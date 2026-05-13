FDA retira crema contaminada

Riesgo grave por bacterias

Producto vendido en Amazon Una crema utilizada para tratar el eccema y otras afecciones de la piel fue retirada del mercado después de detectarse contaminación bacteriana. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advirtió que el producto podría provocar infecciones graves o incluso potencialmente mortales. La empresa Pharmacal, con sede en Wisconsin, anunció el retiro del mercado de dos productos comercializados bajo la marca MG217. Los productos afectados son la crema para tratamiento de múltiples síntomas y la crema protectora para la piel contra el eccema. Según el aviso publicado por la FDA el 12 de mayo, las cremas estaban contaminadas con Staphylococcus aureus.

La bacteria también es conocida como estafilococo. La FDA señaló que el uso del producto podría provocar infecciones localizadas, graves o potencialmente mortales. Las personas con sistemas inmunitarios debilitados o con daños en la piel enfrentarían un mayor riesgo. La FDA alerta sobre el riesgo de infección Pharmacal issued a recall for Multi-symptom Treatment Cream & Skin Protectant Eczema Cream for being potentially life-threatening for users. https://t.co/H0UcK0LlhS — Columbus Dispatch (@DispatchAlerts) May 13, 2026



Segun la USATODAY, el comunicado oficial indicó que pacientes con heridas, quemaduras o trastornos cutáneos podrían desarrollar infecciones severas. La FDA explicó que quienes padecen afecciones médicas crónicas también podrían enfrentar mayores complicaciones. Hasta el momento, Pharmacal informó que no ha recibido reportes de efectos adversos relacionados con esta retirada. Los productos retirados fueron distribuidos en todo Estados Unidos. Las cremas se comercializaban tanto en tiendas físicas como en plataformas de venta en línea.

TE PUEDE INTERESAR: Menor de 6 años murió tras una caída de más de 25 metros desde apartamento en Nashville Amazon figuraba entre los sitios donde podían adquirirse los productos. La empresa describía la crema como “hipoalergénica” y “segura para niños y bebés”. Además, el producto era promocionado como una crema hidratante protectora para toda la piel. Según la información publicada por Pharmacal, ofrecía alivio para picazón, irritación, sequedad, aspereza, enrojecimiento y grietas.

Estos son los productos afectados La crema retirada se vendía en tubos de 6 onzas. El producto afectado tenía el código 5106. También contaba con el código UPC 012277051067. El lote involucrado es el 1024088. La fecha de caducidad indicada corresponde a noviembre de 2026.

La FDA pidió a los consumidores que suspendan el uso del producto de inmediato. Además, recomendó desechar la crema de manera segura. Pharmacal informó que ya comenzó a contactar a distribuidores y vendedores mediante correo electrónico. La empresa también gestiona la devolución de todos los productos retirados del mercado. Los consumidores pueden comunicarse con Pharmacal al teléfono 800-558-6614.

También pueden enviar preguntas al correo electrónico aimho@pharmacalway.com La atención está disponible de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, hora central. Qué es el Staphylococcus aureus Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalaron que el Staphylococcus aureus es una bacteria común. Generalmente se encuentra en la piel y la nariz de aproximadamente el 30% de las personas. Los primeros síntomas de una infección por estafilococos suelen incluir reacciones cutáneas.

Estas pueden parecerse a granos, forúnculos u otras afecciones de la piel. Aunque normalmente resulta inofensiva, la bacteria puede causar complicaciones graves en ciertas personas. Pacientes hospitalizados o con sistemas inmunitarios debilitados podrían enfrentar mayores riesgos. Según los CDC, el estafilococo puede provocar infecciones sanguíneas, neumonía y afecciones cardíacas. También puede derivar en infecciones óseas, articulares, sepsis o choque séptico.