Netflix sacude los últimos días de septiembre: 11 estrenos que no te puedes perder llegan esta semana
Publicado el20/09/2026 a las 10:11
- Oppenheimer llega el 21
- 11 novedades en Netflix
- Misterio domina nuevos estrenos
Netflix prepara una de sus semanas más variadas de septiembre con 11 estrenos entre series y películas, incluyendo producciones españolas, anime, suspenso y grandes títulos de Hollywood.
Entre el 21 y el 27 de septiembre, los suscriptores encontrarán novedades prácticamente todos los días, con Oppenheimer como uno de los lanzamientos más reconocibles.
La película dirigida por Christopher Nolan, ganadora de siete premios Oscar en 2024, aterriza en el catálogo el 21 de septiembre para abrir la semana.
Pero no llegará sola: el calendario también incorpora nuevas historias criminales, dramas psicológicos y producciones internacionales que amplían las opciones para el fin de semana.
Oppenheimer abre los estrenos de Netflix esta semana
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El calendario comienza el 21 de septiembre con Oppenheimer, el drama histórico protagonizado por Cillian Murphy sobre el científico que encabezó el Proyecto Manhattan.
El 22 de septiembre será el turno de Academia Minerva, mientras que el día 23 llegarán Habeas corpus y Shaque: No confíes en nadie.
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Ese mismo 23 de septiembre se incorpora la película Al otro barrio, ampliando la oferta cinematográfica disponible durante la segunda mitad de la semana.
Para el 24 de septiembre, Netflix tiene programados Un mundo diferente y Mis muertos tristes, una historia donde los vínculos familiares se cruzan con los muertos.
El problema final apuesta por misterio y sospechosos
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Uno de los estrenos fuertes llegará el 25 de septiembre con El problema final, adaptación de una novela de Arturo Pérez-Reverte protagonizada por José Coronado y Martiño Rivas.
La historia coloca a trece huéspedes dentro de un hotel aislado por una tormenta frente a Mallorca, donde una misteriosa muerte transforma a todos en sospechosos.
Basil, un antiguo actor conocido por interpretar a Sherlock Holmes, termina involucrándose en la investigación cuando comienzan a aparecer dudas sobre un supuesto suicidio.
Ese día también llegan nuevas entregas de JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, reforzando una jornada particularmente cargada dentro del calendario de Netflix.
Unabomber eleva la tensión antes del fin de semana
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También el 25 de septiembre se estrena Unabomber, thriller que reconstruye diferentes momentos relacionados con Ted Kaczynski y la extensa investigación para localizarlo.
Jacob Tremblay interpreta al joven Kaczynski, mientras Russell Crowe y Annabelle Wallis forman parte de una historia que explora episodios anteriores a sus atentados.
Shailene Woodley encabeza otra línea narrativa como una agente del FBI involucrada en la búsqueda, conectando la investigación criminal con el pasado del responsable.
Finalmente, Fantasmas llegará el 26 de septiembre, cerrando una semana donde Netflix apuesta por nombres reconocibles y géneros muy distintos para renovar su catálogo.
Fuentes: Sensacine