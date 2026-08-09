EE.UU. prepara $1,000 millones para reforzar la seguridad en Colombia
Publicado el09/08/2026 a las 07:02
- EEUU prepara $1000 millones en seguridad
- Se considera como prioridad bilateral
- Narcotráfico centra nueva cooperación
Estados Unidos prevé destinar 1,000 millones de dólares a Colombia en un nuevo paquete de asistencia en seguridad que acompañará el inicio del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
El Departamento de Estado indicó que la Administración de Donald Trump busca coordinar con el Congreso este respaldo, presentado como una pieza central de una nueva etapa en la relación entre Washington y Bogotá.
El anuncio coincidió con la investidura de De la Espriella, ceremonia a la que Washington envió una delegación encabezada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche.
El objetivo es fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad colombianas frente a organizaciones terroristas y redes criminales transnacionales, con tecnología estadounidense y una mayor coordinación operativa.
El paquete de seguridad de EE.UU. apunta al narcotráfico
Uno de los principales frentes será la lucha contra el narcotráfico. La propuesta contempla ampliar de manera significativa la erradicación de cultivos de coca y reforzar las operaciones destinadas a interceptar cargamentos de cocaína.
La estrategia también busca golpear el dinero que sostiene a las organizaciones criminales. Washington plantea aumentar la persecución de sus estructuras financieras junto con las acciones contra sus operaciones sobre el terreno.
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Otro componente contempla respaldar los esfuerzos de Colombia para recuperar territorios bajo dominio de grupos armados, además de impulsar medidas para proteger a menores frente al reclutamiento forzoso.
Estados Unidos también plantea fortalecer la coordinación fronteriza con Colombia para contener los flujos de migración irregular, incorporando así el tema migratorio dentro de esta nueva agenda de cooperación.
Trump y De la Espriella abren una nueva etapa
La relación bilateral no estará limitada a seguridad. El Departamento de Estado anticipó cooperación en sectores económicos considerados estratégicos, entre ellos energía, minerales críticos, infraestructura, tecnología y energía nuclear para fines civiles.
El acercamiento marca un cambio frente al periodo de tensiones entre Trump y Gustavo Petro, durante el cual surgieron diferencias entre Washington y Bogotá alrededor de asuntos relacionados con migración y seguridad.
La llegada de De la Espriella abre ahora un escenario distinto. Su propuesta de mano dura contra los grupos armados y el narcotráfico coincide con varias de las prioridades que la Administración Trump ha colocado en el centro de su política regional.
La investidura también reunió a varios mandatarios latinoamericanos vinculados a gobiernos de derecha que han estrechado relaciones con Washington. El paquete de 1,000 millones de dólares para Colombia aparece así como una de las primeras señales concretas de la renovada alianza que Estados Unidos busca construir con el nuevo Gobierno colombiano, según ‘EFE’ y ‘DW‘.