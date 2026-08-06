Mujer muere ahogada mientras buceaba en popular parque de Texas

Mujer muere durante buceo

Rescate moviliza a autoridades

Visitantes piden mayor precaución

Una mujer de 70 años falleció tras ahogarse mientras practicaba buceo en el Río San Marcos, dentro del Rio Vista Park.

La emergencia movilizó a los departamentos de Policía y Bomberos de San Marcos, que acudieron al lugar para atender un rescate acuático.

Por qué importa: El fallecimiento generó llamados entre visitantes del parque para extremar precauciones durante actividades acuáticas, especialmente cuando participan niños o adultos mayores.

Mujer muere ahogada en Río San Marcos

Según autoridades, la mujer se encontraba en el lugar buceando cuando se reportó la emergencia. Esto se sabe: 👉 https://t.co/zSnRMsfOoh pic.twitter.com/WUnmvH70sW — N+ UNIVISION SAN ANTONIO (@nmasunivSATX) August 6, 2026

El hecho ocurrió alrededor de las 9:48 de la mañana del miércoles 5 de agosto, según Univision.

La emergencia se registró en Rio Vista Park, ubicado en el 555 de Cheatham Street, en San Marcos.

Los departamentos de Policía y Bomberos de San Marcos acudieron al parque después de recibir el reporte relacionado con un rescate acuático.

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La mujer, de 70 años, se encontraba practicando buceo en el Río San Marcos cuando ocurrió el incidente.

Tras ser sacada del agua, los equipos de emergencia comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital Christus Santa Rosa para recibir atención.

Más tarde se confirmó que falleció en el hospital. La víctima era residente de Austin.