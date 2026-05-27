Christian Nodal revela por qué Marc Anthony es su apoyo incondicional en tiempos difíciles
Publicado el27/05/2026 a las 11:01
- Nodal habla sobre Marc Anthony
- Lo llama hermano mayor
- Busca nuevos retos
Christian Nodal abrió su corazón al hablar de las figuras que influyen de manera decisiva en su vida, y sorprendió al señalar a Marc Anthony como uno de sus pilares más sólidos.
El cantante de regional mexicano describió al salsero como un referente cercano, no solo en lo profesional, sino también en el terreno personal y espiritual.
Durante una charla en el podcast “¿Qué es la música?”, conducido por Javier Paniagua, Nodal explicó la dimensión que tiene el puertorriqueño en su círculo íntimo.
“Tiene el corazón abierto para las personas que él ama y tiene muchos años de carrera. Le han pasado muchas cosas en la vida y es una persona de la que yo digo, si voy a tomar consejo, va a ser de este cabr*n”, expresó.
“Yo a él lo veo como mi hermano mayor”
Más allá del respeto artístico, Nodal dejó claro que su vínculo con Marc Anthony trasciende los escenarios y los estudios de grabación.
“Yo a él lo veo como mi hermano mayor”, afirmó, al destacar que siempre encuentra en él palabras de orientación en momentos clave.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Clovis Nienow? El conductor que vivió momento viral con Shakira
El intérprete aseguró que las conversaciones entre ambos suelen dejarle enseñanzas profundas que abarcan distintas áreas de su vida.
“Él ha atravesado por muchas cuestiones y, desde el lado espiritual, desde el lado musical, siempre que nos sentamos a hablar, me llevo muchas cosas de él”, comentó.
Un apoyo constante en lo personal
Sin detallar situaciones específicas, Nodal reconoció que el respaldo de Marc Anthony ha sido constante cuando atraviesa etapas complicadas.
“Siempre me ayuda, es un regulador en mi vida personal. Siempre que estoy mal, que llego a estar mal, le hablo a él o le escribo: ‘Compadrito, ¿cómo está para hablar?’”, relató.
Para el cantante, esa disponibilidad y cercanía han sido claves para mantener equilibrio en medio de la presión mediática y profesional.
Además, resaltó una cualidad que considera especial en el boricua: “Es una de esas almas que no sabes por qué, pero él entra a la habitación y ya te comparte esa energía”.
Nodal mira hacia nuevos horizontes
Durante la conversación, el artista también habló de sus planes a futuro y dejó abierta la posibilidad de incursionar en la actuación.
“Me gustaría mucho actuar, me gustaría mucho dirigir una película o por lo menos escribir una película”, confesó.
No obstante, aclaró que su prioridad inmediata es consolidar su próximo proyecto musical antes de dar otros pasos. “Yo voy viendo todo como por pasos, ¿no? Tengo que tener bien organizado todo lo de mi álbum. Una vez esté el álbum fuera y demás, creo que ya tengo la posibilidad de ver cuáles panoramas hay”, explicó.
Con estas declaraciones, Christian Nodal no solo reveló el peso que tiene Marc Anthony en su vida, sino también su intención de seguir expandiendo su carrera más allá de la música.