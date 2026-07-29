Kilauea sorprende otra vez: el volcán lanza lava a más de 150 metros en Hawái
Publicado el29/07/2026 a las 07:48
- Kilauea hace erupción otra vez
- Lava supera los 150 metros
- Expertos mantienen vigilancia constante
El volcán Kilauea volvió a captar la atención de científicos y visitantes tras registrar una nueva erupción que expulsó columnas de lava de más de 150 metros de altura en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.
Dicho fenómeno ocurrió durante la noche del martes y fue confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que mantiene un monitoreo permanente sobre la actividad de uno de los volcanes más activos del planeta.
Aunque las imágenes del evento impresionan por la fuerza de la lava, las autoridades indicaron que la actividad permanece confinada dentro de una zona ya conocida del parque, sin reportes de afectaciones a comunidades cercanas.
Esta nueva fase eruptiva se suma a una intensa secuencia de actividad volcánica que ha convertido al Kilauea en uno de los principales focos de observación geológica en Estados Unidos durante los últimos meses.
La actividad del Kilauea no da señales de detenerse
El USGS informó que esta corresponde a la erupción número 52 registrada en el complejo volcánico desde finales de 2024, reflejando un periodo de actividad continua poco habitual incluso para este volcán.
Las fuentes de lava alcanzaron más de 150 metros de altura, creando un espectáculo visible desde distintos puntos autorizados del parque nacional y generando un gran interés entre visitantes y especialistas.
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Los científicos continúan evaluando el comportamiento del volcán para detectar cualquier cambio que pudiera modificar las condiciones actuales, aunque por ahora la actividad permanece dentro de los parámetros esperados.
El Kilauea es reconocido internacionalmente por sus frecuentes erupciones, lo que lo convierte en uno de los volcanes mejor estudiados del mundo y en una referencia para la investigación de procesos geológicos.
La erupción permanece dentro de una zona controlada
De acuerdo con la información oficial, la lava continúa confinada en el área habitual donde se desarrolla la actividad volcánica, dentro de los límites del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.
Hasta el momento no se han emitido reportes de daños a viviendas ni evacuaciones relacionadas con este episodio, debido a que la erupción permanece alejada de sectores poblados.
Las autoridades mantienen el monitoreo permanente del sitio para informar cualquier variación en el comportamiento del volcán y garantizar la seguridad de residentes y turistas.
El acceso al parque puede verse sujeto a restricciones dependiendo de las condiciones de seguridad y de la evolución de la actividad eruptiva en las próximas horas.
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Un volcán que sigue siendo protagonista en Hawái
La erupción anterior del Kilauea ocurrió el pasado 15 de julio y tuvo una duración aproximada de ocho horas antes de disminuir su intensidad.
La rápida sucesión de episodios confirma que el volcán continúa atravesando un periodo especialmente activo que mantiene la atención de la comunidad científica internacional.
Las impresionantes imágenes de las fuentes de lava vuelven a recordar la enorme fuerza de la naturaleza y el dinamismo constante de la actividad volcánica en las islas hawaianas.
Mientras el USGS continúa observando la evolución del fenómeno, el Kilauea reafirma su lugar como uno de los volcanes más activos y vigilados del planeta, según ‘EFE’ y ‘Hola News‘.