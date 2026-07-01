Republicanos toman ventaja en elecciones clave de Texas

Abbott mantiene ventaja electoral.

Encuestas favorecen republicanos.

Fiscalía sigue competida.

La carrera por el Senado de Estados Unidos en Texas concentra buena parte de la atención política nacional, pero no es la única elección clave que podría definir el equilibrio del poder en el estado.

Por qué importa: Además del Senado, los republicanos buscan conservar la gubernatura y la fiscalía general de Texas, según USA Today.

Las encuestas más recientes muestran que mantienen ventaja en ambas contiendas, aunque los márgenes siguen siendo relativamente estrechos.

El gobernador republicano Greg Abbott busca asegurar un cuarto mandato frente a la representante estatal demócrata Gina Hinojosa.

Greg Abbott mantiene ventaja en elecciones clave de Texas

Las mediciones publicadas durante junio muestran una ventaja constante de siete puntos para Abbott.

La encuesta de The New York Times, publicada el 30 de junio, coloca al republicano con 51% de apoyo frente al 44% obtenido por Hinojosa.

Otra encuesta, elaborada por la Universidad de Texas y el Texas Politics Project el 22 de junio, refleja un escenario similar.

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Ese sondeo ubica a Abbott con 47% de intención de voto, mientras Hinojosa alcanza el 40%.

Aunque la diferencia permanece dentro de un solo dígito, representa un regreso al nivel que existía antes de las primarias republicanas de marzo.

Los demócratas han intentado derrotar a Abbott en tres ocasiones consecutivas sin éxito.

El intento más reciente ocurrió en 2022, cuando el gobernador venció al excongresista Beto O’Rourke por una diferencia de 11 puntos porcentuales.