Polémica por funcionario sanitario

Criticó vacunas contra covid

Lidera respuesta por hantavirus La respuesta sanitaria de la administración de Donald Trump frente al reciente brote de hantavirus quedó marcada por una figura inesperada: el Dr. Brian Christine, un urólogo especializado en implantes de pene que hoy ocupa uno de los puestos más influyentes dentro del sistema federal de salud pública de Estados Unidos. Mientras las autoridades buscaban calmar el temor de la población tras los casos detectados en pasajeros de un crucero internacional, Christine apareció ante medios de comunicación en Nebraska asegurando que la estrategia del Gobierno estaría “basada en la ciencia” y “basada en la transparencia”. La rueda de prensa sobre hantavirus reavivó la polémica alrededor de Brian Christine 🚨 Brian Christine is the Trump Official leading the response to the Hantavirus. He has 0 public health experience. pic.twitter.com/CN5OTTKs2k

— GOP Ls (@GOP__Ls) May 15, 2026 El historial del funcionario incluye teorías conspirativas, mensajes alineados con el movimiento MAGA y fuertes ataques contra vacunas, restricciones sanitarias y el Gobierno de Joe Biden. Una investigación de CNN revisó podcasts archivados, publicaciones eliminadas en redes sociales y entrevistas radiales donde el funcionario cuestionó las elecciones de 2020, criticó las vacunas contra el covid-19 y hasta insinuó conspiraciones globales relacionadas con la pandemia.

El médico que hoy lidera temas de salud pública era especialista en implantes de pene Antes de entrar a la administración Trump en noviembre pasado, Brian Christine trabajaba en Alabama como urólogo privado especializado en salud sexual masculina e implantes de pene. Su experiencia estaba enfocada principalmente en tratamientos para la disfunción eréctil y procedimientos quirúrgicos relacionados con salud íntima masculina. Incluso llegó a conducir un programa profesional de YouTube llamado “Erection Connection”, dirigido a otros urólogos y enfocado en problemas de erección. Ahora, su papel es completamente distinto. Como subsecretario de Salud de Estados Unidos, Christine supervisa áreas críticas relacionadas con enfermedades infecciosas, planificación familiar, salud de la mujer y el Servicio de Salud Pública federal. Además, tiene rango de almirante de cuatro estrellas y dirige un cuerpo uniformado de más de 5.000 funcionarios que participan en emergencias sanitarias nacionales.

El brote de hantavirus puso a Brian Christine bajo el foco nacional La controversia tomó fuerza luego de que Christine encabezara una rueda de prensa relacionada con el hantavirus, enfermedad viral poco común pero potencialmente mortal transmitida principalmente por roedores. La administración Trump intentó reducir el nivel de alarma asegurando que el riesgo para la población general era bajo, especialmente después de que pasajeros estadounidenses afectados por el brote regresaran a Nebraska tras un viaje internacional. En medio de esa estrategia de comunicación, comenzaron a resurgir antiguos comentarios del funcionario sobre la pandemia y el Gobierno federal. CNN reveló que Christine había utilizado repetidamente sus plataformas digitales para presentar las políticas sanitarias como herramientas políticas dirigidas contra conservadores y grupos religiosos.

Brian Christine aseguró que el covid fue usado para controlar a la población Uno de los episodios más polémicos proviene de su podcast “Sentido Común”, donde habló sobre la pandemia de covid-19 y las elecciones presidenciales de 2020. “Probablemente esto sea lo más importante que ha ocurrido durante la pandemia. No cabe duda de que la pandemia se utilizó para influir en el resultado de las elecciones de 2020”, declaró Christine en un episodio de 2022. El funcionario también promovió la película “2.000 Mules”, una producción ampliamente desacreditada que impulsaba teorías de fraude electoral. La cinta terminó siendo retirada posteriormente por sus distribuidores. En ese mismo episodio, Christine cuestionó directamente la efectividad de las vacunas contra el covid-19.

“Sabemos que ha habido personas que han muerto a causa de eso, pero también sabemos que la mayoría de las personas que se infectan no van a morir. La mayoría de las personas que se infectan no van a enfermar. Pero el Gobierno y la izquierda han utilizado la pandemia para controlar a la gente”, afirmó. Las vacunas obligatorias fueron uno de los temas más criticados por el funcionario Christine también atacó las medidas obligatorias de vacunación implementadas durante la pandemia, argumentando que muchas personas fueron presionadas para inmunizarse por miedo a perder sus empleos. “¿Cómo es posible que nos hayan obligado a vacunarnos? Pues bien, el Gobierno dijo que si no nos vacunábamos, podíamos perder nuestro trabajo o nuestros ingresos. Hubo amenazas de este tipo. Así que muchas personas se vieron obligadas a vacunarse y a recibir las dosis de refuerzo. Si alguien quería vacunarse, me parece bien. Pero obligar a la gente a vacunarse es absolutamente injusto”, se quejó Christine. Estas declaraciones contrastan con estudios científicos y datos oficiales que concluyeron que las vacunas ayudaron a evitar millones de muertes durante la pandemia.

El funcionario también vinculó la pandemia con George Soros y el “Gran Reinicio” Otro de los puntos que llamó la atención fue su referencia a posibles conspiraciones internacionales vinculadas al Foro Económico Mundial y al empresario George Soros. “Ahora bien, ¿existió un esfuerzo concertado a nivel mundial para cerrar pequeños negocios y obligarlos a quebrar? No sé si lo hubo, pero me parece sumamente sospechoso”, añadió. CNN también encontró publicaciones eliminadas de redes sociales donde Christine apoyaba mensajes alineados con sectores conservadores que buscaban impugnar las elecciones presidenciales de 2020. En diciembre de ese año, el funcionario retuiteó un mensaje del activista Charlie Kirk que celebraba los intentos republicanos de objetar los resultados electorales del 6 de enero de 2021. Brian Christine comparó al Gobierno de Biden con la Alemania nazi Las críticas del funcionario contra la administración Biden fueron aún más lejos.

“Hay cosas similares a las que sucedían en Alemania y que están sucediendo ahora mismo en Estados Unidos”, comentó Christine en uno de sus programas. “No hay campos de concentración en Estados Unidos, pero no cabe duda de que los conservadores se sienten amenazados. No cabe duda de que los conservadores como yo y otros sentimos que el Gobierno está siendo utilizado como arma en nuestra contra”. Las declaraciones provocaron nuevas críticas hacia la administración Trump por colocar a una figura con historial de mensajes extremistas en una posición clave de salud pública. Te Puede Interesar: EE.UU. monitorea a 41 personas tras brote mortal de hantavirus en crucero La Casa Blanca salió en defensa del funcionario tras la polémica Pese a la controversia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos defendió públicamente a Christine.