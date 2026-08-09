Retiran polvos verdes Food to Live por posible Salmonella en EE.UU.

Productos Food to Live retirados

FDA detectó posible Salmonella

No hay enfermedades reportadas

Un retiro de productos Food to Live afecta a varios polvos verdes vendidos en todo Estados Unidos después de detectarse una posible contaminación con Salmonella, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Lexunder Inc., empresa de Brooklyn, Nueva York, que opera bajo la marca Food to Live, inició voluntariamente el retiro de productos distribuidos directamente a consumidores y empresas.

Los artículos afectados estuvieron disponibles a través de foodtolive.com, foodinbulk.com y otros mercados en línea, por lo que compradores de diferentes partes del país podrían tener alguno de los paquetes involucrados.

Hasta el momento no se han reportado enfermedades relacionadas con este retiro, pero las autoridades recomendaron revisar los productos antes de consumirlos y prestar especial atención a sus códigos de lote.

FDA detectó Salmonella en una muestra de Food to Live

El retiro comenzó después de que la FDA notificara a la compañía que una muestra de Organic Superfood Blend de Food to Live, presentación de 8 onzas y lote SO-77820, había resultado positiva a Salmonella.

La muestra fue recogida en un establecimiento comercial y, hasta ahora, no se ha determinado cómo ocurrió la contaminación. La empresa suspendió la producción y distribución mientras continúa la investigación.

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La Salmonella puede provocar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Las consecuencias pueden ser más graves en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

En situaciones poco frecuentes, la bacteria puede llegar al torrente sanguíneo y causar complicaciones más serias, entre ellas infecciones arteriales, endocarditis y artritis.