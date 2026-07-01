Trump realiza primer viaje en el nuevo Air Force One

Estrena avión presidencial nuevo.

Qatar donó el Boeing.

Persisten críticas políticas.

Donald Trump realizó este 1 de julio el primer vuelo oficial del nuevo Air Force One, un Boeing 747-B donado por la familia real de Qatar y adaptado para uso presidencial.

La aeronave, valorada en 400 millones de dólares antes de sus modificaciones, ha estado rodeada de polémica por las dudas éticas y de seguridad que provocó su aceptación.

Trump utilizó el avión para viajar a Medora, Dakota del Norte, donde visitará la nueva Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt y ofrecerá un discurso.

Donald Trump dijo sentirse entusiasmado antes de abordar el nuevo Air Force One para su primer viaje oficial.

Trump presume el nuevo Air Force One en su vuelo inaugural

🇺🇸 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza hoy su primer viaje oficial a bordo del lujoso Air Force One que le fue obsequiado por la familia real de Qatar. La aeronave se dirige a Dakota del Norte, donde el mandatario participará en las celebraciones por los 250… pic.twitter.com/IUKUZlqTaq — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 1, 2026

«Para serles sincero, estoy entusiasmado con el primer vuelo. Nadie ha visto nada igual», afirmó ante los periodistas.

El presidente viajó acompañado por Eric Trump, Donald Trump Jr., Bettina Trump y varios funcionarios de la Casa Blanca.

El destino fue Medora, Dakota del Norte, donde realizará una visita guiada y participará en actividades relacionadas con la nueva Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt.

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El avión fue entregado a Estados Unidos por la familia real catarí en mayo de 2025.

La transferencia representó una donación sin precedentes de 400 millones de dólares por parte de un país extranjero.

Antes de entrar en servicio, la aeronave fue sometida a amplias modificaciones para cumplir con los requisitos técnicos y de seguridad exigidos para operar como Air Force One.

Trump explicó que buscaba tener el avión listo antes de las celebraciones del 4 de julio.