Galilea Montijo responde a las críticas por su rostro y explica la complicación que sufrió
Publicado el01/08/2026 a las 09:40
- Galilea Montijo tras críticas por su rostro
- Explica complicación médica
- Pide respeto por cuerpos
Galilea Montijo decidió responder públicamente a los comentarios sobre los cambios en su rostro que durante los últimos meses han generado debate en redes sociales.
La conductora aprovechó una emisión del programa Hoy para explicar que detrás de su apariencia existe una situación médica que pocas personas conocen.
La presentadora lamentó que miles de usuarios emitan opiniones sobre la imagen de otras personas sin conocer el contexto ni las circunstancias que enfrentan.
También adelantó que próximamente compartirá más detalles junto a la especialista que la atiende para aclarar las dudas sobre lo ocurrido.
Galilea Montijo asegura que las críticas ignoran lo que realmente ocurrió
Durante la conversación, la conductora reflexionó sobre la presión constante que enfrentan las figuras públicas por su aspecto físico.
Según explicó, las redes sociales han convertido cualquier cambio de imagen en motivo de críticas y especulaciones.
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«Desde que existen las redes sociales nunca eres demasiado flaca, nunca eres demasiado bonita… no le das gusto a absolutamente nadie», expresó.
Montijo aseguró que ella misma ha vivido esa situación tras el procedimiento estético que se realizó recientemente.
«Me ha pasado a mí últimamente que veo cada crítico de mi cara como si estuvieran conmigo, o sea, sin saber lo que realmente pasó», comentó.
La conductora explicó que decidió hablar del tema para evitar que continúen circulando versiones alejadas de la realidad.
Revela que una lesión en un nervio complicó su recuperación
Galilea Montijo adelantó que prepara un pódcast junto con la doctora que lleva su tratamiento para explicar con detalle el proceso que atraviesa.
La conductora señaló que el problema no se limita a un retoque estético, sino que existe una complicación relacionada con un nervio facial.
«Va más allá de un procedimiento estético, realmente me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron», reveló.
Sus declaraciones buscan aclarar las dudas que surgieron después de que usuarios en redes sociales cuestionaran los cambios en su expresión facial.
Montijo afirmó que muchas personas desconocen lo que implica una recuperación de este tipo antes de emitir opiniones.
Por ello insistió en la importancia de informarse antes de juzgar la apariencia de alguien.
La conductora cuestiona la ética de algunos especialistas
Durante su intervención, Galilea también expresó su inconformidad por los comentarios realizados por algunos médicos sobre su caso.
Además, la presentadora consideró preocupante que profesionales de la salud participen en críticas públicas sin conocer el expediente completo.
«La gente habla sin conocimiento y cirujanos, que es lo peor de todo, que yo digo: dónde está la ética de los cirujanos. Si ves uno de esos cirujanos hablando de mí no vayas con él porque va a hablar igual de ti», afirmó.
Asimismo, la conductora sostuvo que este tipo de conductas no solo afectan a las figuras públicas, sino también a cualquier paciente.
Añadió que la privacidad y el respeto deberían formar parte de la relación entre especialistas y personas que buscan atención médica.
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Pide dejar de opinar sobre el físico de los demás
Con más de 11 millones de seguidores en Instagram, Galilea Montijo aprovechó el espacio para reflexionar sobre el trato que reciben las mujeres en redes sociales.
La presentadora cuestionó si realmente existe la sororidad de la que tanto se habla cuando continúan los señalamientos por la apariencia física.
«Yo me preguntaba: dónde está esta parte de que hoy en día no se habla de los cuerpos… Somos rudísimas con nosotras mismas», expresó.
Sus palabras recibieron respaldo de diversas figuras del espectáculo, entre ellas la actriz Lorena Meritano, quien escribió: «No se opina de los cuerpos ajenos. Punto».
El actor y conductor Lambda García también mostró su apoyo con un mensaje dirigido a Montijo: «Eres un bombón de bombones. La gente habla y la entereza y honestidad te hacen ser quien eres mi Gali», sumándose a quienes defendieron el llamado de la presentadora a promover un diálogo más respetuoso sobre la imagen de los demás.