Niña Sobrevivió junto a sus padres

Pasó 30 horas atrapada

Tragedia y milagro en Colorado Una tragedia ocurrida en Colorado ha conmocionado a miles de personas luego de que una niña de apenas 5 años fuera encontrada con vida dentro de una camioneta volcada donde permaneció más de 30 horas atrapada junto a los cuerpos sin vida de sus padres. El caso, que continúa bajo investigación, ha sido descrito por autoridades y rescatistas como un hecho tan devastador como milagroso. La menor, identificada como Kayce Griffin, sobrevivió al accidente ocurrido cerca de la autopista 160, en las inmediaciones de Bayfield, Colorado. Sus padres, Devante Griffin, de 25 años, y Klariza Tarango, de 24, murieron en el lugar después de que la camioneta Chevrolet S10 azul en la que viajaban saliera del camino y terminara volcada, fuera de la vista de otros conductores. Autoridades creen que el accidente ocurrió un día antes del hallazgo De acuerdo con la Patrulla Estatal de Colorado, los agentes encontraron los restos del vehículo alrededor de las 12:30 p.m. del 2 de mayo.

Sin embargo, las investigaciones apuntan a que el accidente habría ocurrido aproximadamente a las 6 a.m. del día anterior, lo que significa que la pequeña pasó más de un día completo dentro del vehículo accidentado. Cuando los equipos de emergencia llegaron a la escena, Kayce comenzó a caminar hacia ellos desde la zona donde estaba la camioneta. Las autoridades indicaron que la menor no llevaba el cinturón de seguridad y tampoco estaba correctamente asegurada en su asiento infantil. “Te sorprendería lo resistentes que pueden ser los niños”, declaró Hunter Matthews, portavoz de la Patrulla Estatal de Colorado, a CPR News. “Ella permaneció dentro del vehículo. Asumimos que se sentía cómoda estando cerca de sus padres”. Los investigadores señalaron que, hasta el momento, no existen indicios de que Devante Griffin manejara bajo los efectos de sustancias o a exceso de velocidad.

Aunque el accidente sigue bajo investigación, las autoridades aclararon que no se considera un acto criminal. Familia de Devante Griffin pide ayuda tras la tragedia Mientras familiares intentan asimilar la pérdida, una campaña de GoFundMe fue creada para ayudar con los gastos funerarios y apoyar a las hijas que dejó la pareja. Devante y Klariza también tenían otra niña que no viajaba con ellos al momento del accidente. En el mensaje publicado por la familia, la madre de Devante Griffin relató el dolor que atraviesan tras la tragedia:

“Mi hijo Devante Griffin sufrió un trágico accidente automovilístico en las afueras de Mayfield. Su camioneta volcó y el accidente le arrebató la vida tanto a él como a su novia. Milagrosamente, mi nieta sobrevivió, pero nuestra familia ha quedado destrozada y abrumada por esta pérdida tan repentina”. La mujer también explicó que la familia enfrenta dificultades económicas para despedir al joven y poder enfocarse en el bienestar de la pequeña sobreviviente. “Ahora enfrentamos la inimaginable tarea de despedirnos de Devante y tratar de apoyarnos mutuamente en este momento tan difícil. Los gastos de su funeral han sido un golpe inesperado, y estoy luchando por encontrar la manera de darle la despedida que merece”. Además, agradeció el apoyo que han recibido desde que la historia se hizo pública. “Cualquier ayuda, por pequeña que sea, nos permitirá cubrir estos costos y enfocarnos en sanar y cuidar de mi nieta. Esto significaría muchísimo para mí y para toda la familia, porque no sé cómo ni por dónde empezar”.