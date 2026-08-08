Hallan más de 50 cuerpos en descomposición dentro de una funeraria en Chicago
Publicado el07/08/2026 a las 19:49
Las autoridades del condado de Cook, en Chicago, investigan una funeraria donde fueron hallados más de 50 cadáveres en distintos estados de descomposición, un caso que ha generado conmoción entre los residentes de la zona.
La Oficina del Médico Forense informó que ya trabaja en la identificación de los cuerpos y en la notificación a sus familiares, un proceso que podría extenderse durante varios días.
Hallan más de 50 cuerpos en funeraria de Chicago
South Chicago Chapel Funeral Home Investigation:
▪️ 50+ decaying bodies were found inside South Chicago Chapel on 95th and Exchange in South Deering.
▪️ More details below. #FOXChicago #SouthDeering #ChicagoNews #FuneralHome #Investigation pic.twitter.com/AzbFxR4IeX
— Kasey Chronis (@KaseyChronisTV) August 7, 2026
De acuerdo con un comunicado oficial, la Oficina del Médico Forense fue notificada el jueves sobre la situación en la funeraria South Chicago Chapel, ubicada en el sur de Chicago.
Al llegar al lugar, el equipo encontró más de 50 cadáveres en diferentes estados de descomposición. Diversos medios locales reportan que el número de cuerpos asciende a 57, aunque las autoridades únicamente han confirmado que son más de 50.
Los especialistas revisan certificados de defunción y otra documentación para identificar a cada una de las personas fallecidas y notificar a sus familiares lo antes posible.
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Vecinos denunciaban malos olores
57 DECOMPOSING BODIES FOUND INSIDE SOUTH CHICAGO CHAPEL — FUNERAL DIRECTOR HAD PREVIOUS STATE DISCIPLINE
📍 South Chicago Chapel
2939 E. 95th St. | 95th & Exchange
Chicago’s 10th Ward | Ald. Peter Chico
CHICAGO — Authorities are investigating a disturbing discovery on Chicago’s… pic.twitter.com/99Z83VWDXb
— Chicago Flips Red (@FlipChicagoRed) August 7, 2026
Residentes del sector aseguraron que desde hacía semanas, e incluso meses, percibían un fuerte olor proveniente de la funeraria.
«Apesta todo el tiempo. Es horrible», declaró una vecina a la cadena WBBM, afiliada de CNN, quien comparó el olor con el de «un ratón muerto».
Otros habitantes dijeron a ABC Chicago que el olor era constante mucho antes de que las autoridades ingresaran al establecimiento.
Investigación continúa
Una queja por restos a temperatura ilegal detonó una inspección, la suspensión de licencia y el hallazgo de 57 cuerpos sin refrigeración. Policía y forense investigan el caso en South Chicago Chapel.https://t.co/9agZDpW03Q
— N+ UNIVISION CHICAGO (@nmasunichicago) August 8, 2026
Hasta el momento, las autoridades no han explicado por qué los cuerpos permanecían en esas condiciones ni si la funeraria incumplió con los protocolos para el manejo de restos humanos.
La investigación continúa mientras la Oficina del Médico Forense concluye la identificación de los fallecidos y determina las circunstancias que llevaron a este caso en la funeraria South Chicago Chapel.