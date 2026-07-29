Tragedia en Virginia: Madre guatemalteca murió al intentar salvar a su hijo de 12 años, ambos fallecieron

Madre intentó salvarlo

Ambos murieron ahogados

Familia pide ayuda

Una tarde que parecía transcurrir con normalidad terminó en una tragedia que ha conmocionado a la comunidad guatemalteca en Estados Unidos.

María Elena López Solís, de 30 años, murió tras lanzarse a un estanque para intentar rescatar a su hijo Jonathan, de 12 años.

El menor tenía dificultades para mantenerse a flote cuando su madre decidió ingresar al agua para auxiliarlo.

Sin embargo, ambos quedaron sumergidos y perdieron la vida pese a la rápida respuesta de los equipos de emergencia.

Así ocurrió la tragedia en Virginia en un estanque privado

Ver este video en su propia página →

El incidente ocurrió el domingo 26 de julio, poco antes de las 6:00 de la tarde, en una propiedad ubicada sobre Bradley Bridge Road, en el condado de Chesterfield, Virginia.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Jonathan ingresó al estanque privado y comenzó a tener problemas para mantenerse a flote.

Al percatarse de la situación, María Elena se lanzó al agua con la intención de rescatar a su hijo.

Pocos instantes después, ambos quedaron bajo el agua y fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia.

Elementos de la Policía del Condado de Chesterfield, Bomberos y servicios médicos acudieron rápidamente al lugar.

Los rescatistas lograron sacar a madre e hijo del estanque e iniciaron maniobras de reanimación.

A pesar de los esfuerzos realizados por el personal de emergencia, ambos fueron declarados muertos en el lugar.

La Policía del Condado de Chesterfield informó que la investigación continúa para confirmar que los hechos ocurrieron como se presume hasta ahora.