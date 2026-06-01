Emiliano Aguilar explota contra Christian Nodal por ‘intenso’ mensaje: “Con mis hijas no”
Publicado el01/06/2026 a las 10:28
- Emiliano Aguilar contra Nodal
- Conflicto familiar escala públicamente
- Mensajes nocturnos desatan ruptura
Emiliano Aguilar ofreció una de sus entrevistas más personales en el programa El Minuto que Cambió Mi Destino, donde habló abiertamente sobre los conflictos que han marcado su vida familiar y profesional.
Aunque el rapero abordó temas relacionados con su carrera y el peso de pertenecer a una dinastía reconocida, lo que más llamó la atención fue su enfrentamiento con Christian Nodal.
Durante la conversación, explicó que conoció al cantante de regional mexicano antes de que este se integrara formalmente a la familia, cuando abría los conciertos de su padre.
Sin embargo, aseguró que el distanciamiento definitivo ocurrió tras un mensaje que, según él, recibió en la madrugada y que desató una ruptura irreparable entre ambos.
“Me mandó un mensaje bien borracho”
Emiliano relató que el incidente ocurrió a través de Instagram y que ese intercambio marcó el punto sin retorno en su relación con Nodal.
“El vato me mandó un mensaje a las 3:40 de la mañana bien borracho, ya sabemos. Y este insultó a mis hijas”, declaró durante la entrevista.
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El cantante aseguró que puede tolerar críticas o insultos dirigidos hacia su persona, pero estableció un límite claro cuando se trata de sus hijas.
“A mío insultame lo que quieras, dime pende**, estúpi**, lo que quieras, pero con mis hijas no”, expresó con contundencia al recordar el momento.
Mensajes que intensificaron la ruptura
Según su versión, el conflicto se agravó cuando el intérprete de regional mexicano le escribió afirmando que su expareja acudía a su casa con las niñas para pedir ayuda económica.
“Al final me escribió y me dijo: Aquí tengo a tu ex viniendo con tus hijas para mantenerlas”, relató, añadiendo que respondió con enojo ante lo que consideró una provocación.
El rapero reconoció que incluso llegó a retarlo a un “tiro” por haber mencionado a sus hijas, aunque ese enfrentamiento nunca se concretó.
Para Emiliano, ese episodio es la razón principal por la que no contempla una reconciliación hasta que exista una disculpa directa.
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Distancia familiar y metas personales
Más allá del conflicto con Nodal, Emiliano también habló sobre el distanciamiento con su hermana Ángela Aguilar, con quien antes mantenía una relación cercana.
“Es la única razón por la que nunca lo voy a dejar ir, porque insultó a mis hijas; con mi hermana es muy diferente”, afirmó al explicar que ya no tienen el mismo vínculo.
En contraste, expresó que sí desea recomponer la relación con su padre, Pepe Aguilar, aunque considera que aún no es el momento adecuado.
“Sí lo voy a hacer, pero ahorita todavía no es el momento… quiero llegar a un nivel un poquito más alto para poder invitarlo a comer un día y yo pagar”, concluyó, dejando claro que sus metas personales siguen siendo prioridad.