Jorge Ramos destapa la crueldad de ICE contra niños detenidos en Texas
Publicado el06/08/2026 a las 11:40
- Jorge Ramos expuso abusos de ICE.
- Bebés enfrentan desatención médica en Texas.
- Miles de niños sufren separaciones familiares.
Jorge Ramos deja al descubierto lo que hace el ICE en centros de detención, al detallar las precarias y alarmantes condiciones que enfrentan los menores inmigrantes bajo la custodia de la policía migratoria de Estados Unidos en instalaciones carcelarias.
El renombrado periodista mexicano-estadounidense expuso esta realidad a través de su columna de opinión publicada en diversos medios de comunicación del país, entre ellos el periódico El Imparcial, donde visibilizó casos alarmantes de negligencia.
En su escrito titulado «Los niños de ICE», Ramos narra el angustiante caso de Amalia, una pequeña de solo un año de edad retenida junto a sus padres en el centro de detención de la localidad de Dilley, en el estado de Texas.
La madre de la menor, Kheilin Valero, confrontó a la clínica médica de las instalaciones tras ver a su hija inconsciente: “¿La van a dejar morir? ¿Por cuánto tiempo la van a dejar así?”, cuestionó entre la desesperación por la falta de respuesta oficial.
Según la columna del comunicador, los agentes migratorios ignoraron los síntomas iniciales de la niña, quien presentaba fiebre y letargo, limitándose a entregar Tylenol y a advertir a los progenitores que dejaran de molestar.
La gravedad de la menor obligó finalmente a su traslado hospitalario durante una semana, donde médicos especialistas la diagnosticaron con Covid, neumonía, infección de oídos y un peligroso virus pulmonar tras la prolongada desatención en el recinto.
Jorge Ramos ICE. El reporte de The Marshall Project y la retención prolongada
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Jorge Ramos sustenta su denuncia periodística citando el informe «25 bebés y menores de edad en custodia de ICE en promedio cada día», elaborado por la organización de periodismo de investigación The Marshall Project.
La investigación revela que desde el retorno de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025, un mínimo de 500 bebés y menores de 3 años han permanecido bajo la custodia directa de la autoridad migratoria estadounidense.
Asimismo, el trabajo de investigación expone una violación recurrente a los plazos máximos legales de encarcelamiento infantil dentro de estas infraestructuras, diseñadas de forma estricta para procesamiento de adultos.
De acuerdo con el reporte periodístico citado por el columnista, al menos 175 bebés y niños pequeños han sobrepasado el límite de 20 días que establece la normativa estadounidense para la retención de menores de edad.
Frente a esta coyuntura, el experimentado periodista califica el actuar institucional como un acto explícito de maltrato gubernamental: «Todo esto, como quiera que se vea, es crueldad oficial. Ningún niño nunca, en ninguna parte del mundo, debe ser encarcelado».
Falta de transparencia y el testimonio de las autoridades
El texto de opinión pone en evidencia la opacidad defensiva de las autoridades migratorias, las cuales niegan sistemáticamente el ingreso de la prensa independiente a las instalaciones de Dilley para documentar la operatividad interna.
«Además, es muy sospechoso que los oficiales de ICE no permitan que los periodistas entremos a ese centro de detención. Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no nos dejan entrar?», cuestiona directamente el comunicador.
Ramos rescata el testimonio del congresista estadounidense Joaquín Castro, quien logró ingresar a las instalaciones sin cámaras ni equipos de grabación, ofreciendo un balance crítico sobre el impacto psicológico en los grupos familiares.
«Ver la dinámica entre los padres y sus hijos es muy doloroso. Cuando los padres son tratados de manera indigna mientras sus hijos los están viendo, desaparece la ilusión de que los pueden proteger», declaró el legislador a The New York Times.
Jorge Ramos ICE: El impacto colateral fuera de las instalaciones carcelarias
La crisis migratoria descrita por el periodista se extiende más allá de los muros de confinamiento, alcanzando cifras destructivas a nivel de integración familiar dentro del territorio estadounidense.
Basándose en datos del Instituto Brookings, la columna indica que aproximadamente 205 mil niños han sido separados de al menos uno de sus progenitores debido a los operativos de captura desplegados por la policía de inmigración.
Más grave aún resulta la cifra de menores con ciudadanía estadounidense afectados por las políticas de expulsión masiva, situando la estimación en 22 mil niños separados de ambos padres, quedando muchos bajo tutela estatal.
El análisis comparativo del comunicador resalta que la actual administración ha endurecido sus medidas respecto al primer periodo de gobierno de Trump, donde se contabilizó la separación oficial de 5,500 menores.
«El trauma a corto y largo plazo para estos niños es gigante. Sin embargo, Trump lo sigue haciendo. Los que apoyan sus políticas culpan a los padres… pero no entienden que el camino al Norte lo hicieron para huir de la violencia», enfatiza Ramos.
Finalmente, el periodista llama a la empatía social frente a una realidad cotidiana que quiebra miles de vidas familiares en Estados Unidos, exigiendo no mirar hacia otro lado ante la vulneración de derechos infantiles.