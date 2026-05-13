Menor de 6 años murió tras una caída de más de 25 metros desde apartamento en Nashville
Niño cayó desde balcón Policía descarta acto criminal Trágico accidente en Nashville El caso ocurrió en un complejo residencial ubicado en el vecindario Madison y es investigado por la Policía Metropolitana de Nashville como un aparente accidente. Las autoridades identificaron al menor como Kingston McWilliams. El incidente ocurrió en los apartamentos 200 Webster, localizados a […]
Publicado el13/05/2026 a las 14:09
- Niño cayó desde balcón
- Policía descarta acto criminal
- Trágico accidente en Nashville
El caso ocurrió en un complejo residencial ubicado en el vecindario Madison y es investigado por la Policía Metropolitana de Nashville como un aparente accidente.
Las autoridades identificaron al menor como Kingston McWilliams.
El incidente ocurrió en los apartamentos 200 Webster, localizados a unos 16 kilómetros al noreste del centro de Nashville.
Según la policía, los agentes acudieron al lugar alrededor de las 9 de la noche del día anterior.
Cuando llegaron, encontraron al niño inconsciente en el suelo, fuera del edificio.
Posteriormente fue trasladado al Hospital Infantil Vanderbilt.
En el hospital se confirmó su fallecimiento.
La caída ocurrió desde el octavo piso
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Segun USATODAY, la investigación preliminar señala que Kingston vivía junto a su madre en un apartamento de una habitación ubicado en el octavo piso del edificio.
Las autoridades determinaron que la caída desde el balcón familiar fue de aproximadamente 81 pies, equivalentes a cerca de 25 metros.
El complejo residencial donde ocurrió el incidente tiene 12 pisos.
La policía indicó que el niño cayó desde el balcón del apartamento familiar.
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Hasta ahora, las autoridades no han reportado indicios de violencia o participación criminal en el caso.
El portavoz policial Don Aaron declaró a USA TODAY que no se sospecha de ningún acto delictivo.
La autopsia será la encargada de determinar oficialmente la causa y la forma de muerte del menor.
“Por lo que sabemos, parece ser un trágico accidente”, dijo Aaron.
“Simplemente horrible”, agregó el portavoz policial.
La madre reportó la desaparición del menor
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De acuerdo con la policía, la madre del niño relató que se ausentó brevemente en otra habitación del apartamento antes de notar que su hijo había desaparecido.
Tras no encontrarlo dentro de la vivienda, comenzó a buscarlo en distintas áreas cercanas.
Según el relato entregado a los agentes, revisó el pasillo y también el conducto de basura del edificio.
Finalmente, se asomó por el balcón y vio al menor en el suelo.
Esa información fue compartida por Don Aaron durante las declaraciones posteriores al incidente.
Las autoridades continúan recopilando detalles sobre lo ocurrido durante los minutos previos a la caída.
El niño había sido advertido sobre el balcón
La policía informó además que la madre aseguró que Kingston intentaba con frecuencia trepar o asomarse al balcón del apartamento.
Según el comunicado oficial, el menor había recibido advertencias repetidas para que no realizara esas acciones.
Esa información forma parte de la investigación preliminar del caso.
Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras esperan los resultados oficiales de la autopsia.
Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Nashville considera el caso como un accidente trágico.
El fallecimiento de Kingston McWilliams ha causado conmoción por las circunstancias en las que ocurrió el incidente.