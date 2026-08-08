Hallan más de 50 cuerpos en descomposición dentro de una funeraria en Chicago

Las autoridades del condado de Cook, en Chicago, investigan una funeraria donde fueron hallados más de 50 cadáveres en distintos estados de descomposición, un caso que ha generado conmoción entre los residentes de la zona.

La Oficina del Médico Forense informó que ya trabaja en la identificación de los cuerpos y en la notificación a sus familiares, un proceso que podría extenderse durante varios días.

Hallan más de 50 cuerpos en funeraria de Chicago

South Chicago Chapel Funeral Home Investigation: ▪️ 50+ decaying bodies were found inside South Chicago Chapel on 95th and Exchange in South Deering. ▪️ More details below. #FOXChicago #SouthDeering #ChicagoNews #FuneralHome #Investigation pic.twitter.com/AzbFxR4IeX — Kasey Chronis (@KaseyChronisTV) August 7, 2026

De acuerdo con un comunicado oficial, la Oficina del Médico Forense fue notificada el jueves sobre la situación en la funeraria South Chicago Chapel, ubicada en el sur de Chicago.

Al llegar al lugar, el equipo encontró más de 50 cadáveres en diferentes estados de descomposición. Diversos medios locales reportan que el número de cuerpos asciende a 57, aunque las autoridades únicamente han confirmado que son más de 50.

Los especialistas revisan certificados de defunción y otra documentación para identificar a cada una de las personas fallecidas y notificar a sus familiares lo antes posible.

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