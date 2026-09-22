El nuevo populismo cambia la batalla electoral: republicanos y demócratas apuntan contra las grandes compañías
Publicado el22/09/2026 a las 15:40
A seis semanas de las elecciones de mitad de mandato, el costo de la atención médica gana protagonismo y empuja a candidatos de ambos partidos a confrontar a poderosos actores del sector.
Republicanos y demócratas están colocando a farmacéuticas, aseguradoras y otros actores del sistema sanitario en el centro de algunas campañas clave para el Congreso. Axios describe esta tendencia como un nuevo populismo alrededor de la atención médica.
Por qué importa: solo 49% de los adultos estadounidenses puede costear consistentemente atención médica de calidad, según el índice West Health-Gallup publicado en junio.
Costo de la atención médica sacude las elecciones
Midterms’ new populism: Candidates vow to take on health industries https://t.co/SJj9zM8lWr
— Adriel Bettelheim (@abettel) September 22, 2026
La discusión ya no gira únicamente alrededor de defender o derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare.
Ahora, candidatos con propuestas muy diferentes compiten por mostrarse dispuestos a enfrentar aseguradoras, farmacéuticas, hospitales o gestores de beneficios farmacéuticos.
El dato: entre los adultos hispanos, apenas 32% aparece como económicamente seguro frente a los costos médicos, frente al 55% de los adultos blancos.
Ese malestar ayuda a explicar por qué la atención médica ocupa un espacio importante en la publicidad electoral de las contiendas competitivas.
Cook Political Report y AdImpact rastrean semanalmente los asuntos presentes en anuncios de las carreras de Cámara y Senado consideradas competitivas.
Michigan muestra dos caminos frente al mismo problema
La carrera al Senado de Michigan refleja las diferencias detrás de ese discurso contra la industria.
El demócrata Abdul El-Sayed respalda Medicare para Todos, cancelar deuda médica, limitar fusiones hospitalarias y ampliar la negociación de precios de medicamentos de Medicare.
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El republicano Mike Rogers propone mayor transparencia sobre precios negociados entre hospitales y aseguradoras, además de sanciones frente a determinadas demoras o denegaciones de cobertura, según Axios.
- La diferencia: compartir críticas hacia actores del sistema sanitario no significa compartir soluciones. Medicare para Todos continúa marcando una división importante entre ambos candidatos.
La confrontación también ha llegado al terreno personal. El-Sayed ha cuestionado los vínculos de Rogers con la industria farmacéutica, mientras los republicanos presentan las posiciones del demócrata como demasiado progresistas.
Iowa y Ohio llevan la pelea contra la industria
En Iowa, la republicana Ashley Hinson y el demócrata Josh Turek utilizan mensajes contra poderosos intereses sanitarios, aunque plantean respuestas distintas.
Turek centra su campaña en la asequibilidad y promete enfrentar a grandes farmacéuticas y gestores de beneficios para reducir los precios de medicamentos.
Hinson, por su parte, ha acusado a compañías sanitarias de cobrar demasiado y destaca su trabajo con Trump frente a las aseguradoras.
Otro frente: en Ohio, Sherrod Brown cuestiona las denegaciones y precios de aseguradoras, mientras Jon Husted propone reformar Obamacare y extender temporalmente créditos fiscales mejorados.
La salud también entra en las carreras por la Cámara
El patrón aparece en distritos competitivos de Iowa, Wisconsin y Arizona, donde Medicaid, Medicare, medicamentos y hospitales rurales alimentan ataques entre campañas.
En Iowa, por ejemplo, Mariannette Miller-Meeks y Christina Bohannan se acusan mutuamente de favorecer intereses sanitarios o perjudicar el acceso a la atención.
- Qué sigue: quedan seis semanas para las elecciones, y el costo sanitario seguirá compitiendo con impuestos, economía y otros asuntos por la atención de los votantes.
La novedad no es que la salud vuelva a una campaña electoral. Es que candidatos de ambos partidos intentan canalizar el malestar económico señalando directamente a diferentes actores de la industria.
Fuentes: Axios, Real Clear Health.