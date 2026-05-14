La mayor empresa eléctrica de Estados Unidos activa tecnología con IA para enfrentar huracanes
FPL prueba tecnología con IA Simulan impacto de huracán Florida monitorea temporada ciclónica La mayor empresa de servicio eléctrico de Estados Unidos inició este jueves sus preparativos para la temporada de ciclones del Atlántico con un simulacro que incluyó el uso de Inteligencia Artificial (IA). Florida Power & Light Company (FPL), que suministra electricidad a […]
Publicado el14/05/2026 a las 14:41
- FPL prueba tecnología con IA
- Simulan impacto de huracán
- Florida monitorea temporada ciclónica
La mayor empresa de servicio eléctrico de Estados Unidos inició este jueves sus preparativos para la temporada de ciclones del Atlántico con un simulacro que incluyó el uso de Inteligencia Artificial (IA).
Florida Power & Light Company (FPL), que suministra electricidad a 12 millones de personas en Florida, realizó un ejercicio para poner a prueba nueva tecnología y reforzar su capacidad de respuesta ante huracanes.
La simulación recreó el impacto de un huracán categoría 2 llamado Aiden sobre gran parte de la costa este del estado.
El objetivo fue evaluar herramientas tecnológicas que permitan responder más rápido a los daños provocados por tormentas.
Entre las novedades, la compañía utilizó sistemas de IA para análisis de imágenes en tiempo real.
Según FPL, este tipo de tecnología permite tomar decisiones críticas mientras avanza una emergencia meteorológica.
FPL advierte sobre tormentas más intensas y rápidas
La mayor empresa eléctrica de Estados Unidos inicia los preparativos para la temporada de huracanes con IA. https://t.co/zzqXEwP5r0
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 14, 2026
Segun la agencia EFE, el director ejecutivo de la compañía, Armando Pimentel, aseguró que los últimos años han demostrado que las tormentas pueden desarrollarse con mayor rapidez.
“En los últimos años, hemos visto tormentas que se forman y se intensifican muy rápido, dejando menos tiempo para que las familias y los negocios tomen decisiones importantes”, declaró en un comunicado.
Pimentel sostuvo que el simulacro ayuda a la empresa a prepararse para escenarios complejos durante la temporada de huracanes.
La temporada de ciclones del Atlántico comienza oficialmente el 1 de junio y termina el 30 de noviembre.
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La portavoz de FPL, Florencia Olivera, explicó en entrevista con EFE que la compañía mantiene vigilancia constante pese a que en 2025 ningún huracán tocó suelo estadounidense.
Olivera recordó que la situación fue muy distinta en 2024.
“En el 2024 tuvimos varios huracanes que nos impactaron, incluyendo el huracán Milton y Helene, que causaron devastación en el suroeste de la Florida”, afirmó.
La empresa considera que estos ejercicios son fundamentales para reaccionar rápidamente ante posibles emergencias.
Drones e IA permiten monitoreo en tiempo real
El centro de mando de FPL monitorea una flota de drones que realiza “cientos de vuelos aéreos cada día”.
Según la compañía, estas operaciones ayudan a responder de manera más rápida después de un huracán.
Los drones recopilan imágenes y datos que son enviados directamente al centro de operaciones.
Olivera detalló que la nueva tecnología procesa “millones de puntos de data cada minuto, cada segundo”.
La información obtenida sirve para evaluar daños y definir prioridades durante una emergencia.
La empresa también destacó el papel de la Inteligencia Artificial en el análisis de imágenes captadas desde el aire.
“Hay tecnología nueva en cuanto a inteligencia artificial que nos permite nuevamente, de manera en tiempo real, recibir esas imágenes y enviarlas aquí a nuestro centro de mando para tomar decisiones críticas”, señaló Olivera.
FPL considera que estas herramientas mejoran la capacidad de respuesta frente a fenómenos climáticos extremos.
Temporada ciclónica mantiene vigilancia en Florida
Aunque la Universidad Estatal de Colorado (CSU) prevé una temporada de huracanes por debajo del promedio, las autoridades y empresas mantienen la atención sobre el Atlántico.
La CSU estima que habrá 13 ciclones con nombre durante esta temporada.
Además, calcula un 32 % de probabilidad de que un huracán de gran intensidad toque tierra en Estados Unidos.
Aun así, sigue pendiente la previsión oficial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).
Mientras tanto, FPL continúa fortaleciendo sus sistemas tecnológicos y operativos para enfrentar posibles impactos durante la temporada ciclónica.