Tragedia en Virginia: Madre guatemalteca murió al intentar salvar a su hijo de 12 años, ambos fallecieron
Publicado el29/07/2026 a las 09:38
- Madre intentó salvarlo
- Ambos murieron ahogados
- Familia pide ayuda
Una tarde que parecía transcurrir con normalidad terminó en una tragedia que ha conmocionado a la comunidad guatemalteca en Estados Unidos.
María Elena López Solís, de 30 años, murió tras lanzarse a un estanque para intentar rescatar a su hijo Jonathan, de 12 años.
El menor tenía dificultades para mantenerse a flote cuando su madre decidió ingresar al agua para auxiliarlo.
Sin embargo, ambos quedaron sumergidos y perdieron la vida pese a la rápida respuesta de los equipos de emergencia.
Así ocurrió la tragedia en Virginia en un estanque privado
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El incidente ocurrió el domingo 26 de julio, poco antes de las 6:00 de la tarde, en una propiedad ubicada sobre Bradley Bridge Road, en el condado de Chesterfield, Virginia.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Jonathan ingresó al estanque privado y comenzó a tener problemas para mantenerse a flote.
Al percatarse de la situación, María Elena se lanzó al agua con la intención de rescatar a su hijo.
Pocos instantes después, ambos quedaron bajo el agua y fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia.
Elementos de la Policía del Condado de Chesterfield, Bomberos y servicios médicos acudieron rápidamente al lugar.
Los rescatistas lograron sacar a madre e hijo del estanque e iniciaron maniobras de reanimación.
A pesar de los esfuerzos realizados por el personal de emergencia, ambos fueron declarados muertos en el lugar.
La Policía del Condado de Chesterfield informó que la investigación continúa para confirmar que los hechos ocurrieron como se presume hasta ahora.
Familiares identifican a las víctimas y organizan campaña solidaria
Aunque las autoridades no revelaron oficialmente la identidad de las víctimas, familiares y amigos las identificaron en redes sociales.
Se trata de María Elena López Solís, originaria del departamento de Quiché, Guatemala, y de su hijo Jonathan.
La muerte de ambos dejó devastada a una familia que ahora enfrenta el difícil proceso de despedirlos.
María Elena deja a su pareja y a otros cinco hijos, quienes ahora atraviesan una situación especialmente complicada tras la pérdida.
Ante esta tragedia, sus seres queridos iniciaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos derivados del fallecimiento.
El objetivo es trasladar los cuerpos de María Elena y Jonathan hasta Guatemala para que puedan recibir sepultura junto a sus familiares.
Además de la repatriación, la familia busca reunir recursos para cubrir los servicios funerarios.
También esperan brindar apoyo económico a la pareja de María Elena y a los cinco hijos que sobrevivieron.
El mensaje de la familia para pedir ayuda tras la tragedia en Virginia
En la plataforma GoFundMe, los familiares compartieron un mensaje explicando el propósito de la campaña.
Traducido al español, el texto señala:
«María Elena López Solís dio su vida intentando salvar a su hijo de 12 años, Jonathan, en un trágico ahogamiento ocurrido en un estanque del condado de Chesterfield. Deja atrás a cinco hijos y a su compañero de vida. Su donación ayudará a llevar a María y Jonathan de regreso a Guatemala y a cubrir los gastos funerarios y de repatriación. Cada contribución marca la diferencia.»
La campaña busca aliviar parte de la carga económica que enfrenta la familia tras esta pérdida inesperada.
Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer completamente las circunstancias del incidente.
La investigación permanece abierta y no se han informado nuevos detalles sobre las causas que provocaron el ahogamiento.
La tragedia en Virginia ha generado numerosas muestras de solidaridad entre familiares, amigos y miembros de la comunidad guatemalteca, quienes esperan ayudar a que madre e hijo puedan regresar a su país para recibir el último adiós.
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FUENTE: Gofundme / Soy502