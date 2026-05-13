Niño cayó desde balcón

Policía descarta acto criminal

Trágico accidente en Nashville

El caso ocurrió en un complejo residencial ubicado en el vecindario Madison y es investigado por la Policía Metropolitana de Nashville como un aparente accidente.

Las autoridades identificaron al menor como Kingston McWilliams.

El incidente ocurrió en los apartamentos 200 Webster, localizados a unos 16 kilómetros al noreste del centro de Nashville.

Según la policía, los agentes acudieron al lugar alrededor de las 9 de la noche del día anterior.

Cuando llegaron, encontraron al niño inconsciente en el suelo, fuera del edificio.