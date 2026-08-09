EE.UU. prepara $1,000 millones para reforzar la seguridad en Colombia

EEUU prepara $1000 millones en seguridad

Se considera como prioridad bilateral

Narcotráfico centra nueva cooperación

Estados Unidos prevé destinar 1,000 millones de dólares a Colombia en un nuevo paquete de asistencia en seguridad que acompañará el inicio del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

El Departamento de Estado indicó que la Administración de Donald Trump busca coordinar con el Congreso este respaldo, presentado como una pieza central de una nueva etapa en la relación entre Washington y Bogotá.

El anuncio coincidió con la investidura de De la Espriella, ceremonia a la que Washington envió una delegación encabezada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

El objetivo es fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad colombianas frente a organizaciones terroristas y redes criminales transnacionales, con tecnología estadounidense y una mayor coordinación operativa.

El paquete de seguridad de EE.UU. apunta al narcotráfico

Uno de los principales frentes será la lucha contra el narcotráfico. La propuesta contempla ampliar de manera significativa la erradicación de cultivos de coca y reforzar las operaciones destinadas a interceptar cargamentos de cocaína.

La estrategia también busca golpear el dinero que sostiene a las organizaciones criminales. Washington plantea aumentar la persecución de sus estructuras financieras junto con las acciones contra sus operaciones sobre el terreno.

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Otro componente contempla respaldar los esfuerzos de Colombia para recuperar territorios bajo dominio de grupos armados, además de impulsar medidas para proteger a menores frente al reclutamiento forzoso.

Estados Unidos también plantea fortalecer la coordinación fronteriza con Colombia para contener los flujos de migración irregular, incorporando así el tema migratorio dentro de esta nueva agenda de cooperación.