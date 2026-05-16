FDA anuncia retiro masivo de helados distribuidos en 17 estados por riesgo de fragmentos metálicos

Retiran helados por metal

FDA emite alerta alimentaria

Straus retira varios sabores La empresa Straus Family Creamery retiró voluntariamente del mercado varias presentaciones y sabores de helado orgánico debido a la posible presencia de fragmentos metálicos en los productos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que los productos afectados fueron vendidos en 17 estados desde el pasado 4 de mayo. La agencia federal indicó que, hasta el momento, no se han reportado personas heridas relacionadas con este problema. Productos afectados fueron vendidos en 17 estados Segun CBS, la retirada incluye productos distribuidos en Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Maryland, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Washington y Wisconsin.

La FDA señaló que los consumidores pueden identificar los productos retirados revisando la fecha de caducidad impresa en la parte inferior de los envases. Entre los artículos afectados se encuentran envases de vainilla en polvo con fechas de caducidad del 23 y 28 de diciembre de 2026. Estos productos tienen el código de fabricación 7-84830-10030-6. TE PUEDE INTERESAR: Millones de latinos perderían seguro médico por decisiones políticas en Florida También fueron retirados envases de helado de fresa con fecha de caducidad del 25 de diciembre de 2026.

Ese producto corresponde al código de fabricación 7-84830-10095-5. La lista incluye además jarabe de fresa de un litro con fecha de vencimiento del 24 de diciembre de 2026 y código 7-84830-10097-9. Otros sabores y tamaños también fueron retirados Straus Family Creamery también retiró envases de masa para galletas de 50 ml. Estos productos tienen fecha de caducidad del 26 de diciembre de 2026 y código de fabricación 7-84830-10104-4. La FDA añadió que los bombones de chocolate holandés de un cuarto de galón forman parte de la retirada.

Ese producto tiene fecha de vencimiento del 27 de diciembre de 2026 y código 7-84830-10012-2. Otro de los productos afectados son las botellas de chocolate con menta de un cuarto de galón. Dichos envases tienen fecha de caducidad del 30 de diciembre de 2026 y código de fabricación 7-84830-10050-4. La FDA explicó que la empresa trabaja junto con los minoristas para retirar todos los productos afectados de los estantes. La recomendación oficial para quienes hayan comprado alguno de los productos es desecharlo inmediatamente.

Straus ofrecerá cupones a consumidores afectados Straus Family Creamery informó que no ofrecerá reembolsos por los productos retirados. Sin embargo, la empresa indicó que entregará cupones a clientes interesados para que puedan adquirir otra caja. La información relacionada con esos cupones está disponible en el sitio web oficial de la compañía. “La seguridad alimentaria y la calidad del producto siguen siendo prioridades absolutas para Straus”, declaró la empresa en la página oficial de retirada del producto. La FDA mantiene publicada la alerta sobre los helados retirados mientras continúa el proceso de retiro en los estados afectados.