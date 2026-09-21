Muere Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
Publicado el21/09/2026 a las 10:37
- Presley Gerber murió a los 27 años
- La causa continúa bajo investigación oficial
- Cindy Crawford Presley Gerber, su familia pidió respeto y privacidad
Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió el domingo 20 de septiembre a los 27 años. El joven falleció mientras se encontraba en un centro de rehabilitación en Los Ángeles.
La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó el fallecimiento. La causa de la muerte permanece pendiente mientras se completan los estudios y las investigaciones correspondientes, según indica el registro oficial del caso.
Allie Jenkins, representante de Cindy Crawford y Rande Gerber, confirmó la noticia mediante un comunicado. “La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, expresó en declaraciones difundidas por BBC News y ABC News.
Presley Gerber siguió los pasos de su madre
Presley era el hijo mayor de Crawford y hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber. Comenzó su trayectoria profesional desde muy joven, al firmar con IMG Models cuando tenía 15 años.
Debutó en una pasarela de Moschino en Los Ángeles a los 16 y posteriormente trabajó para firmas internacionales como Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Calvin Klein y Celine.
En 2018 apareció junto a su madre en un anuncio de Pepsi para el Super Bowl, 26 años después de la icónica campaña que Cindy Crawford protagonizó para la misma marca.
También compartió proyectos con su hermana Kaia, incluida una campaña para Calvin Klein. Presley llevaba tatuado el nombre de ella en el brazo y habló públicamente sobre el fuerte vínculo que los unía.
“Somos una familia muy unida, sobre todo mi hermana y yo”, dijo a People en 2018. “Viajamos juntos gran parte del tiempo, así que eso hace que me sienta mucho menos solo”.
Habló abiertamente sobre sus adicciones
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Durante los últimos años de su vida, Presley abordó públicamente sus problemas de salud mental, depresión y consumo de sustancias. También compartió detalles sobre los tratamientos que siguió en su proceso de recuperación.
En 2023 explicó en el pódcast Studio 22 que deseaba utilizar su experiencia para ayudar a otras personas. “Si ayudo a una persona o a 100 a salir de la situación en la que yo estuve, eso es todo lo que necesito hacer”, manifestó.
El modelo también impulsó en sus redes sociales Mental Health Mondays, una iniciativa dirigida a conversar abiertamente sobre la salud mental y combatir los prejuicios relacionados con estos padecimientos.
Kaia Gerber habló recientemente con Vogue Estados Unidos sobre el impacto que la adicción de Presley tuvo sobre toda la familia. “Cuando algo así ocurre en una familia, afecta a todos”, señaló.
Cindy Crawford Presley Gerber: El mensaje de Cindy Crawford antes de la tragedia
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Dos meses antes de la muerte de Presley, Cindy Crawford compartió dos fotografías para celebrar el cumpleaños número 27 de su hijo. Una pertenecía a su infancia y la otra mostraba a ambos durante una etapa más reciente.
“Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, pero siempre te veré como mi niño pequeño. Te quiero”, escribió Crawford el pasado 2 de julio, según recordó Vanitatis, de El Confidencial.
Tras conocerse la noticia, Paris Hilton recordó a Presley como una persona “dulce, sensible, amable y auténtica”. Brooklyn Beckham también expresó su dolor y aseguró que su amigo era “la persona más amable”.
La familia no ha anunciado públicamente los servicios funerarios. Mientras se determina oficialmente la causa de la muerte, Cindy, Rande y Kaia Gerber atraviesan la pérdida alejados de la exposición pública.
Fuentes: Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, BBC News, EFE, DW, ABC News, People, Vogue Estados Unidos y Vanitatis.
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