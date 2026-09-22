El nuevo populismo cambia la batalla electoral: republicanos y demócratas apuntan contra las grandes compañías

A seis semanas de las elecciones de mitad de mandato, el costo de la atención médica gana protagonismo y empuja a candidatos de ambos partidos a confrontar a poderosos actores del sector.

Republicanos y demócratas están colocando a farmacéuticas, aseguradoras y otros actores del sistema sanitario en el centro de algunas campañas clave para el Congreso. Axios describe esta tendencia como un nuevo populismo alrededor de la atención médica.

Por qué importa: solo 49% de los adultos estadounidenses puede costear consistentemente atención médica de calidad, según el índice West Health-Gallup publicado en junio.

Costo de la atención médica sacude las elecciones

Midterms’ new populism: Candidates vow to take on health industries https://t.co/SJj9zM8lWr — Adriel Bettelheim (@abettel) September 22, 2026

La discusión ya no gira únicamente alrededor de defender o derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare.

Ahora, candidatos con propuestas muy diferentes compiten por mostrarse dispuestos a enfrentar aseguradoras, farmacéuticas, hospitales o gestores de beneficios farmacéuticos.

El dato: entre los adultos hispanos, apenas 32% aparece como económicamente seguro frente a los costos médicos, frente al 55% de los adultos blancos.

Ese malestar ayuda a explicar por qué la atención médica ocupa un espacio importante en la publicidad electoral de las contiendas competitivas.

Cook Political Report y AdImpact rastrean semanalmente los asuntos presentes en anuncios de las carreras de Cámara y Senado consideradas competitivas.