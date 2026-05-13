Feminicidio conmociona comunidad hondureña

Buscan ayuda para repatriarla

Tres sospechosos permanecen detenidos La muerte violenta de Neysa Alexandra Casaleno, una joven hondureña de apenas 24 años, ha provocado conmoción tanto en Estados Unidos como en Honduras. La joven, originaria de San Francisco de Becerra, Olancho, había emigrado a Columbus, Ohio, con la esperanza de construir una mejor vida para ella y su hijo de tres años. Hoy, familiares y amigos enfrentan el dolor de despedirla tras un presunto feminicidio que, según las autoridades, habría sido planificado con anticipación. Mientras avanza la investigación criminal en Ohio, seres queridos de Neysa iniciaron una campaña solidaria para recaudar fondos que permitan trasladar su cuerpo a Honduras y darle sepultura junto a su familia. Familiares piden apoyo para llevar a Neysa de regreso a Honduras El caso ha despertado muestras de solidaridad entre miembros de la comunidad hondureña dentro y fuera del país.

Familiares y amistades están difundiendo mensajes de ayuda económica para cubrir los costos de repatriación y funeral. “Con profundo dolor pedimos tu ayuda para repatriar el cuerpo de nuestro familiar Neysa Alexandra Casaleno, quien fue victima de feminicidio, tu aporte nos permitira trasladarla de Estados Unidos a Honduras para darle el ultimo adios rodeada de sus familiares”. El mensaje continúa: “Gracias por tu solidaridad en este momento tan dificil, Dios bendiga tu vida y tus finanzas”. La campaña busca que Neysa pueda regresar a Olancho, donde viven gran parte de sus familiares y donde esperan despedirla rodeada de sus seres queridos.

El crimen ocurrió en Columbus, Ohio De acuerdo con información de la División de Policía de Columbus, el ataque ocurrió la mañana del sábado 9 de mayo. Los agentes respondieron a una llamada por disparos alrededor de las 8:20 a.m. en el área del 5400 de Malibu Drive, cerca de Whitehall. Poco después, las autoridades localizaron a Neysa Alexandra Casaleno con múltiples heridas de bala en el 100 de Elmsbury Court. La joven fue trasladada de emergencia a un hospital local, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El caso rápidamente fue catalogado como homicidio y desencadenó una investigación que terminó con el arresto de tres sospechosos. Tres hombres enfrentan cargos por asesinato agravado

Entre los detenidos se encuentra Renán Castro Gil, de 35 años, identificado por las autoridades como expareja de Neysa y padre de su hijo de tres años. También fueron arrestados José Carlos Martínez, de 19 años, y Carlos Figueroa Castro, de 18. Según documentos judiciales y reportes preliminares, los investigadores creen que el crimen fue organizado previamente y que habría existido un supuesto plan de asesinato por encargo. Registros del Tribunal Municipal del Condado de Franklin describen la relación entre Neysa y Castro Gil como “turbulenta y violenta”, un detalle que ahora forma parte central de la investigación.

Además, uno de los sospechosos habría confesado que Castro Gil supuestamente ofreció 3 mil dólares para ejecutar el asesinato. “Los detectives revelaron un plan premeditado para asesinar a la víctima, motivado por una relación sentimental entre la víctima y uno de los sospechosos”, indicó la Policía de Columbus en un comunicado oficial. Autoridades investigan vigilancia y ocultamiento de pruebas Las pesquisas continúan mientras fiscales y detectives reconstruyen las horas previas al crimen. De acuerdo con las autoridades, los acusados habrían realizado seguimiento a los movimientos de Neysa antes del ataque. La investigación también apunta al uso de vehículos para ejecutar el crimen y posibles estrategias para ocultar evidencias después del asesinato.

Actualmente, los tres sospechosos permanecen detenidos en la cárcel del condado de Franklin enfrentando cargos por asesinato agravado. La muerte de Neysa deja un hijo pequeño y una comunidad de luto La historia de Neysa Alexandra Casaleno ha tocado profundamente a la comunidad migrante hondureña en Estados Unidos. Amigos cercanos la recuerdan como una joven trabajadora que buscaba salir adelante por el bienestar de su hijo. Su feminicidio ha reavivado conversaciones sobre la violencia contra las mujeres, incluso fuera de sus países de origen, y sobre las difíciles situaciones que muchas migrantes enfrentan lejos de sus familias.