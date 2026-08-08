Alerta en Luisiana: cinco personas mueren por peligrosa bacteria presente en aguas cálidas

Cinco personas mueren por bacteria

Nueve pacientes fueron hospitalizados

Autoridades piden extremar precauciones

Luisiana enfrenta una alerta sanitaria; Cinco personas mueren por bacteria que puede encontrarse naturalmente en aguas costeras cálidas.

El Departamento de Salud de Luisiana (LDH) confirmó nueve casos en lo que va del año y señaló que todos los pacientes tuvieron que ser hospitalizados debido a la gravedad de sus cuadros.

La cifra representa un aumento frente a lo registrado habitualmente: durante el mismo período de los últimos 10 años, el estado había reportado un promedio de siete casos y una muerte.

Las autoridades precisaron que los nueve contagios registrados este año estuvieron vinculados con heridas expuestas al agua de mar y que todos los pacientes tenían condiciones médicas preexistentes.

¿Qué es Vibrio vulnificus y cómo puede infectar a una persona?

Vibrio vulnificus es una bacteria potencialmente mortal que vive de manera natural en determinadas aguas costeras, especialmente cuando las temperaturas favorecen su presencia.

Las personas pueden infectarse cuando una herida abierta, corte, raspadura o zona de una cirugía reciente entra en contacto con agua salada o salobre donde está presente la bacteria.

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Otra posible vía de infección es el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, particularmente ostras, motivo por el cual las autoridades recomiendan extremar las precauciones.

Aunque estas infecciones son consideradas poco frecuentes, pueden convertirse rápidamente en un problema grave, especialmente entre quienes tienen enfermedades crónicas o un sistema inmunitario debilitado.