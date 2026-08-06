Jorge Ramos destapa la crueldad de ICE contra niños detenidos en Texas

Jorge Ramos expuso abusos de ICE.

Bebés enfrentan desatención médica en Texas.

Miles de niños sufren separaciones familiares.

Jorge Ramos deja al descubierto lo que hace el ICE en centros de detención, al detallar las precarias y alarmantes condiciones que enfrentan los menores inmigrantes bajo la custodia de la policía migratoria de Estados Unidos en instalaciones carcelarias.

El renombrado periodista mexicano-estadounidense expuso esta realidad a través de su columna de opinión publicada en diversos medios de comunicación del país, entre ellos el periódico El Imparcial, donde visibilizó casos alarmantes de negligencia.

En su escrito titulado «Los niños de ICE», Ramos narra el angustiante caso de Amalia, una pequeña de solo un año de edad retenida junto a sus padres en el centro de detención de la localidad de Dilley, en el estado de Texas.

La madre de la menor, Kheilin Valero, confrontó a la clínica médica de las instalaciones tras ver a su hija inconsciente: “¿La van a dejar morir? ¿Por cuánto tiempo la van a dejar así?”, cuestionó entre la desesperación por la falta de respuesta oficial.

Según la columna del comunicador, los agentes migratorios ignoraron los síntomas iniciales de la niña, quien presentaba fiebre y letargo, limitándose a entregar Tylenol y a advertir a los progenitores que dejaran de molestar.

La gravedad de la menor obligó finalmente a su traslado hospitalario durante una semana, donde médicos especialistas la diagnosticaron con Covid, neumonía, infección de oídos y un peligroso virus pulmonar tras la prolongada desatención en el recinto.

Jorge Ramos ICE. El reporte de The Marshall Project y la retención prolongada

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Jorge Ramos sustenta su denuncia periodística citando el informe «25 bebés y menores de edad en custodia de ICE en promedio cada día», elaborado por la organización de periodismo de investigación The Marshall Project.

La investigación revela que desde el retorno de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025, un mínimo de 500 bebés y menores de 3 años han permanecido bajo la custodia directa de la autoridad migratoria estadounidense.

Asimismo, el trabajo de investigación expone una violación recurrente a los plazos máximos legales de encarcelamiento infantil dentro de estas infraestructuras, diseñadas de forma estricta para procesamiento de adultos.

De acuerdo con el reporte periodístico citado por el columnista, al menos 175 bebés y niños pequeños han sobrepasado el límite de 20 días que establece la normativa estadounidense para la retención de menores de edad.

Frente a esta coyuntura, el experimentado periodista califica el actuar institucional como un acto explícito de maltrato gubernamental: «Todo esto, como quiera que se vea, es crueldad oficial. Ningún niño nunca, en ninguna parte del mundo, debe ser encarcelado».