Trump rechaza que despliegue del Nimitz busque presionar a Cuba

Trump niega amenaza contra Cuba

Nimitz llega al Caribe

EE.UU. moviliza tropas militares El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que el despliegue del portaviones Nimitz en el Caribe tenga como objetivo intimidar al Gobierno de Cuba. El mandatario respondió a preguntas de la prensa en el Despacho Oval luego de que el Ejército estadounidense anunciara la llegada del grupo de ataque del portaviones de propulsión nuclear a aguas caribeñas. “No, en absoluto”, respondió Trump al ser cuestionado sobre si el movimiento militar buscaba presionar al liderazgo cubano. El republicano reiteró además su intención de mantener una postura de ayuda hacia la isla en medio de las tensiones diplomáticas recientes entre Washington y La Habana. Trump aseguró que Cuba es “un país fallido” y afirmó que la isla enfrenta problemas relacionados con electricidad, dinero y alimentos.

“Vamos a ayudarlos. Quiero ayudarlos, quiero hacerlo por motivos humanitarios”, afirmó el presidente estadounidense. Trump insiste en ayudar a Cuba Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AlbertoNews (@albertorodnews)

Segun la agencia EFE, durante sus declaraciones, Trump también destacó el papel de la comunidad cubanoestadounidense en Estados Unidos.

El mandatario señaló que gran parte del exilio cubano reside en Miami y otras zonas de Florida. “Es un grupo de personas magnífico”, dijo el presidente al referirse a la comunidad cubana en Estados Unidos. Trump aseguró además que muchos cubanoestadounidenses desean regresar a la isla para ayudar a su país. Las declaraciones se producen mientras la Administración estadounidense mantiene una campaña de presión política y económica contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. TE PUEDE INTERESAR : Policía de Nueva York refuerza seguridad por riesgo de drones durante Mundial

Desde enero pasado, Washington ha incrementado las medidas contra La Habana buscando cambios políticos y económicos en Cuba. El anuncio del despliegue militar en el Caribe generó especulaciones sobre un posible aumento de tensión regional. Sin embargo, el presidente insistió en que el movimiento del Nimitz no está relacionado con amenazas directas hacia Cuba. Ejército moviliza tropas desde Puerto Rico Mientras el portaviones Nimitz opera en aguas caribeñas, el Ejército estadounidense también movilizó cientos de militares desde Puerto Rico hacia una misión no identificada. La información fue confirmada este jueves por el Fuerte Buchanan, principal instalación militar de Estados Unidos en el Caribe.

Las autoridades militares explicaron que soldados de una unidad de ingeniería fueron desplegados desde el miércoles hacia un centro de entrenamiento en territorio continental estadounidense. Según el comunicado oficial, los efectivos apoyarán futuras operaciones militares. La coordinadora de movimientos del fuerte, Luisa Segarra, explicó que las operaciones militares requieren sincronización entre transporte terrestre, marítimo y aéreo. “Nuestra misión es que nuestros militares lleguen a tiempo a cumplir su misión, con todo lo necesario, sin margen de error”, indicó Segarra. El Ejército detalló que los soldados partieron desde el Centro de Preparación Logística y que posteriormente serán enviados a una ubicación no revelada.

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre el destino final ni sobre las operaciones que realizarán. Tensiones aumentan tras acusaciones contra Raúl Castro La movilización militar ocurre además después de recientes acciones judiciales anunciadas por el Gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia presentó cargos criminales contra el exmandatario cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido en 1996. En ese incidente murieron cuatro aviadores. Las acusaciones incluyen asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves.