiliano Aguilar explota contra Christian Nodal por ‘intenso’ mensaje: “Con mis hijas no”

Emiliano Aguilar contra Nodal

Conflicto familiar escala públicamente

Mensajes nocturnos desatan ruptura

Emiliano Aguilar ofreció una de sus entrevistas más personales en el programa El Minuto que Cambió Mi Destino, donde habló abiertamente sobre los conflictos que han marcado su vida familiar y profesional.

Aunque el rapero abordó temas relacionados con su carrera y el peso de pertenecer a una dinastía reconocida, lo que más llamó la atención fue su enfrentamiento con Christian Nodal.

Durante la conversación, explicó que conoció al cantante de regional mexicano antes de que este se integrara formalmente a la familia, cuando abría los conciertos de su padre.

Sin embargo, aseguró que el distanciamiento definitivo ocurrió tras un mensaje que, según él, recibió en la madrugada y que desató una ruptura irreparable entre ambos.

“Me mandó un mensaje bien borracho”

Emiliano relató que el incidente ocurrió a través de Instagram y que ese intercambio marcó el punto sin retorno en su relación con Nodal.

“El vato me mandó un mensaje a las 3:40 de la mañana bien borracho, ya sabemos. Y este insultó a mis hijas”, declaró durante la entrevista.

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El cantante aseguró que puede tolerar críticas o insultos dirigidos hacia su persona, pero estableció un límite claro cuando se trata de sus hijas.

“A mío insultame lo que quieras, dime pende**, estúpi**, lo que quieras, pero con mis hijas no”, expresó con contundencia al recordar el momento.