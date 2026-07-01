¿Qué documentos debe portar un migrante ante ICE tras nueva norma?
Publicado el01/07/2026 a las 10:17
- Nuevos documentos obligatorios ICE.
- Exenciones definidas por DHS.
- Registro migratorio actualizado.
La nueva norma definitiva sobre registro de extranjeros entró en vigor el 29 de junio y actualiza los procesos que deben seguir ciertos migrantes en Estados Unidos.
Por qué importa: la legislación federal exige que los extranjeros registrados mayores de 18 años lleven consigo un documento válido de registro. No hacerlo puede constituir un delito menor con sanciones.
La actualización también precisa cuáles son los documentos aceptados durante una revisión realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La normativa establece que todo extranjero registrado de 18 años o más debe portar en todo momento su certificado de registro de extranjero o tarjeta de recibo.
La falta de este documento puede derivar en multas o incluso en una pena de prisión de hasta 30 días.
¿Qué documentos son válidos durante un control del ICE?
Entre los documentos aceptados figura el Formulario I-551.
Este documento corresponde a la tarjeta de residente permanente, conocida como green card.
También es válido el Formulario I-766.
Se trata del Documento de Autorización de Empleo, conocido por sus siglas en inglés como EAD.
La lista incluye además los formularios I-94, I-94A e I-94W.
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Estos registros oficiales acreditan la entrada y salida de Estados Unidos.
La nueva normativa incorpora igualmente la prueba G-325R.
Este formulario electrónico fue creado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) como parte del nuevo proceso de registro de extranjeros.
Otro grupo de documentos aceptados corresponde a los programas de viajeros confiables.
Entre ellos aparecen las credenciales aprobadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La lista menciona específicamente los programas Global Entry.
También incluye NEXUS.
La normativa agrega a SENTRI.
Y contempla igualmente FAST como documento válido dentro de esos programas.
¿Quiénes están exentos del registro o de proporcionar huellas?
La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece excepciones para determinados grupos.
Las regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional también contemplan estas exenciones.
La normativa diferencia entre quienes no deben registrarse.
Y quienes sí deben hacerlo, pero no están obligados a proporcionar huellas dactilares.
Entre los exentos del registro aparecen los ciudadanos estadounidenses.
También los funcionarios de gobiernos extranjeros con visas A o G.
La lista incluye a los nativos americanos nacidos en Canadá.
Asimismo, contempla a los miembros de la Banda Kickapoo de Texas.
Otro grupo exento corresponde a los extranjeros que ya completaron el registro durante el trámite de una visa consular.
En esos casos no deben volver a registrarse bajo esta disposición.
¿Qué personas no deben proporcionar huellas dactilares?
La regulación también contempla excepciones específicas respecto a la toma de huellas.
Estas aplican incluso cuando la persona sí debe completar el registro.
Los menores de 14 años se encuentran entre esos casos.
Sin embargo, al cumplir esa edad deberán completar el proceso dentro de los 30 días siguientes.
También quedan exentos determinados titulares de visas diplomáticas.
La lista incluye representantes de la OTAN clasificados entre las categorías NATO-1 y NATO-6.
La normativa menciona además a ciudadanos de países con acuerdos de reciprocidad.
Existen igualmente excepciones para algunos no inmigrantes.
Entre ellos figuran quienes permanecen menos de un año en Estados Unidos.
La disposición también contempla a visitantes canadienses que ingresan por vía terrestre bajo determinadas condiciones.
En esos casos, por regla general, no se requiere la toma de huellas dactilares.
La nueva norma mantiene la diferenciación entre las obligaciones de registro y las relacionadas con la identificación biométrica.
Por ello, las exenciones dependen de la categoría migratoria y de las condiciones establecidas en la legislación federal vigente.