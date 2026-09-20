Netflix sacude los últimos días de septiembre: 11 estrenos que no te puedes perder llegan esta semana

Oppenheimer llega el 21

11 novedades en Netflix

Misterio domina nuevos estrenos

Netflix prepara una de sus semanas más variadas de septiembre con 11 estrenos entre series y películas, incluyendo producciones españolas, anime, suspenso y grandes títulos de Hollywood.

Entre el 21 y el 27 de septiembre, los suscriptores encontrarán novedades prácticamente todos los días, con Oppenheimer como uno de los lanzamientos más reconocibles.

La película dirigida por Christopher Nolan, ganadora de siete premios Oscar en 2024, aterriza en el catálogo el 21 de septiembre para abrir la semana.

Pero no llegará sola: el calendario también incorpora nuevas historias criminales, dramas psicológicos y producciones internacionales que amplían las opciones para el fin de semana.

Oppenheimer abre los estrenos de Netflix esta semana

Ver este video en su propia página →

El calendario comienza el 21 de septiembre con Oppenheimer, el drama histórico protagonizado por Cillian Murphy sobre el científico que encabezó el Proyecto Manhattan.

El 22 de septiembre será el turno de Academia Minerva, mientras que el día 23 llegarán Habeas corpus y Shaque: No confíes en nadie.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Te lo perdiste? Así se celebró la Independencia de México en Estados Unidos

Ese mismo 23 de septiembre se incorpora la película Al otro barrio, ampliando la oferta cinematográfica disponible durante la segunda mitad de la semana.

Para el 24 de septiembre, Netflix tiene programados Un mundo diferente y Mis muertos tristes, una historia donde los vínculos familiares se cruzan con los muertos.