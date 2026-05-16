Corte Suprema frena restricciones

Sigue acceso por correo

Continúa aborto con píldoras La Corte Suprema de Estados Unidos decidió mantener, al menos de forma temporal, el acceso a la píldora abortiva mifepristona mediante telemedicina y envíos por correo, en un fallo que vuelve a colocar el debate sobre el aborto en el centro de la agenda política y judicial del país. La decisión frena por ahora una orden de un tribunal federal de apelaciones que obligaba a las mujeres a obtener el medicamento únicamente a través de visitas médicas presenciales. Por qué es importante: El caso representa la disputa más importante sobre el aborto desde que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade en 2022 y podría redefinir el acceso al aborto farmacológico en Estados Unidos. La Corte Suprema bloquea temporalmente las restricciones sobre la mifepristona El máximo tribunal suspendió una decisión emitida el pasado 1 de mayo por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que había limitado drásticamente el acceso remoto al medicamento. Con la nueva orden, las pacientes podrán seguir obteniendo la mifepristona mediante consultas de telemedicina mientras continúa la batalla legal impulsada por Luisiana.

La Corte no explicó los motivos de su decisión ni reveló el resultado de la votación interna. Sin embargo, los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito dejaron clara su oposición mediante opiniones disidentes. “La orden sin explicación del tribunal para conceder suspensiones en este caso es notable”, escribió Alito. “Lo que está en juego”, agregó el magistrado, “es la perpetuación de un esquema para socavar nuestra decisión” que anuló Roe v. Wade hace cuatro años. Thomas también criticó duramente la decisión y argumentó que antiguas leyes federales impedirían el envío por correo de medicamentos utilizados para abortos.

Las compañías farmacéuticas, señaló el juez, “no tienen derecho a una suspensión de una orden judicial adversa basada en ganancias perdidas de su empresa criminal”. El aborto por telemedicina gana relevancia tras la caída de Roe v. Wade La mifepristona forma parte del régimen de aborto farmacológico más utilizado en Estados Unidos y puede obtenerse mediante telemedicina desde la pandemia. En 2023, la FDA formalizó esa política bajo la administración del presidente Joe Biden, eliminando la obligación de visitas presenciales. Tras la anulación de Roe v. Wade, numerosos estados conservadores prohibieron o limitaron severamente los abortos en clínicas, lo que incrementó el uso de medicamentos abortivos enviados por correo.

Más del 60% de los abortos en Estados Unidos se realizan mediante medicamentos, según el Instituto Guttmacher. La Society of Family Planning estima que aproximadamente uno de cada cuatro abortos en el país durante 2025 se realizó mediante telemedicina. Defensores de los derechos reproductivos sostienen que eliminar el acceso remoto afectaría especialmente a mujeres que viven lejos de clínicas. “Esto no es una cuestión de conveniencia: para pacientes que viven a cientos de millas de la clínica más cercana, es la diferencia entre obtener un aborto o no”, dijo Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Center for Reproductive Rights. “Precisamente por eso los activistas antiaborto quieren prohibir esta línea de vida en todo el país”, añadió.

La activista advirtió además que la decisión de la Corte “compra tiempo, pero no tranquilidad”. Luisiana promete seguir luchando contra la política de la FDA El gobierno de Luisiana demandó a la FDA argumentando que las reglas federales sobre la mifepristona socavan las estrictas prohibiciones estatales del aborto. Aunque un tribunal federal dio parcialmente la razón al estado en abril, la medida había quedado suspendida temporalmente mientras la FDA continúa revisando la seguridad del medicamento. Sin embargo, a principios de mayo, el Quinto Circuito restableció inmediatamente restricciones que exigían visitas médicas presenciales, provocando fuertes reacciones entre proveedores de salud.

Médicos consultados por CNN describieron las horas posteriores al fallo como algunas de las más “caóticas” y “descontroladas” que han vivido. Danco Laboratories y GenBioPro, fabricantes de la mifepristona y su versión genérica, acudieron rápidamente a la Corte Suprema argumentando que la decisión amenazaba el acceso nacional al medicamento. GenBioPro sostuvo que el fallo del Quinto Circuito corría el riesgo de “cortar el acceso para pacientes en todo el país”. Organizaciones antiaborto afirman que el fallo contradice la decisión Dobbs La decisión también provocó indignación entre organizaciones antiaborto, que consideran que el acceso por correo contradice el espíritu del fallo Dobbs, que eliminó la protección federal al aborto.