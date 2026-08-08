Hunter Biden revela el duro impacto del cáncer de Joe Biden: “Es muy doloroso”

Cáncer de Joe Biden

Hunter revela estado de su padre

Enfermedad provoca fuertes dolores

La salud de Joe Biden vuelve a generar atención después de que su hijo Hunter Biden revelara nuevos detalles sobre las dificultades que enfrenta debido al cáncer de próstata.

El exmandatario estadounidense, de 83 años, había anunciado el año pasado que fue diagnosticado con una forma agresiva de la enfermedad que se extendió hasta los huesos.

Durante una entrevista con la cadena británica BBC, Hunter habló sobre el estado de su padre y describió cómo la enfermedad ha afectado su vida pese al tratamiento.

“Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia”, declaró emocionado Hunter, quien además lo describió como “el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo”.

Hunter Biden habla sobre el avance del cáncer de su padre

Hunter explicó que la enfermedad no se ha limitado a la próstata y aseguró que actualmente afecta diferentes zonas del cuerpo del exmandatario.

El “cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes. Es muy doloroso” y “muy debilitante”, afirmó durante la entrevista.

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Pese al impacto de la enfermedad, Biden ha continuado con cierta actividad pública mientras recibe tratamiento, aunque sus apariciones han sido más limitadas.

Una de ellas ocurrió en junio, cuando participó en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago, manteniéndose presente en algunos actos públicos.