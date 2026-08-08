Alerta en Luisiana: cinco personas mueren por peligrosa bacteria presente en aguas cálidas
Publicado el08/08/2026 a las 09:03
- Cinco personas mueren por bacteria
- Nueve pacientes fueron hospitalizados
- Autoridades piden extremar precauciones
Luisiana enfrenta una alerta sanitaria; Cinco personas mueren por bacteria que puede encontrarse naturalmente en aguas costeras cálidas.
El Departamento de Salud de Luisiana (LDH) confirmó nueve casos en lo que va del año y señaló que todos los pacientes tuvieron que ser hospitalizados debido a la gravedad de sus cuadros.
La cifra representa un aumento frente a lo registrado habitualmente: durante el mismo período de los últimos 10 años, el estado había reportado un promedio de siete casos y una muerte.
Las autoridades precisaron que los nueve contagios registrados este año estuvieron vinculados con heridas expuestas al agua de mar y que todos los pacientes tenían condiciones médicas preexistentes.
¿Qué es Vibrio vulnificus y cómo puede infectar a una persona?
Vibrio vulnificus es una bacteria potencialmente mortal que vive de manera natural en determinadas aguas costeras, especialmente cuando las temperaturas favorecen su presencia.
Las personas pueden infectarse cuando una herida abierta, corte, raspadura o zona de una cirugía reciente entra en contacto con agua salada o salobre donde está presente la bacteria.
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Otra posible vía de infección es el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, particularmente ostras, motivo por el cual las autoridades recomiendan extremar las precauciones.
Aunque estas infecciones son consideradas poco frecuentes, pueden convertirse rápidamente en un problema grave, especialmente entre quienes tienen enfermedades crónicas o un sistema inmunitario debilitado.
¿Quiénes enfrentan mayor riesgo de sufrir complicaciones?
Las autoridades sanitarias advierten que las personas con enfermedades hepáticas crónicas, diabetes, defensas debilitadas u otras condiciones médicas subyacentes pueden tener mayor riesgo de desarrollar cuadros severos.
El LDH recomienda que quienes tengan cortes o heridas recientes eviten entrar al mar o exponer directamente esas lesiones al agua salada o salobre.
Si una herida abierta entra accidentalmente en contacto con este tipo de agua, la recomendación es lavar cuidadosamente el área afectada con agua y jabón tan pronto como sea posible.
Además, las personas consideradas de alto riesgo deberían evitar las ostras crudas y otros mariscos poco cocidos para reducir las posibilidades de una infección potencialmente peligrosa.
🇺🇸 Flesh-eating bacteria is killing people in Louisiana at 5 times the usual rate
Louisiana has logged 9 cases of Vibrio vulnificus this year and 5 of them were fatal. The state normally averages 7 cases and 1 death by this point, so the death toll has jumped hard.
Every case… pic.twitter.com/6ny8GabL15
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 7, 2026
Estos son los síntomas que pueden encender las alarmas
Entre las señales asociadas con una infección en una herida aparecen fiebre, dolor, hinchazón, calor, enrojecimiento, cambios en la coloración de la piel y presencia de secreción o drenaje.
Cuando la bacteria llega al torrente sanguíneo, el panorama puede ser mucho más delicado y presentarse fiebre, escalofríos, presión arterial peligrosamente baja y lesiones cutáneas acompañadas de ampollas.
También pueden desarrollarse síntomas gastrointestinales, entre ellos diarrea acuosa, calambres estomacales, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos después de una posible exposición.
El LDH pidió buscar atención médica inmediatamente ante señales de infección después de consumir mariscos crudos o poco cocidos, o tras haber tenido contacto con aguas costeras.
Autoridades piden precaución ante los casos registrados
La situación en Luisiana ocurre mientras otros estados también han reportado infecciones: una segunda persona murió en Florida y se informó de un aumento de casos en Maryland.
El incremento refuerza el llamado a tomar medidas preventivas, principalmente entre quienes acostumbran realizar actividades recreativas en zonas costeras o consumen productos del mar crudos.
“Los nueve pacientes fueron hospitalizados y cinco fallecieron”, informó el Departamento de Salud de Luisiana, que destacó además las condiciones médicas preexistentes entre los afectados.
La recomendación central es reducir la exposición de heridas al agua costera, cocinar adecuadamente los mariscos y acudir rápidamente a un médico si aparecen síntomas después de una posible exposición, señaló ‘Komonews‘.
Louisiana health officials are urging beachgoers and seafood lovers to take precautions after Vibrio vulnificus, a bacterium sometimes described as «flesh-eating,» killed five people in the state so far this year, far exceeding the typical death toll by this point in the year.…
— The Washington Times (@WashTimes) August 8, 2026