Enmascarados escalan el Empire State Building y despliegan una pancarta

Escalan Empire State Building

Policía detiene enmascarados

Despliegan mensaje de paz

Dos personas enmascaradas escalaron hasta la cima del Empire State Building este miércoles 1 de julio y desplegaron una enorme pancarta con un mensaje de paz.

El incidente movilizó a la Policía de Nueva York, provocó cierres de calles en Manhattan y terminó con ambos individuos bajo custodia.

Lo que importa: Las autoridades confirmaron las detenciones, pero hasta el momento no han informado qué cargos podrían enfrentar ni han identificado públicamente a los involucrados.

La pancarta llamó la atención de peatones, trabajadores y medios de comunicación por el mensaje que mostraba desde uno de los edificios más emblemáticos del mundo.

Empire State Building: así comenzó el inesperado incidente

BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper’s antenna reading, «When the power of love beats the love of power, the world knows peace.» As of now it’s unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

La pancarta desplegada desde la parte superior del Empire State Building decía: «Cuando el poder del amor vence al amor al poder, el mundo conoce la paz».

Las identidades de las dos personas no fueron reveladas de inmediato.

De acuerdo con CBS News, ambos comenzaron a descender del edificio alrededor de las 12:35 p.m., hora del este.

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Mientras tanto, el Departamento de Policía de Nueva York acudió al lugar tras recibir reportes sobre la situación.

La corporación informó en redes sociales que varias calles cercanas a la Quinta Avenida y la Calle 34 fueron cerradas temporalmente.

Posteriormente, la policía confirmó a USA TODAY que los dos involucrados fueron detenidos.

Hasta ahora, las autoridades no han precisado cuáles podrían ser los cargos derivados del incidente.