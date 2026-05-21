Richard Knight recibe inyección letal por asesinato de mujer y menor en Florida

Florida ejecuta doble asesino

Séptima ejecución en Florida

Debate sobre pena capital Florida llevó a cabo este jueves la ejecución de Richard Knight, un hombre condenado por el asesinato de una mujer y su hija de cuatro años ocurrido en el año 2000. La ejecución se realizó mediante inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford, al norte del estado. Knight, de 47 años, recibió la inyección a las 18:13 hora local, según confirmaron las autoridades penitenciarias. El caso representa la séptima ejecución realizada en Florida durante 2026, mientras el estado mantiene uno de los ritmos más altos de aplicación de la pena capital en Estados Unidos. El crimen ocurrió tras una disputa familiar Ver este video en su propia página →

Segun la agencia EFE, Richard Knight fue condenado a muerte hace dos décadas por el asesinato de Odessia Stephens y de su hija Hanessia Mullings, de cuatro años. De acuerdo con registros judiciales, el hombre vivía en la misma casa que la familia de su primo en el condado de Broward. Las autoridades señalaron que el doble homicidio ocurrió después de que Stephens le pidiera abandonar la vivienda. Knight fue identificado como responsable del crimen tras confesar los hechos a otro recluso mientras permanecía en prisión, según reportaron medios locales.

TE PUEDE INTERESAR :Trump duda asistir a la boda de su hijo Donald Trump Jr Aunque la condena se mantuvo firme durante años, sus abogados intentaron detener la ejecución la semana pasada. La defensa argumentó que existían nuevas pruebas relacionadas con el caso y buscó una apelación de último momento. Sin embargo, las autoridades estatales siguieron adelante con el procedimiento programado. Florida mantiene un alto número de ejecuciones La ejecución de Knight se suma a una serie de procedimientos realizados en Florida durante este año.

Las autoridades ya tienen programada una octava ejecución para el próximo 2 de junio. Florida también encabezó las ejecuciones en Estados Unidos durante el año pasado. Según cifras del Death Penalty Information Center, el estado realizó 19 ejecuciones en 2025. Esa cifra representó dos de cada cinco ejecuciones llevadas a cabo en todo el país durante ese periodo. Desde que la pena de muerte fue restablecida en Estados Unidos en 1976, Florida había alcanzado previamente un máximo anual de ocho ejecuciones.

Ese límite se registró en 1984 y nuevamente en 2014. Actualmente, unas 258 personas permanecen en el corredor de la muerte en Florida. La cifra es la segunda más alta de Estados Unidos, únicamente detrás de California. En California existe una moratoria sobre las ejecuciones desde 2019. El debate sobre la pena de muerte sigue creciendo La ejecución ocurre en medio de un renovado debate nacional sobre los métodos de aplicación de la pena capital en Estados Unidos.

Hace casi un mes, el Departamento de Justicia federal informó que planea restablecer el pelotón de fusilamiento como método de ejecución. La medida forma parte de una serie de acciones que buscan, según el DOJ, “fortalecer” la pena capital a nivel federal. Florida también destaca por otro dato relacionado con el sistema judicial estadounidense. Hasta 2025, el estado acumulaba 30 exoneraciones de personas condenadas a muerte, la cifra más alta del país. El dato mantiene abiertas las discusiones sobre la aplicación de la pena capital y los posibles errores dentro del sistema judicial.