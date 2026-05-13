Avioneta cayó frente Florida

Rescatan vivos a pasajeros

Tormentas complicaron el vuelo Una avioneta se estrelló en aguas cercanas a las Bahamas, frente a la costa de Florida, y las 11 personas a bordo fueron rescatadas con vida. La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó un operativo de emergencia después de que la aeronave desapareciera tras reportar problemas en medio de condiciones climáticas adversas. El accidente ocurrió el martes 12 de mayo poco después del mediodía. La aeronave involucrada fue identificada como un Beechcraft BE30. Según la Administración Federal de Aviación, el avión cayó al océano a unas 50 millas al este del aeropuerto regional de Vero Beach.

La aeronave se dirigía al Aeropuerto Internacional de Gran Bahama, en Freeport. Había despegado previamente desde el Aeropuerto de Marsh Harbour, en la isla bahameña de Abaco. Las autoridades estadounidenses y bahameñas iniciaron rápidamente operaciones de búsqueda y rescate tras perder contacto con el avión. Equipos de rescate lograron salvar a los pasajeros Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CBS Evening News (@cbseveningnews)

Segun USATODAY, la Guardia Costera confirmó que las 11 personas que viajaban en la aeronave fueron rescatadas con vida. Todos los sobrevivientes recibieron atención médica por parte de los servicios de emergencia. Hasta el momento, no se informó si los rescatados fueron trasladados a hospitales en Florida o en las Bahamas. Las autoridades desplegaron múltiples recursos para apoyar la operación.

Entre ellos participaron aviones y equipos de respuesta de emergencia del 920.º Ala de Rescate. TE PUEDE INTERESAR: Presentan demanda para bloquear polémico proyecto de biblioteca presidencial de Trump Funcionarios de la Fuerza Espacial de Estados Unidos confirmaron el despliegue de esos recursos en un correo electrónico enviado a FLORIDA TODAY. La operación de rescate se desarrolló en aguas del océano cercanas a las Bahamas. El accidente generó una rápida movilización de equipos especializados debido a la ubicación marítima del impacto.

Las autoridades destacaron que todos los pasajeros fueron localizados y puestos a salvo. El piloto declaró emergencia antes del accidente An elite unite of the Air Force, in coordination with the U.S. Coast Guard, came to the rescue of 11 Bahamian travelers stranded 80 miles off the coast of Melbourne, Florida after their plane crashed on Tuesday. The plane’s pilot got all his passengers onto life rafts before the… pic.twitter.com/aeWb7Us9ws — CBS News (@CBSNews) May 13, 2026

La Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de las Bahamas informó que el piloto declaró una emergencia antes de perder contacto con la aeronave. Esa información fue publicada por el medio Nassau Guardian.

Según el reporte, tres personas resultaron heridas en el accidente. Las autoridades todavía no han determinado las causas oficiales del siniestro. La FAA mantenía abierta la investigación hasta el 13 de mayo. El accidente ocurrió en medio de condiciones meteorológicas complicadas frente a la costa este de Florida. Según AccuWeather, antes del mediodía comenzaron a formarse grupos de tormentas eléctricas en la zona.

Las tormentas pudieron influir en el accidente Dan DePodwin, vicepresidente de operaciones de pronóstico de AccuWeather, explicó que las tormentas eléctricas pueden generar condiciones peligrosas para la aviación. El especialista señaló que los pilotos pueden enfrentar cambios repentinos en el viento. También mencionó la presencia de fuertes corrientes ascendentes y descendentes. Además, indicó que la visibilidad puede reducirse drásticamente durante este tipo de fenómenos. “Cualquier tormenta eléctrica puede generar condiciones de vuelo que cambian rápidamente y que pueden ser peligrosas”, afirmó DePodwin.