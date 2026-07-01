¿Qué documentos debe portar un migrante ante ICE tras nueva norma?

Nuevos documentos obligatorios ICE.

Exenciones definidas por DHS.

Registro migratorio actualizado.

La nueva norma definitiva sobre registro de extranjeros entró en vigor el 29 de junio y actualiza los procesos que deben seguir ciertos migrantes en Estados Unidos.

Por qué importa: la legislación federal exige que los extranjeros registrados mayores de 18 años lleven consigo un documento válido de registro. No hacerlo puede constituir un delito menor con sanciones.

La actualización también precisa cuáles son los documentos aceptados durante una revisión realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La normativa establece que todo extranjero registrado de 18 años o más debe portar en todo momento su certificado de registro de extranjero o tarjeta de recibo.

La falta de este documento puede derivar en multas o incluso en una pena de prisión de hasta 30 días.

¿Qué documentos son válidos durante un control del ICE?

Entre los documentos aceptados figura el Formulario I-551.

Este documento corresponde a la tarjeta de residente permanente, conocida como green card.

También es válido el Formulario I-766.

Se trata del Documento de Autorización de Empleo, conocido por sus siglas en inglés como EAD.

La lista incluye además los formularios I-94, I-94A e I-94W.

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Estos registros oficiales acreditan la entrada y salida de Estados Unidos.

La nueva normativa incorpora igualmente la prueba G-325R.

Este formulario electrónico fue creado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) como parte del nuevo proceso de registro de extranjeros.

Otro grupo de documentos aceptados corresponde a los programas de viajeros confiables.

Entre ellos aparecen las credenciales aprobadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La lista menciona específicamente los programas Global Entry.

También incluye NEXUS.

La normativa agrega a SENTRI.

Y contempla igualmente FAST como documento válido dentro de esos programas.