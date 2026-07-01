Republicanos toman ventaja en elecciones clave de Texas
Publicado el01/07/2026 a las 07:39
- Abbott mantiene ventaja electoral.
- Encuestas favorecen republicanos.
- Fiscalía sigue competida.
La carrera por el Senado de Estados Unidos en Texas concentra buena parte de la atención política nacional, pero no es la única elección clave que podría definir el equilibrio del poder en el estado.
Por qué importa: Además del Senado, los republicanos buscan conservar la gubernatura y la fiscalía general de Texas, según USA Today.
Las encuestas más recientes muestran que mantienen ventaja en ambas contiendas, aunque los márgenes siguen siendo relativamente estrechos.
El gobernador republicano Greg Abbott busca asegurar un cuarto mandato frente a la representante estatal demócrata Gina Hinojosa.
Greg Abbott mantiene ventaja en elecciones clave de Texas
Las mediciones publicadas durante junio muestran una ventaja constante de siete puntos para Abbott.
La encuesta de The New York Times, publicada el 30 de junio, coloca al republicano con 51% de apoyo frente al 44% obtenido por Hinojosa.
Otra encuesta, elaborada por la Universidad de Texas y el Texas Politics Project el 22 de junio, refleja un escenario similar.
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Ese sondeo ubica a Abbott con 47% de intención de voto, mientras Hinojosa alcanza el 40%.
Aunque la diferencia permanece dentro de un solo dígito, representa un regreso al nivel que existía antes de las primarias republicanas de marzo.
Los demócratas han intentado derrotar a Abbott en tres ocasiones consecutivas sin éxito.
El intento más reciente ocurrió en 2022, cuando el gobernador venció al excongresista Beto O’Rourke por una diferencia de 11 puntos porcentuales.
Las encuestas muestran una competencia más cerrada que en elecciones anteriores
NYT/Siena poll | 6/19-6/27 LV
US Senate Texas 2026
🟥Ken Paxton 47%
🟦James Talarico 47%
——
Texas Governor 2026
🟥Greg Abbott 51% (incumbent)
🟦Gina Hinojosa 44%
——
Generic congressional ballot 2026 (TX)
🟥Republican 51%
🟦Democratic 45%
——
President Trump approval (TX)… pic.twitter.com/rY7elxxvat
— Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) June 30, 2026
Durante la primavera, la distancia entre ambos candidatos llegó a reducirse ligeramente.
Una encuesta de Texas Public Opinion Research (TPOR), publicada el 29 de mayo, mostraba a Abbott con 46% frente al 41% de Hinojosa.
Ese estudio también identificó un 9% de votantes indecisos.
En abril, la misma firma había registrado una ventaja idéntica de cinco puntos para el gobernador.
En ese momento, Abbott obtenía 48% de apoyo, mientras Hinojosa registraba 43%.
Otra encuesta de abril, realizada por la Universidad de Texas y Texas Politics Project, colocó a Abbott seis puntos por delante.
Ese sondeo reflejaba un respaldo de 44% para Abbott frente al 38% para la candidata demócrata.
Antes de las primarias de marzo, una encuesta de febrero elaborada por la Escuela de Asuntos Públicos Hobby de la Universidad de Houston también proyectaba una ventaja de siete puntos para el actual gobernador.
Los resultados muestran que, aunque Hinojosa ha mantenido la competencia dentro de márgenes relativamente ajustados, Abbott conserva una posición consistente rumbo a noviembre.
La fiscalía general también perfila una disputa competitiva
La elección para fiscal general adquirió relevancia tras quedar vacante el cargo por la candidatura de Ken Paxton al Senado.
El senador estatal Mayes Middleton obtuvo la nominación republicana después de imponerse en la segunda vuelta interna celebrada a finales de mayo.
Durante las primarias, Middleton utilizó el lema «MAGA Mayes» para identificarse con el movimiento político republicano.
Por el Partido Demócrata, el senador estatal Nathan Johnson ganó la nominación la misma noche.
La primera encuesta posterior a esas elecciones internas fue realizada por Texas Public Opinion Research.
Ese estudio mostró a Middleton con 44% de apoyo frente al 39% de Johnson.
Además, un 13% de los consultados permanecía indeciso.
Una encuesta de junio elaborada por la Universidad de Texas y Texas Politics Project mantuvo la ventaja republicana en cinco puntos.
Sin embargo, ambos candidatos registraron una disminución en sus niveles de respaldo.
Middleton descendió al 41%, mientras Johnson quedó en 36%.
El libertario Tom Oxford obtuvo el 2% de las preferencias.
Otro 4% manifestó apoyar a «alguien más», mientras el 18% indicó no tener una opinión definida.
Con ambas contiendas mostrando ventajas republicanas de un solo dígito, las elecciones de noviembre siguen perfilándose como una prueba importante para medir la fortaleza política del partido en Texas y la capacidad de los demócratas para reducir la diferencia en uno de los estados más relevantes del país.