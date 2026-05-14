FPL prueba tecnología con IA

Simulan impacto de huracán

Florida monitorea temporada ciclónica

La mayor empresa de servicio eléctrico de Estados Unidos inició este jueves sus preparativos para la temporada de ciclones del Atlántico con un simulacro que incluyó el uso de Inteligencia Artificial (IA).

Florida Power & Light Company (FPL), que suministra electricidad a 12 millones de personas en Florida, realizó un ejercicio para poner a prueba nueva tecnología y reforzar su capacidad de respuesta ante huracanes.

La simulación recreó el impacto de un huracán categoría 2 llamado Aiden sobre gran parte de la costa este del estado.

El objetivo fue evaluar herramientas tecnológicas que permitan responder más rápido a los daños provocados por tormentas.

Entre las novedades, la compañía utilizó sistemas de IA para análisis de imágenes en tiempo real.