Trump pierde dos votos clave para Todd Blanche: ¿puede fracasar su confirmación?

Lisa Murkowski y Susan Collins rompieron con Trump por dudas sobre la independencia del Departamento de Justicia, pero el respaldo de última hora de Bill Cassidy mejora las posibilidades de Blanche.

La confirmación de Todd Blanche como fiscal general quedó al límite después de que las republicanas Lisa Murkowski y Susan Collins anunciaran que votarían en contra. Sin embargo, Bill Cassidy confirmó este viernes su apoyo, dando a Blanche un voto decisivo para mantener viva su nominación.

Por qué importa: La votación se convirtió en una prueba del control de Donald Trump sobre los republicanos del Senado y de las dudas internas sobre si Blanche podría dirigir el Departamento de Justicia con independencia de la Casa Blanca.

Murkowski cuestiona que Blanche pueda frenar a Trump

Murkowski anunció que no tiene confianza en que Blanche pueda contener lo que describió como los “peores impulsos” de la administración.

La senadora de Alaska sostuvo que la politización del Departamento de Justicia se ha acelerado y cuestionó si Blanche sería capaz de revertir esa tendencia.

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La preocupación: Murkowski mencionó la gestión del DOJ en asuntos relacionados con Jeffrey Epstein, el acuerdo entre Trump y el IRS y las investigaciones contra adversarios políticos del presidente.

Blanche tiene además una relación particularmente cercana con Trump: antes de ocupar cargos en el Departamento de Justicia fue uno de sus abogados personales.

Collins también anunció que votaría en contra. Entre sus cuestionamientos están declaraciones de Blanche relacionadas con posibles restricciones federales sobre medicamentos utilizados para abortar, señaló ‘Politico‘.