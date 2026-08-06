Mujer muere ahogada mientras buceaba en popular parque de Texas
Publicado el06/08/2026 a las 15:20
- Mujer muere durante buceo
- Rescate moviliza a autoridades
- Visitantes piden mayor precaución
Una mujer de 70 años falleció tras ahogarse mientras practicaba buceo en el Río San Marcos, dentro del Rio Vista Park.
La emergencia movilizó a los departamentos de Policía y Bomberos de San Marcos, que acudieron al lugar para atender un rescate acuático.
Por qué importa: El fallecimiento generó llamados entre visitantes del parque para extremar precauciones durante actividades acuáticas, especialmente cuando participan niños o adultos mayores.
Mujer muere ahogada en Río San Marcos
Según autoridades, la mujer se encontraba en el lugar buceando cuando se reportó la emergencia. Esto se sabe: 👉 https://t.co/zSnRMsfOoh pic.twitter.com/WUnmvH70sW
— N+ UNIVISION SAN ANTONIO (@nmasunivSATX) August 6, 2026
El hecho ocurrió alrededor de las 9:48 de la mañana del miércoles 5 de agosto, según Univision.
La emergencia se registró en Rio Vista Park, ubicado en el 555 de Cheatham Street, en San Marcos.
Los departamentos de Policía y Bomberos de San Marcos acudieron al parque después de recibir el reporte relacionado con un rescate acuático.
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La mujer, de 70 años, se encontraba practicando buceo en el Río San Marcos cuando ocurrió el incidente.
Tras ser sacada del agua, los equipos de emergencia comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital Christus Santa Rosa para recibir atención.
Más tarde se confirmó que falleció en el hospital. La víctima era residente de Austin.
Visitantes piden estar pendientes de niños y adultos mayores
#UPDATE: A 70-year-old Austin woman died Wednesday after she was pulled from the San Marcos River during a water rescue at Rio Vista Park, according to a city spokesperson.https://t.co/YOk5iAG1GY
— CBS Austin (@cbsaustin) August 5, 2026
La tragedia provocó reacciones entre algunas de las personas que se encontraban en el parque.
Uno de los asistentes destacó la importancia de permanecer alerta ante cualquier situación que pueda presentarse durante una visita al lugar.
“Uno viene aquí y siempre hay que estar alerta, verdad, los niños, de los adultos, alguna emergencia de salud”, señaló.
“Uno nunca sabe, era una persona de la tercera edad, se entiende”, agregó el asistente al parque.
Otro visitante hizo énfasis en prestar especial atención cuando las personas acuden acompañadas de adultos mayores.
“Aquellos que vienen acompañados con gente ya muy adulta, que estén al pendiente siempre 100 por ciento de ellos”, expresó.
El visitante agregó que mantener esa vigilancia puede ayudar “para evitar este tipo de tragedias”.
Los comentarios surgieron después de conocerse el fallecimiento de la mujer que había sido trasladada desde el Río San Marcos hasta el hospital.
Nadadores destacan la importancia de tomar precauciones en el agua
Otro nadador que se encontraba en el lugar también habló sobre las medidas que considera importantes al ingresar al agua.
Su recomendación estuvo dirigida tanto a menores como a personas adultas que participan en actividades acuáticas.
“Niño o adulto, tienes que tener cuidado”, dijo el nadador.
También destacó la importancia de considerar las propias habilidades antes de ingresar al agua.
“Asegúrate de ser un buen nadador y si no, llevar chaleco salvavidas y tener un tubo”, añadió.
El incidente ocurrió durante la mañana del miércoles en Rio Vista Park y requirió la intervención de los servicios de emergencia de San Marcos.
Aunque la mujer recibió reanimación cardiopulmonar y posteriormente fue llevada al Hospital Christus Santa Rosa, su fallecimiento fue confirmado después.
La víctima tenía 70 años, residía en Austin y se encontraba practicando buceo cuando ocurrió la emergencia en el Río San Marcos.