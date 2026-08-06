El-Sayed sacude Michigan: ¿Por qué su triunfo preocupa a republicanos y demócratas?

La victoria del médico progresista Abdul El-Sayed en las primarias demócratas abre una de las contiendas más observadas rumbo a las elecciones de noviembre y reaviva la disputa por el futuro del Partido Demócrata en un estado clave para el control del Senado.

Abdul El-Sayed dio la mayor sorpresa de las primarias demócratas en Michigan al imponerse por un estrecho margen sobre la congresista moderada Haley Stevens, respaldada por el establishment del partido.

Su triunfo convierte este estado en uno de los principales campos de batalla para las elecciones legislativas de noviembre y ya provocó una inmediata reacción del presidente Donald Trump.

• Por qué es importante: Michigan puede ser determinante para definir el equilibrio del Senado, mientras la candidatura de El-Sayed refleja el avance del ala progresista dentro del Partido Demócrata y anticipa una campaña altamente polarizada.

Michigan vuelve a ser decisivo para el control del Senado

La victoria de El-Sayed llegó tras una de las primarias más reñidas del ciclo electoral.

Según informó EFE, el médico de 41 años obtuvo el 48,5 % de los votos frente al 47,5 % de Haley Stevens, una diferencia inferior a 15.000 sufragios.

El resultado tiene un peso nacional porque Michigan es considerado uno de los estados más competitivos del país y la elección de noviembre podría influir en qué partido controla el Senado, una cámara clave para aprobar leyes, confirmar funcionarios y respaldar la agenda presidencial.

• El dato: Las elecciones legislativas renovarán toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.