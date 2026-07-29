Kilauea sorprende otra vez: el volcán lanza lava a más de 150 metros en Hawái

Kilauea hace erupción otra vez

Lava supera los 150 metros

Expertos mantienen vigilancia constante

El volcán Kilauea volvió a captar la atención de científicos y visitantes tras registrar una nueva erupción que expulsó columnas de lava de más de 150 metros de altura en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

Dicho fenómeno ocurrió durante la noche del martes y fue confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que mantiene un monitoreo permanente sobre la actividad de uno de los volcanes más activos del planeta.

Aunque las imágenes del evento impresionan por la fuerza de la lava, las autoridades indicaron que la actividad permanece confinada dentro de una zona ya conocida del parque, sin reportes de afectaciones a comunidades cercanas.

Esta nueva fase eruptiva se suma a una intensa secuencia de actividad volcánica que ha convertido al Kilauea en uno de los principales focos de observación geológica en Estados Unidos durante los últimos meses.

La actividad del Kilauea no da señales de detenerse

El USGS informó que esta corresponde a la erupción número 52 registrada en el complejo volcánico desde finales de 2024, reflejando un periodo de actividad continua poco habitual incluso para este volcán.

Las fuentes de lava alcanzaron más de 150 metros de altura, creando un espectáculo visible desde distintos puntos autorizados del parque nacional y generando un gran interés entre visitantes y especialistas.

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Los científicos continúan evaluando el comportamiento del volcán para detectar cualquier cambio que pudiera modificar las condiciones actuales, aunque por ahora la actividad permanece dentro de los parámetros esperados.

El Kilauea es reconocido internacionalmente por sus frecuentes erupciones, lo que lo convierte en uno de los volcanes mejor estudiados del mundo y en una referencia para la investigación de procesos geológicos.