Retiran polvos verdes Food to Live por posible Salmonella en EE.UU.
Publicado el09/08/2026 a las 08:21
- Productos Food to Live retirados
- FDA detectó posible Salmonella
- No hay enfermedades reportadas
Un retiro de productos Food to Live afecta a varios polvos verdes vendidos en todo Estados Unidos después de detectarse una posible contaminación con Salmonella, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Lexunder Inc., empresa de Brooklyn, Nueva York, que opera bajo la marca Food to Live, inició voluntariamente el retiro de productos distribuidos directamente a consumidores y empresas.
Los artículos afectados estuvieron disponibles a través de foodtolive.com, foodinbulk.com y otros mercados en línea, por lo que compradores de diferentes partes del país podrían tener alguno de los paquetes involucrados.
Hasta el momento no se han reportado enfermedades relacionadas con este retiro, pero las autoridades recomendaron revisar los productos antes de consumirlos y prestar especial atención a sus códigos de lote.
FDA detectó Salmonella en una muestra de Food to Live
El retiro comenzó después de que la FDA notificara a la compañía que una muestra de Organic Superfood Blend de Food to Live, presentación de 8 onzas y lote SO-77820, había resultado positiva a Salmonella.
La muestra fue recogida en un establecimiento comercial y, hasta ahora, no se ha determinado cómo ocurrió la contaminación. La empresa suspendió la producción y distribución mientras continúa la investigación.
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La Salmonella puede provocar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Las consecuencias pueden ser más graves en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.
En situaciones poco frecuentes, la bacteria puede llegar al torrente sanguíneo y causar complicaciones más serias, entre ellas infecciones arteriales, endocarditis y artritis.
Estos son los polvos Food to Live incluidos en el retiro
Entre los productos afectados aparecen Wheat Grass Powder, Organic Spirulina Powder, Organic Algae Powder Blend, Organic Supergrass Powder y Organic Wheat Grass Powder, comercializados en diferentes presentaciones.
Los tamaños abarcan desde pequeñas muestras de 2 onzas hasta empaques de varias libras y cajas a granel de 55 libras. Los lotes involucrados se encuentran dentro del rango SO-72558 a SO-79374, además de códigos específicos.
También aparecen entre los códigos señalados VFD/ORG/MORP/B/25, C25051312 y OSP251001. La compañía aclaró que ningún otro producto o código de lote está incluido en esta alerta.
Para verificar un paquete, los consumidores deben buscar el código de lote y la fecha de caducidad en la parte posterior del envase, debajo del panel de información nutricional y cerca del código de barras.
Qué hacer si compraste un producto
La recomendación es directa: los productos incluidos en el retiro no deben consumirse. Quienes tengan uno de los paquetes afectados pueden desecharlo o devolverlo al establecimiento donde lo compraron.
La devolución permite solicitar un reembolso completo. Los consumidores con dudas también pueden comunicarse directamente con Lexunder Inc. para verificar si su producto forma parte del retiro.
La empresa habilitó el teléfono (718) 717-1029, disponible de lunes a viernes entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., hora del Este, además del correo recall@foodtolive.com.
Mientras la FDA y Lexunder investigan el origen del problema, la recomendación principal para quienes compraron estos polvos es comprobar el nombre, presentación y código de lote antes de utilizarlos.