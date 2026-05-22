Caen 341 sospechosos en redada por explotación infantil en línea

Arrestan 341 sospechosos en California

Rescatan menores en operativo

Investigan explotación infantil digital Las autoridades de California arrestaron a 341 personas sospechosas de participar en delitos de explotación infantil en internet durante un operativo especial realizado en el sur del estado. La operación también permitió rescatar a cerca de 40 menores identificados como víctimas, según informó este jueves el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). El operativo, denominado Firewall, se desarrolló entre el 19 de abril y el 3 de mayo en cinco condados de California, incluido Los Ángeles, el más poblado de Estados Unidos. Las autoridades indicaron que en las acciones participaron agentes locales, estatales y federales especializados en delitos cibernéticos y protección infantil. Operativo incluyó investigaciones encubiertas en redes sociales A massive multi-agency crackdown spanning 5 Southern California counties has resulted in 341 arrests and 40 child rescue. https://t.co/7eLSk4Luex

— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) May 21, 2026

Segun la agencia EFE, durante la operación, los investigadores realizaron trabajos encubiertos en distintas plataformas digitales y redes sociales. En algunos casos, agentes policiales se hicieron pasar por niñas de 13 años para identificar a posibles sospechosos involucrados en delitos sexuales contra menores. Las autoridades señalaron que las investigaciones permitieron detectar actividades relacionadas con explotación infantil en línea y otras conductas criminales vinculadas con menores. El LAPD explicó que el operativo se enfocó en identificar personas dedicadas a la producción, posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

TE PUEDE INTERESAR: Richard Knight recibe inyección letal por asesinato de mujer y menor en Florida La lista de cargos también incluye acusaciones por actos lascivos con menores y trata de personas. Los arrestos se realizaron en diferentes zonas del sur de California como parte de una coordinación entre múltiples agencias de seguridad. Las autoridades no ofrecieron detalles individuales sobre los detenidos ni información específica sobre las víctimas rescatadas. LAPD destaca uso de tecnología en investigaciones El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, afirmó que las autoridades están utilizando todas las herramientas tecnológicas disponibles para combatir este tipo de delitos.

McDonnell aseguró que el grupo de trabajo busca identificar y perseguir a personas acusadas de cometer “crímenes atroces” contra menores. El funcionario agregó que algunas de las víctimas involucradas en investigaciones de explotación infantil tienen apenas un año de edad. Las autoridades consideran que el uso de internet y redes sociales ha facilitado nuevas formas de contacto entre sospechosos y menores. Por esa razón, los operativos incluyen vigilancia digital, infiltraciones encubiertas y monitoreo de plataformas en línea. El LAPD sostuvo que este tipo de investigaciones requiere coordinación constante entre agencias estatales y federales debido al alcance de los delitos en internet.

El programa ICAC impulsó la operación Firewall La operación Firewall fue impulsada por el Programa de Grupos de Trabajo sobre Delitos en Internet contra Menores, conocido como ICAC por sus siglas en inglés. El programa fue establecido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para apoyar investigaciones relacionadas con explotación sexual infantil en línea. El objetivo principal es brindar asistencia a las agencias de seguridad encargadas de investigar delitos vinculados con menores en internet. Las autoridades señalaron que la cooperación entre instituciones permitió ejecutar el operativo simultáneamente en varios condados del estado. El caso vuelve a poner atención sobre los delitos de explotación infantil en plataformas digitales y el uso de herramientas tecnológicas para combatir estas actividades.