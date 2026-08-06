El-Sayed sacude Michigan: ¿Por qué su triunfo preocupa a republicanos y demócratas?
Publicado el06/08/2026 a las 18:43
La victoria del médico progresista Abdul El-Sayed en las primarias demócratas abre una de las contiendas más observadas rumbo a las elecciones de noviembre y reaviva la disputa por el futuro del Partido Demócrata en un estado clave para el control del Senado.
Abdul El-Sayed dio la mayor sorpresa de las primarias demócratas en Michigan al imponerse por un estrecho margen sobre la congresista moderada Haley Stevens, respaldada por el establishment del partido.
Su triunfo convierte este estado en uno de los principales campos de batalla para las elecciones legislativas de noviembre y ya provocó una inmediata reacción del presidente Donald Trump.
• Por qué es importante: Michigan puede ser determinante para definir el equilibrio del Senado, mientras la candidatura de El-Sayed refleja el avance del ala progresista dentro del Partido Demócrata y anticipa una campaña altamente polarizada.
Michigan vuelve a ser decisivo para el control del Senado
La victoria de El-Sayed llegó tras una de las primarias más reñidas del ciclo electoral.
Según informó EFE, el médico de 41 años obtuvo el 48,5 % de los votos frente al 47,5 % de Haley Stevens, una diferencia inferior a 15.000 sufragios.
El resultado tiene un peso nacional porque Michigan es considerado uno de los estados más competitivos del país y la elección de noviembre podría influir en qué partido controla el Senado, una cámara clave para aprobar leyes, confirmar funcionarios y respaldar la agenda presidencial.
• El dato: Las elecciones legislativas renovarán toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
El triunfo evidencia el avance del ala progresista
La derrota de Stevens también representa un revés para el sector más moderado del Partido Demócrata.
Tras conocerse los resultados, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, celebró el triunfo y rechazó que El-Sayed sea un simple «mini Mamdani».
Según declaró, ambos forman parte de un movimiento que busca volver a colocar a los trabajadores estadounidenses en el centro del debate político.
EFE señaló que El-Sayed ha impulsado propuestas enfocadas en una mayor equidad en el sistema de salud y mantiene posiciones críticas sobre el financiamiento de campañas políticas y la actuación de Israel en Palestina.
• La diferencia: Su victoria muestra que los candidatos progresistas continúan ganando espacio incluso frente a figuras respaldadas por la dirigencia tradicional demócrata.
Trump convirtió rápidamente a El-Sayed en un objetivo político
La respuesta del presidente Donald Trump fue casi inmediata.
Durante un acto en Las Vegas y también en redes sociales, Trump calificó a El-Sayed como un «comunista» y un «hombre de odio», además de acusarlo de ser contrario a Israel y al pueblo judío. También afirmó, sin presentar pruebas, que la elección general de Michigan podría estar «amañada».
Según TIME, El-Sayed rechazó esas acusaciones. Afirmó que no se considera socialista ni comunista y sostuvo que su compromiso con la seguridad de la comunidad judía es el mismo que tiene con la de su propia familia.
También explicó a CNN que se opone a la ayuda militar incondicional para cualquier país y considera que esos recursos deberían destinarse a salud, educación e infraestructura.
• La disputa: Trump busca presentar la elección como un contraste entre su agenda y la del ala progresista demócrata.
Lo que está en juego en noviembre
Con las primarias aún en desarrollo hasta septiembre, la carrera de Michigan ya aparece como una de las más observadas del país.
La candidatura de El-Sayed no solo pondrá a prueba la fortaleza del movimiento progresista dentro del Partido Demócrata, sino también la capacidad de los republicanos para convertirlo en uno de los principales temas de campaña antes de las elecciones legislativas de noviembre.
• Qué sigue: La elección general definirá quién ocupará uno de los escaños más disputados del Senado y podría influir en el futuro de la agenda legislativa del presidente Trump.
Con la campaña hacia noviembre ya en marcha, la elección de Michigan será una de las pruebas más importantes para ambos partidos.
El resultado mostrará si el impulso del ala progresista puede traducirse en una victoria en las urnas y si los republicanos logran convertir a Abdul El-Sayed en uno de los principales blancos de su estrategia electoral para disputar el control del Senado.
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FUENTE: EFE / TIME