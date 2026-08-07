Trump pierde dos votos clave para Todd Blanche: ¿puede fracasar su confirmación?
Publicado el07/08/2026 a las 08:52
Lisa Murkowski y Susan Collins rompieron con Trump por dudas sobre la independencia del Departamento de Justicia, pero el respaldo de última hora de Bill Cassidy mejora las posibilidades de Blanche.
La confirmación de Todd Blanche como fiscal general quedó al límite después de que las republicanas Lisa Murkowski y Susan Collins anunciaran que votarían en contra. Sin embargo, Bill Cassidy confirmó este viernes su apoyo, dando a Blanche un voto decisivo para mantener viva su nominación.
- Por qué importa: La votación se convirtió en una prueba del control de Donald Trump sobre los republicanos del Senado y de las dudas internas sobre si Blanche podría dirigir el Departamento de Justicia con independencia de la Casa Blanca.
Murkowski cuestiona que Blanche pueda frenar a Trump
Murkowski anunció que no tiene confianza en que Blanche pueda contener lo que describió como los “peores impulsos” de la administración.
La senadora de Alaska sostuvo que la politización del Departamento de Justicia se ha acelerado y cuestionó si Blanche sería capaz de revertir esa tendencia.
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- La preocupación: Murkowski mencionó la gestión del DOJ en asuntos relacionados con Jeffrey Epstein, el acuerdo entre Trump y el IRS y las investigaciones contra adversarios políticos del presidente.
Blanche tiene además una relación particularmente cercana con Trump: antes de ocupar cargos en el Departamento de Justicia fue uno de sus abogados personales.
Collins también anunció que votaría en contra. Entre sus cuestionamientos están declaraciones de Blanche relacionadas con posibles restricciones federales sobre medicamentos utilizados para abortar, señaló ‘Politico‘.
La disputa del 6 de enero aumentó las tensiones
Otro de los grandes obstáculos ha sido el llamado fondo contra la “instrumentalización” del gobierno, un mecanismo de aproximadamente $1,776 millones destinado a compensar a personas que aleguen haber sufrido persecuciones políticas.
Entre quienes podrían solicitar compensaciones estarían acusados relacionados con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Dos policías que defendieron el Capitolio demandaron para intentar bloquear el fondo, apuntó ‘Axios‘.
- El giro: Los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis retiraron su oposición después de recibir garantías escritas de Blanche de que el fondo sería eliminado.
El manejo de los archivos de Jeffrey Epstein también ha añadido presión política sobre Blanche, aunque no aparece como la única ni la principal razón de la rebelión republicana.
Cassidy reduce el riesgo de una derrota
Hasta este viernes, Cassidy era considerado el voto capaz de decidir el futuro de la nominación. El republicano de Luisiana finalmente anunció que apoyará a Blanche, pese a reconocer errores en su gestión del Departamento de Justicia.
Su decisión cambia significativamente la situación.
- En números: Con Murkowski y Collins en contra y Mitch McConnell todavía ausente, Blanche no puede permitirse otra deserción republicana si los demócratas mantienen su oposición.
El líder republicano John Thune ha dicho que pretende llevar la nominación al pleno antes del receso de agosto.
Así, Blanche sigue enfrentando una confirmación estrecha, pero Cassidy le ha dado el respaldo que necesitaba para evitar, por ahora, que las dos rebeliones republicanas derrumben su nominación, segín ‘Salon‘.