Trump realiza primer viaje en el nuevo Air Force One
Publicado el01/07/2026 a las 08:37
- Estrena avión presidencial nuevo.
- Qatar donó el Boeing.
- Persisten críticas políticas.
Donald Trump realizó este 1 de julio el primer vuelo oficial del nuevo Air Force One, un Boeing 747-B donado por la familia real de Qatar y adaptado para uso presidencial.
La aeronave, valorada en 400 millones de dólares antes de sus modificaciones, ha estado rodeada de polémica por las dudas éticas y de seguridad que provocó su aceptación.
Trump utilizó el avión para viajar a Medora, Dakota del Norte, donde visitará la nueva Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt y ofrecerá un discurso.
Donald Trump dijo sentirse entusiasmado antes de abordar el nuevo Air Force One para su primer viaje oficial.
Trump presume el nuevo Air Force One en su vuelo inaugural
🇺🇸 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza hoy su primer viaje oficial a bordo del lujoso Air Force One que le fue obsequiado por la familia real de Qatar.
La aeronave se dirige a Dakota del Norte, donde el mandatario participará en las celebraciones por los 250… pic.twitter.com/IUKUZlqTaq
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 1, 2026
«Para serles sincero, estoy entusiasmado con el primer vuelo. Nadie ha visto nada igual», afirmó ante los periodistas.
El presidente viajó acompañado por Eric Trump, Donald Trump Jr., Bettina Trump y varios funcionarios de la Casa Blanca.
El destino fue Medora, Dakota del Norte, donde realizará una visita guiada y participará en actividades relacionadas con la nueva Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt.
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El avión fue entregado a Estados Unidos por la familia real catarí en mayo de 2025.
La transferencia representó una donación sin precedentes de 400 millones de dólares por parte de un país extranjero.
Antes de entrar en servicio, la aeronave fue sometida a amplias modificaciones para cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad exigidos para operar como Air Force One.
Trump explicó que buscaba tener el avión listo antes de las celebraciones del 4 de julio.
La donación del avión sigue generando cuestionamientos
The new Air Force One, a Boeing 747-8 luxury plane gifted to the U.S. by the Qatari government last year, took off Wednesday morning, marking President Trump’s first trip aboard the plane as he travels to North Dakota for the Theodore Roosevelt Presidential Library opening. pic.twitter.com/0UUnoS1xHR
— CBS News (@CBSNews) July 1, 2026
La entrega del avión provocó críticas de demócratas y también inquietudes entre miembros de ambos partidos, según USA Today.
Los legisladores demócratas sostuvieron que Trump violó la Constitución al aceptar un regalo personal de un gobierno extranjero sin autorización del Congreso.
Durante una conversación con periodistas, Trump fue consultado sobre el costo de las modificaciones realizadas al avión.
El mandatario evitó ofrecer una cifra específica.
«Costó muy poco en comparación con lo que costaría si lo hubiéramos hecho de otra manera. Fue un regalo de un país que nos ha tratado muy bien», respondió.
Trump también defendió la necesidad de sustituir el antiguo Air Force One.
Recordó que el anterior Boeing 747-200 fue puesto en servicio en 1990 y había transportado a seis presidentes estadounidenses desde George H. W. Bush.
«Es algo realmente impresionante», aseguró el presidente.
«Este es un avión que Estados Unidos debería tener. Nuestro Air Force One tenía 35 o 36 años. Y lo aparcaban junto a los nuevos, como este, y la verdad es que no le quedaba bien a nuestro país. Así que estamos muy orgullosos de este», añadió.
Así es el avión que reemplaza temporalmente al histórico Air Force One
El nuevo Air Force One luce una pintura en rojo, blanco y azul brillante.
Su diseño rompe con el tradicional esquema en dos tonos de azul impulsado por la ex primera dama Jacqueline Kennedy.
En el fuselaje aparecen el sello presidencial y la inscripción «Estados Unidos de América».
El Boeing 747-B es 18 pies y 4 pulgadas más largo que el avión presidencial anterior.
También puede transportar más peso y volar ligeramente más rápido y más lejos.
Además, es 22 años más nuevo que el antiguo Air Force One.
Aunque ambos mantienen una capacidad de pasajeros y una altura similares, el nuevo modelo destaca por sus acabados interiores.
El avión incorpora muebles en tonos crema y cuero, alfombras y obras de arte diseñadas por la firma francesa Cabinet Alberto Pinto.
Trump recordó una conversación con Boeing sobre este modelo.
«Fui a Boeing y les pregunté: «¿Quién tiene el mejor?»», relató.
«Me respondieron: «Qatar. Nunca ha habido un avión igual». Francamente, no podríamos construir un avión así porque no estaríamos dispuestos a invertir el dinero necesario».
Pese a su estreno, el nuevo avión no será el Air Force One definitivo.
Está previsto que funcione como aeronave de transición mientras Boeing termina dos nuevos aviones presidenciales, cuya entrega está programada para 2028.
La Fuerza Aérea lo identificó como VC-25B Bridge.
Una vez concluida esa etapa, el avión pasará a formar parte de la futura biblioteca presidencial de Donald Trump.