ICE detiene a cubana vinculada al conglomerado militar Gaesa
Publicado el21/05/2026 a las 15:46
- ICE arresta cubana en Florida
- Revocan residencia permanente
- Vinculan detenida con Gaesa
La Administración de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció este jueves el arresto de la ciudadana cubana Adys Lastres Morera, hermana de una alta ejecutiva del conglomerado militar cubano Gaesa.
Las autoridades estadounidenses informaron que a Lastres Morera le fue revocado su estatus de residente permanente antes de quedar bajo custodia migratoria.
El Gobierno de Estados Unidos la acusa de colaborar con el régimen cubano y representar una amenaza para la seguridad nacional.
El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de su cuenta oficial en la red social X.
“Morera estaba administrando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana, hasta que le cancelé su estatus de residente permanente”, escribió Rubio.
El funcionario agregó que la mujer fue arrestada este jueves y quedó bajo custodia de ICE.
Marco Rubio endurece postura contra vínculos con Cuba
Adys Lastres Morera is the sister of the Executive President of GAESA, the Cuban military-controlled financial conglomerate that steals millions in aid for the Cuban people at the behest of the regime.
Morera was managing real estate assets and living in Florida, while also…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 21, 2026
Segun la agencia EFE, Marco Rubio aseguró que no existirá “ningún lugar” dentro de Estados Unidos para ciudadanos extranjeros que representen una amenaza para la seguridad nacional.
El jefe de la diplomacia estadounidense también afirmó que Lastres Morera vivía “con lujos” mientras mantenía vínculos con el aparato económico cubano.
Las autoridades estadounidenses sostienen que la hermana de Adys Lastres Morera, Ania Guillermina Lastres Morera, es la presidenta ejecutiva de Gaesa.
Según Washington, Gaesa controla cerca del 70 % de la economía cubana.
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El conglomerado empresarial está administrado por las Fuerzas Armadas de Cuba y mantiene presencia en distintos sectores económicos de la isla.
La Administración de Donald Trump sancionó este mes a Gaesa, así como a su directora y a la minera Moa Nickel.
Las sanciones forman parte de las medidas impulsadas por Washington para aumentar la presión económica sobre Cuba.
ICE señala vínculos con aparato económico militar cubano
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ICE informó que el arresto fue realizado en coordinación con su división de Investigaciones de Seguridad Nacional, conocida como HSI.
La agencia sostuvo en un comunicado que Lastres Morera “se benefició” de sus vínculos con el aparato económico-militar cubano mientras residía en Estados Unidos.
Las autoridades no detallaron de inmediato si existen cargos penales adicionales en su contra.
El caso ocurre en medio de un endurecimiento de las acciones estadounidenses contra figuras vinculadas al Gobierno cubano y estructuras económicas de la isla.
El pasado 7 de mayo, Estados Unidos anunció sanciones contra Gaesa y otras entidades relacionadas con el aparato económico cubano.
Entre ellas figura Moa Nickel, una empresa conjunta con la compañía canadiense Sherritt.
El arresto ocurre tras acusaciones contra Raúl Castro
La detención de Lastres Morera se produce además apenas un día después de nuevas acusaciones estadounidenses contra el exmandatario cubano Raúl Castro.
Estados Unidos acusó formalmente al exlíder cubano de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de una aeronave.
Las acusaciones están relacionadas con un hecho ocurrido en 1996.
El arresto de la ciudadana cubana vuelve a colocar tensión sobre las relaciones entre Washington y La Habana.
Las recientes medidas impulsadas por la Administración Trump reflejan un incremento de la presión política y económica contra figuras asociadas al Gobierno cubano.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado nuevos detalles sobre el proceso migratorio o judicial contra Lastres Morera.