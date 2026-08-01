Galilea Montijo responde a las críticas por su rostro y explica la complicación que sufrió

Galilea Montijo tras críticas por su rostro

Explica complicación médica

Pide respeto por cuerpos

Galilea Montijo decidió responder públicamente a los comentarios sobre los cambios en su rostro que durante los últimos meses han generado debate en redes sociales.

La conductora aprovechó una emisión del programa Hoy para explicar que detrás de su apariencia existe una situación médica que pocas personas conocen.

La presentadora lamentó que miles de usuarios emitan opiniones sobre la imagen de otras personas sin conocer el contexto ni las circunstancias que enfrentan.

También adelantó que próximamente compartirá más detalles junto a la especialista que la atiende para aclarar las dudas sobre lo ocurrido.

Galilea Montijo asegura que las críticas ignoran lo que realmente ocurrió

Durante la conversación, la conductora reflexionó sobre la presión constante que enfrentan las figuras públicas por su aspecto físico.

Según explicó, las redes sociales han convertido cualquier cambio de imagen en motivo de críticas y especulaciones.

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«Desde que existen las redes sociales nunca eres demasiado flaca, nunca eres demasiado bonita… no le das gusto a absolutamente nadie», expresó.

Montijo aseguró que ella misma ha vivido esa situación tras el procedimiento estético que se realizó recientemente.

«Me ha pasado a mí últimamente que veo cada crítico de mi cara como si estuvieran conmigo, o sea, sin saber lo que realmente pasó», comentó.

La conductora explicó que decidió hablar del tema para evitar que continúen circulando versiones alejadas de la realidad.