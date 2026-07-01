Enmascarados escalan el Empire State Building y despliegan una pancarta
Publicado el01/07/2026 a las 09:08
- Escalan Empire State Building
- Policía detiene enmascarados
- Despliegan mensaje de paz
Dos personas enmascaradas escalaron hasta la cima del Empire State Building este miércoles 1 de julio y desplegaron una enorme pancarta con un mensaje de paz.
El incidente movilizó a la Policía de Nueva York, provocó cierres de calles en Manhattan y terminó con ambos individuos bajo custodia.
Lo que importa: Las autoridades confirmaron las detenciones, pero hasta el momento no han informado qué cargos podrían enfrentar ni han identificado públicamente a los involucrados.
La pancarta llamó la atención de peatones, trabajadores y medios de comunicación por el mensaje que mostraba desde uno de los edificios más emblemáticos del mundo.
Empire State Building: así comenzó el inesperado incidente
BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper’s antenna reading, «When the power of love beats the love of power, the world knows peace.»
As of now it’s unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK
— Fox News (@FoxNews) July 1, 2026
La pancarta desplegada desde la parte superior del Empire State Building decía: «Cuando el poder del amor vence al amor al poder, el mundo conoce la paz».
Las identidades de las dos personas no fueron reveladas de inmediato.
De acuerdo con CBS News, ambos comenzaron a descender del edificio alrededor de las 12:35 p.m., hora del este.
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Mientras tanto, el Departamento de Policía de Nueva York acudió al lugar tras recibir reportes sobre la situación.
La corporación informó en redes sociales que varias calles cercanas a la Quinta Avenida y la Calle 34 fueron cerradas temporalmente.
Posteriormente, la policía confirmó a USA TODAY que los dos involucrados fueron detenidos.
Hasta ahora, las autoridades no han precisado cuáles podrían ser los cargos derivados del incidente.
Testigos siguieron el momento en tiempo real
🔥🚨DEVELOPING: One of the unidentified people on top of the Empire State Building just proposed to the other. It looks like the other unidentified individual said yes. They will both be going to jail. pic.twitter.com/gXSmqt7v9S
— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) July 1, 2026
Stephanie Hazlewood, residente de Nueva York y trabajadora del cuarto piso del Empire State Building, conoció lo que ocurría gracias a una compañera.
Según relató a USA TODAY, recibió un enlace con una transmisión en vivo de lo que sucedía en la parte superior del edificio.
«Una de mis compañeras de trabajo me dijo: ‘¡Dios mío! ¡Le propuso matrimonio ahí arriba!'», recordó Hazlewood.
Sin embargo, esa versión no pudo ser confirmada por las autoridades.
El Departamento de Policía de Nueva York indicó que no podía verificar si realmente la pareja se había comprometido durante la acción.
La falta de información oficial dejó abiertas distintas interpretaciones sobre el propósito del ascenso.
Mientras los hechos se desarrollaban, numerosos curiosos observaron el operativo desde las calles cercanas.
El propósito de la intervención sigue sin aclararse
Para Hazlewood, el episodio parecía tener un componente artístico más que otro tipo de intención.
«Pero la verdad es que no sé exactamente qué es», declaró.
«Parece una forma de llamar la atención y, tal vez, una forma de arte», añadió.
Hasta el momento no existe una explicación oficial sobre el objetivo de la intervención.
Tampoco se ha informado cómo lograron llegar hasta la cima del edificio.
Las autoridades únicamente confirmaron que el incidente concluyó con la detención de ambas personas.
La investigación continúa mientras se determina qué consecuencias legales podrían derivarse del caso y cuál fue la motivación detrás del despliegue de la pancarta.