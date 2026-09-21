Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Presley Gerber murió a los 27 años

La causa continúa bajo investigación oficial

Cindy Crawford Presley Gerber, su familia pidió respeto y privacidad

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió el domingo 20 de septiembre a los 27 años. El joven falleció mientras se encontraba en un centro de rehabilitación en Los Ángeles.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó el fallecimiento. La causa de la muerte permanece pendiente mientras se completan los estudios y las investigaciones correspondientes, según indica el registro oficial del caso.

Allie Jenkins, representante de Cindy Crawford y Rande Gerber, confirmó la noticia mediante un comunicado. “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, expresó en declaraciones difundidas por BBC News y ABC News.

Presley Gerber siguió los pasos de su madre

Presley era el hijo mayor de Crawford y hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber. Comenzó su trayectoria profesional desde muy joven, al firmar con IMG Models cuando tenía 15 años.

Debutó en una pasarela de Moschino en Los Ángeles a los 16 y posteriormente trabajó para firmas internacionales como Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Calvin Klein y Celine.

En 2018 apareció junto a su madre en un anuncio de Pepsi para el Super Bowl, 26 años después de la icónica campaña que Cindy Crawford protagonizó para la misma marca.

También compartió proyectos con su hermana Kaia, incluida una campaña para Calvin Klein. Presley llevaba tatuado el nombre de ella en el brazo y habló públicamente sobre el fuerte vínculo que los unía.

“Somos una familia muy unida, sobre todo mi hermana y yo”, dijo a People en 2018. “Viajamos juntos gran parte del tiempo, así que eso hace que me sienta mucho menos solo”.