Revelan perturbador manifiesto de adolescentes que atacaron centro islámico en California

Ataque inspirado en Christchurch

Extremismo juvenil preocupa autoridades

Guardián murió protegiendo niños La violencia extremista volvió a golpear a una comunidad religiosa en Estados Unidos. El ataque armado contra el Centro Islámico de San Diego, perpetrado por dos adolescentes que dejaron un manifiesto cargado de odio racial y religioso, encendió nuevas alertas sobre la influencia de discursos extremistas en internet y la creciente radicalización de jóvenes. Por qué es importante: El caso no solo expone el aumento de ataques contra lugares de culto, sino también cómo antiguas masacres siguen funcionando como modelo para nuevos agresores. Investigadores advierten que existe una peligrosa “cultura de imitación” dentro de comunidades extremistas en línea. Los adolescentes se inspiraron en la masacre de Christchurch Ver este video en su propia página →

Las autoridades identificaron a los atacantes como Cain Clark, de 17 años, y Caleb Vazquez, de 18. Ambos irrumpieron el lunes en el Centro Islámico de San Diego antes de ser enfrentados por un guardia de seguridad que logró activar el cierre de emergencia del recinto mientras intercambiaba disparos con ellos. Según las autoridades, la rápida reacción ayudó a proteger a unos 140 niños que se encontraban dentro del lugar. Los jóvenes mataron al guardia Amin Abdullah y a otros dos hombres antes de quitarse la vida dentro de un vehículo cercano.

Tras el ataque, los investigadores hallaron un documento de 74 páginas escrito por ambos adolescentes. El detalle llamó la atención de expertos porque tiene exactamente la misma extensión que el manifiesto publicado por Brenton Tarrant, responsable de la masacre de Christchurch, Nueva Zelanda, donde fueron asesinadas 51 personas en dos mezquitas en 2019. En el texto, los atacantes se hacían llamar “Sons of Tarrant” (“Hijos de Tarrant”) y repetían varias ideas asociadas a movimientos supremacistas blancos y teorías conspirativas sobre el supuesto reemplazo de la población blanca. El manifiesto contenía mensajes de odio contra múltiples comunidades El documento dejado por los adolescentes incluía ataques verbales contra musulmanes, judíos, personas negras, mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ+. También reflejaba una visión extremista enfocada en acelerar el colapso social, una ideología conocida entre grupos radicales como “aceleracionismo”. En una de las secciones, Caleb Vazquez escribió que tenía “some mental health issues” (“algunos problemas de salud mental”) y habló sobre el rechazo que sentía por parte de las mujeres.

Especialistas en extremismo consideran que este tipo de escritos muestran cómo las narrativas violentas continúan circulando entre jóvenes vulnerables a través de plataformas digitales. “Parte de lo que estamos viendo en las comunidades extremistas violentas en línea es el deseo de imitar los ataques que han causado más muertes, lo cual es algo horrible de decir, pero es la realidad”, afirmó Katherine Keneally, directora de análisis y prevención de amenazas en el Institute for Strategic Dialogue. “Existe esta obsesión y es como una especie de gamificación de los ataques”, agregó. Expertos alertan sobre el papel de las redes sociales en la radicalización Para investigadores que monitorean grupos extremistas, el ataque representa otro ejemplo de cómo internet puede convertirse en una vía de radicalización para adolescentes.

Keneally explicó que muchas veces el debate público se concentra únicamente en las ideologías detrás de los ataques, sin profundizar en cómo los jóvenes terminan entrando en esos entornos digitales. “Estamos tratando de encasillar a las personas y preguntamos el porqué, pero no estamos regresando a analizar el cómo”, dijo la experta. “¿Cómo terminaron estos jóvenes siguiendo este camino? ¿Qué papel están jugando las redes sociales en eso?”, cuestionó. La especialista subrayó además que, a los 17 y 18 años, los adolescentes deberían estar enfocados en graduarse o iniciar la adultez, no consumiendo propaganda extremista.

El guardia asesinado decidió proteger a la comunidad musulmana Mientras el odio inspiró a los atacantes, también motivó al guardia de seguridad Amin Abdullah a defender el centro islámico. Su amigo Khalid Alexander aseguró que Abdullah estaba preocupado por el aumento de discursos anti musulmanes y anti inmigrantes en el país. “Él reconocía una relación directa entre la amenaza contra la comunidad que protegía y el tipo de odio que realmente se difundía en televisión, con sentimientos anti musulmanes, anti negros y anti inmigrantes”, declaró Alexander. “Por eso era plenamente consciente de los peligros de su trabajo. Y precisamente esa fue la razón por la que decidió hacerlo”, agregó. El ataque ocurre en medio del aumento de amenazas contra comunidades religiosas El tiroteo ocurre en un contexto de incremento de amenazas y crímenes de odio contra comunidades musulmanas y judías desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.