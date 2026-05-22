ICE detiene a cubana vinculada al conglomerado militar Gaesa

ICE arresta cubana en Florida

Revocan residencia permanente

Vinculan detenida con Gaesa

La Administración de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció este jueves el arresto de la ciudadana cubana Adys Lastres Morera, hermana de una alta ejecutiva del conglomerado militar cubano Gaesa.

Las autoridades estadounidenses informaron que a Lastres Morera le fue revocado su estatus de residente permanente antes de quedar bajo custodia migratoria.

El Gobierno de Estados Unidos la acusa de colaborar con el régimen cubano y representar una amenaza para la seguridad nacional.

El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de su cuenta oficial en la red social X.

“Morera estaba administrando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana, hasta que le cancelé su estatus de residente permanente”, escribió Rubio.