Anulan condena de Murdaugh

Ordenan nuevo juicio

Corte critica al jurado Alex Murdaugh, el abogado perteneciente a una de las familias más influyentes del sistema judicial de Carolina del Sur, volverá a enfrentar un juicio por asesinato luego de que la Corte Suprema estatal anulara sus condenas por la muerte de su esposa Maggie y su hijo Paul. Murdaugh fue declarado culpable en marzo de 2023 por los asesinatos ocurridos en junio de 2021 dentro de la propiedad familiar ubicada en el condado de Colleton. El caso rápidamente se convirtió en uno de los procesos criminales más mediáticos de Estados Unidos debido a la enorme influencia política y judicial de la familia Murdaugh en el sur del estado. El poder de la familia Murdaugh convirtió el caso en un escándalo nacional Ver este video en su propia página →

Durante generaciones, el padre, abuelo y bisabuelo de Alex Murdaugh ocuparon consecutivamente el cargo de fiscal regional entre 1920 y 2006. Antes de su caída, Murdaugh también era socio de un poderoso bufete de abogados con el apellido familiar en su nombre. Por qué es importante: El caso mezcló asesinatos, corrupción, fraude millonario, abuso de opioides y escándalos financieros, alimentando documentales, libros y podcasts de crimen real que siguieron de cerca el derrumbe de una de las familias más poderosas de Carolina del Sur. La fiscalía aseguró durante el juicio original que Murdaugh asesinó a su esposa y a su hijo para desviar la atención de los delitos financieros que estaba cometiendo y evitar que sus fraudes quedaran expuestos públicamente. El exabogado admitió haber robado millones de dólares a clientes vulnerables y a su propio bufete, además de reconocer que mintió a investigadores sobre sus movimientos antes de los asesinatos. Sin embargo, siempre negó haber matado a Maggie y Paul.

La Corte Suprema concluyó que Alex Murdaugh no recibió un juicio completamente justo La Corte Suprema de Carolina del Sur emitió una decisión unánime de 5-0 en la que concluyó que la secretaria del tribunal, Becky Hill, influyó de manera inapropiada sobre miembros del jurado durante el juicio. Los magistrados señalaron que Hill “puso sus dedos en la balanza de la justicia, negándole así a Murdaugh su derecho a un juicio justo ante un jurado imparcial”. La Corte agregó que, pese al tiempo, dinero y esfuerzo invertidos en el proceso original, no tenía otra alternativa que ordenar un nuevo juicio. “Aunque somos conscientes del tiempo, dinero y esfuerzo invertidos en este largo juicio, no tenemos otra opción que revertir la negativa a la solicitud de Murdaugh de un nuevo juicio debido a las influencias externas inapropiadas de Hill sobre el jurado y ordenar un nuevo proceso”, escribieron los jueces.

Con esta resolución también quedaron anuladas las dos cadenas perpetuas que Murdaugh había recibido por los cargos de asesinato. La fiscalía promete volver a juzgar a Murdaugh por el doble homicidio A pesar de la decisión judicial, la fiscalía estatal dejó claro que insistirá en volver a procesar a Murdaugh por los asesinatos de su esposa e hijo. El fiscal general Alan Wilson aseguró que continuarán buscando una condena. “Aunque respetuosamente no estamos de acuerdo con la decisión de la Corte, mi oficina buscará agresivamente volver a juzgar a Alex Murdaugh por los asesinatos de Maggie y Paul lo antes posible”, declaró Wilson.

Aun así, Murdaugh no saldrá de prisión debido a que ya se declaró culpable de decenas de delitos financieros y actualmente cumple condenas estatales y federales concurrentes de 27 y 40 años. Sus abogados, Dick Harpootlian y Jim Griffin, celebraron el fallo y aseguraron que la decisión demuestra que el sistema judicial continúa funcionando correctamente. “La decisión de la Corte Suprema hoy confirma que el estado de derecho sigue siendo fuerte en Carolina del Sur”, indicaron en un comunicado. “Esperamos un nuevo juicio realizado de acuerdo con la Constitución y las directrices proporcionadas por esta Corte”.

Becky Hill terminó enfrentando cargos criminales por su conducta La apelación presentada por la defensa se centró principalmente en Becky Hill, quien trabajó durante el juicio y posteriormente publicó un libro sobre el caso. Los abogados de Murdaugh aseguraron que Hill realizó comentarios inapropiados hacia jurados, incluyendo frases como “observen su lenguaje corporal”, insinuando que el acusado era culpable. Aunque algunos miembros del jurado aseguraron no haber escuchado esas declaraciones, otros sí confirmaron que ocurrieron. En enero de 2024, la exjueza presidenta Jean Toal ya había cuestionado duramente el comportamiento de Hill, asegurando que hizo comentarios impropios, que no era creíble y que estaba “atraída por el canto de sirena de la celebridad”. Posteriormente, Hill fue acusada de perjurio, obstrucción de justicia y conducta indebida. Las autoridades señalaron que compartió pruebas selladas con medios de comunicación y utilizó el juicio para promocionar su libro.

Hill terminó declarándose culpable en diciembre de 2025 y recibió una sentencia de tres años de libertad condicional. La Corte Suprema respaldó los argumentos de la defensa sobre la influencia indebida de Hill. South Carolina Supreme Court overturns Alex Murdaugh’s murder convictions and orders a new trial in the 2021 killing of his wife and son. https://t.co/hQLJNcG6Bl pic.twitter.com/fhw8EVVj8Z — CNN (@CNN) May 13, 2026

“Estamos de acuerdo con Murdaugh”, escribieron los magistrados. “Se presume el perjuicio derivado de los comentarios de Hill y, aunque esta presunción puede ser refutada, el Estado no logró superarla”. Los jueces también criticaron el uso excesivo de delitos financieros en el juicio Otro de los puntos cuestionados en la apelación fue el amplio enfoque que tuvo la fiscalía sobre los delitos financieros de Murdaugh durante el juicio por asesinato.

Los fiscales utilizaron múltiples testimonios relacionados con fraudes y robos millonarios para intentar establecer el supuesto motivo de los crímenes. Los magistrados consideraron que el tribunal permitió que ese tema dominara el proceso. Según los jueces, el tribunal “permitió al Estado profundizar demasiado y durante demasiado tiempo en aspectos de los delitos financieros de Murdaugh”. La Corte incluso cuestionó el testimonio de Michael “Tony” Satterfield, una víctima de los esquemas financieros de Murdaugh, quien habló sobre la discapacidad de su hermano durante el juicio. Los magistrados señalaron que ese testimonio tenía “cero valor probatorio” y un “evidente alto potencial de prejuicio injusto”.