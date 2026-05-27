Christian Nodal revela por qué Marc Anthony es su apoyo incondicional en tiempos difíciles

Nodal habla sobre Marc Anthony

Lo llama hermano mayor

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Christian Nodal abrió su corazón al hablar de las figuras que influyen de manera decisiva en su vida, y sorprendió al señalar a Marc Anthony como uno de sus pilares más sólidos.

El cantante de regional mexicano describió al salsero como un referente cercano, no solo en lo profesional, sino también en el terreno personal y espiritual.

Durante una charla en el podcast “¿Qué es la música?”, conducido por Javier Paniagua, Nodal explicó la dimensión que tiene el puertorriqueño en su círculo íntimo.

“Tiene el corazón abierto para las personas que él ama y tiene muchos años de carrera. Le han pasado muchas cosas en la vida y es una persona de la que yo digo, si voy a tomar consejo, va a ser de este cabr*n”, expresó.

“Yo a él lo veo como mi hermano mayor”

Más allá del respeto artístico, Nodal dejó claro que su vínculo con Marc Anthony trasciende los escenarios y los estudios de grabación.

“Yo a él lo veo como mi hermano mayor”, afirmó, al destacar que siempre encuentra en él palabras de orientación en momentos clave.

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El intérprete aseguró que las conversaciones entre ambos suelen dejarle enseñanzas profundas que abarcan distintas áreas de su vida.

“Él ha atravesado por muchas cuestiones y, desde el lado espiritual, desde el lado musical, siempre que nos sentamos a hablar, me llevo muchas cosas de él”, comentó.