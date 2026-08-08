Hunter Biden revela el duro impacto del cáncer de Joe Biden: “Es muy doloroso”
Publicado el08/08/2026 a las 09:28
- Cáncer de Joe Biden
- Hunter revela estado de su padre
- Enfermedad provoca fuertes dolores
La salud de Joe Biden vuelve a generar atención después de que su hijo Hunter Biden revelara nuevos detalles sobre las dificultades que enfrenta debido al cáncer de próstata.
El exmandatario estadounidense, de 83 años, había anunciado el año pasado que fue diagnosticado con una forma agresiva de la enfermedad que se extendió hasta los huesos.
Durante una entrevista con la cadena británica BBC, Hunter habló sobre el estado de su padre y describió cómo la enfermedad ha afectado su vida pese al tratamiento.
“Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia”, declaró emocionado Hunter, quien además lo describió como “el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo”.
Hunter Biden habla sobre el avance del cáncer de su padre
Hunter explicó que la enfermedad no se ha limitado a la próstata y aseguró que actualmente afecta diferentes zonas del cuerpo del exmandatario.
El “cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes. Es muy doloroso” y “muy debilitante”, afirmó durante la entrevista.
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Pese al impacto de la enfermedad, Biden ha continuado con cierta actividad pública mientras recibe tratamiento, aunque sus apariciones han sido más limitadas.
Una de ellas ocurrió en junio, cuando participó en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago, manteniéndose presente en algunos actos públicos.
Su familia permanece cerca durante el tratamiento
Hunter Biden también dejó ver el impacto emocional que atraviesa la familia mientras el exmandatario continúa enfrentando las consecuencias de su enfermedad.
“Lo único que digo sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que me gustaría que se quejara más”, expresó al referirse a su manera de sobrellevar el cáncer.
Sus declaraciones ofrecen una mirada familiar sobre un proceso que Biden enfrenta después de abandonar la Casa Blanca, tras cuatro años al frente del gobierno estadounidense.
Durante su presidencia, entre 2021 y 2025, su edad y capacidad para continuar desempeñando las responsabilidades del cargo estuvieron constantemente bajo cuestionamiento.
La salud de Biden marcó sus últimos meses políticos
Biden finalmente abandonó su campaña por la reelección después de una actuación ampliamente cuestionada durante un debate presidencial frente al republicano Donald Trump.
La decisión abrió paso a su entonces vicepresidenta Kamala Harris, quien tomó el relevo de la candidatura demócrata en la carrera por la Casa Blanca.
Ahora, alejado de la presidencia, la atención sobre Biden se concentra principalmente en su tratamiento y en las nuevas revelaciones realizadas por su hijo.
Las palabras de Hunter muestran que, pese a continuar con algunas actividades públicas, el cáncer representa actualmente un desafío “muy doloroso” y “muy debilitante” para Biden.
Hunter también habló del polémico indulto recibido
La entrevista con BBC abordó además el indulto que Biden concedió a Hunter antes de terminar su presidencia, pese a que anteriormente había prometido no hacerlo.
Hunter había sido declarado culpable por posesión ilegal de armas y también enfrentó un proceso relacionado con delitos fiscales antes de recibir el perdón presidencial.
El hijo del exmandatario aseguró sentirse “agradecido” por la decisión tomada por su padre antes de abandonar definitivamente la Casa Blanca.
Sin embargo, Hunter reconoció durante la entrevista que el indulto no fue “algo bueno” para el legado político de Joe Biden, apuntó ‘EFE’ y ‘NBC News‘.