CDC monitorea exposición al virus

Crucero registra brote mortal

EE.UU. mantiene cuarentenas preventivas Las autoridades sanitarias de Estados Unidos mantienen bajo vigilancia a 41 personas tras haber estado expuestas a la variante andina del hantavirus relacionada con el brote detectado en el crucero MV Hondius. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) lideran actualmente la respuesta sanitaria en el país. Hasta el momento, no se han confirmado casos positivos en territorio estadounidense. El grupo bajo monitoreo incluye a 18 personas evacuadas después de viajar a bordo del crucero. Estas personas permanecen bajo observación en centros de salud.

Las autoridades también siguen de cerca a pasajeros que abandonaron el barco antes de que se detectara el brote. Además, un tercer grupo fue identificado por haber tenido contacto con uno de los infectados durante un vuelo. Según funcionarios de salud, esa persona había viajado en el crucero, presentaba síntomas y abordó un avión desde la isla de Santa Helena hacia Johannesburgo. A pesar de la situación, los CDC sostienen que el riesgo para la población general continúa siendo bajo. CDC recomienda aislamiento y monitoreo durante 42 días Ver este video en su propia página →



Segun la agencia Segun la agencia EFE , de las 41 personas vigiladas, 23 permanecen en sus hogares bajo seguimiento de las autoridades sanitarias. Los CDC recomendaron a estas personas mantenerse aisladas durante un periodo de 42 días. David Fitter, funcionario de los CDC, aseguró que la agencia trabaja junto con pasajeros y autoridades de salud pública. El objetivo es garantizar monitoreo constante y acceso rápido a atención médica en caso de aparición de síntomas. TE PUEDE INTERESAR: Corte Suprema suspende restricciones contra píldoras abortivas enviadas por correo

“Estamos trabajando de cerca con los pasajeros y con nuestros socios de salud pública para garantizar el monitoreo y el acceso rápido a atención médica”, indicó Fitter. El funcionario añadió que la prioridad es acompañar a las personas expuestas y elaborar planes adaptados a cada situación. Las autoridades sanitarias continúan rastreando posibles contactos relacionados con el brote. Hasta ahora, la vigilancia se mantiene como medida preventiva mientras avanza la investigación epidemiológica. Brote en crucero deja tres muertos El brote de hantavirus se originó en el crucero MV Hondius.

La embarcación transportaba a 147 pasajeros y tripulantes. El viaje comenzó en Ushuaia, Argentina, y recorrió varias islas del Atlántico antes de llegar a Canarias. Durante el trayecto aparecieron varios casos relacionados con el virus. El brote ya ha dejado tres personas fallecidas. Las autoridades estadounidenses evacuaron a 18 ciudadanos desde las islas españolas.

Los pasajeros regresaron a Estados Unidos el pasado lunes durante la madrugada. Desde entonces permanecen bajo supervisión sanitaria. El hantavirus es objeto de especial atención debido al potencial riesgo de transmisión y a la gravedad de algunos casos reportados. Mientras tanto, los CDC continúan coordinando el monitoreo de las personas expuestas y el seguimiento de posibles síntomas. Las autoridades sanitarias recalcaron que, pese a la vigilancia activa, el riesgo actual para la población sigue siendo considerado bajo.