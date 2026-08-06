Retiran jalapeños importados de México tras brote de salmonela en EE.UU.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan un brote de salmonela vinculado con jalapeños importados desde México, después de que 345 personas enfermaran en 27 estados del país.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el brote ha provocado 36 hospitalizaciones, aunque hasta el momento no se han reportado fallecidos.

Jalapeños procedían de Sinaloa

La investigación determinó que los chiles jalapeños fueron rastreados hasta un productor ubicado en Sinaloa, México, y posteriormente ingresaron a Estados Unidos a través de la empresa Coast Citrus Distributors.

La compañía inició un retiro del producto y notificó a sus clientes sobre el riesgo.

Restaurantes afectados

Según la investigación, de las 191 personas entrevistadas, 177 (93%) informaron haber comido en restaurantes de comida mexicana entre el 14 de junio y el 14 de julio.

Entre las cadenas mencionadas se encuentran Chipotle Mexican Grill y Qdoba.

Ambas empresas informaron que retiraron los jalapeños de sus restaurantes como medida preventiva.

Las autoridades sanitarias señalaron que, tras estas acciones, actualmente estos establecimientos no representan un riesgo para los consumidores relacionado con este brote.

Continúa la investigación

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) investiga si parte de los jalapeños también fue distribuida a supermercados, por lo que no descarta anunciar nuevas acciones o retiros de productos en los próximos días.

Síntomas de la salmonela

La infección por salmonela puede provocar:

Diarrea.

Fiebre.

Cólicos abdominales.

Los síntomas suelen aparecer pocas horas o días después de la exposición y, en la mayoría de los casos, la enfermedad dura entre cuatro y siete días.

Las autoridades advierten que los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunológicos debilitados tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.