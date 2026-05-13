Demandan biblioteca presidencial de Trump

Residentes rechazan proyecto en Miami

Alegan beneficios económicos privados Un grupo de residentes de Miami presentó una demanda para detener la transferencia de un terreno destinado al proyecto de la biblioteca presidencial de Donald Trump. Los demandantes aseguran que la operación viola la Constitución de Estados Unidos y podría beneficiar económicamente al presidente Trump y a su familia. La acción judicial fue presentada en Florida por residentes cercanos al futuro proyecto junto con organizaciones legales y comunitarias. El terreno en disputa está ubicado frente a la bahía de Miami, junto a la histórica Torre de la Libertad. Según la demanda, el espacio tendría un valor de cientos de millones de dólares.

Los demandantes sostienen que el proyecto podría incluir elementos comerciales y hoteleros. También alegan que Trump ha sugerido públicamente que el edificio no funcionaría únicamente como biblioteca presidencial. “El presidente Trump pretende monetizar este rascacielos, generando beneficios significativos para él y su familia”, señala la demanda. La demanda cita posibles conflictos constitucionales Residentes demandan para impedir que un terreno privilegiado de Miami se convierta en la biblioteca presidencial de Trump https://t.co/l5XzWW7Uo8 — CNN en Español (@CNNEE) May 13, 2026



Segun la agencia EFE, la acción legal se basa en la Cláusula de Emolumentos de la Constitución estadounidense. Esa disposición prohíbe que el presidente reciba regalos, pagos o beneficios de gobiernos estatales, federales o extranjeros fuera de su salario oficial. Los demandantes argumentan que Florida entregó a Trump una propiedad estatal con un enorme valor económico. Según el texto judicial, el terreno fue destinado oficialmente a una biblioteca presidencial. Sin embargo, los demandantes afirman que el proyecto podría convertirse en una operación comercial privada.

TE PUEDE INTERESAR: Retiran crema para eccema vendida en Amazon por riesgo de infecciones mortales La organización Constitutional Accountability Center, una de las partes involucradas en la demanda, aseguró que la situación contravendría los principios constitucionales. El grupo sostuvo que la cláusula busca evitar conflictos de interés y competencia entre estados para favorecer al mandatario. La demanda también menciona declaraciones atribuidas al presidente Trump sobre el proyecto. Según el documento, Trump habría dicho que “no cree en la construcción de bibliotecas ni de museos”.

Además, habría señalado que el edificio “muy probablemente será un hotel, con una hermosa estructura subyacente y un avión 747 en el vestíbulo”. El terreno tiene una ubicación privilegiada en Miami La propiedad en disputa tiene una extensión de 1,06 hectáreas, equivalentes a 2,63 acres. El terreno está ubicado en una zona privilegiada frente al mar en el centro de Miami. Inicialmente, el Miami Dade College transfirió la propiedad al estado de Florida. Posteriormente, el gobernador Ron DeSantis y el gabinete estatal cedieron el terreno a la fundación de la biblioteca de Trump.

La propiedad está valorada oficialmente en unos 67 millones de dólares. No obstante, expertos inmobiliarios citados en la demanda estiman que su valor podría superar cuatro veces esa cifra debido a su ubicación frente a la bahía. El acuerdo establecía que debían construirse elementos de una biblioteca presidencial en un plazo de cinco años. La transferencia formó parte de una operación iniciada el año pasado. Residentes alegan afectaciones por el proyecto La demanda fue presentada por dos residentes de Miami que viven cerca del terreno.

También participan el Constitutional Accountability Center y el bufete Gelber Schachter & Greenberg. Otro de los demandantes es Dunn’s Overtown Farm, una organización sin fines de lucro. Esa organización proponía utilizar el terreno para desarrollar una granja urbana. Los residentes aseguran además que el proyecto afectaría su calidad de vida. También sostienen que la construcción obstruiría sus vistas.