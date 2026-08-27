Tormentas severas amenazan a 38 millones y complican los vuelos
Publicado el27/08/2026 a las 15:11
- 38 millones bajo amenaza
- Nueva York enfrenta tornados
- Inundaciones amenazan al noreste
Más de 38 millones de personas enfrentan este jueves una amenaza de tiempo severo en el noreste de Estados Unidos por el avance de un amplio frente frío.
El sistema, que el miércoles provocó tormentas en los Grandes Lagos, puede generar fuertes lluvias, granizo, ráfagas peligrosas e incluso algunos tornados durante la tarde y noche.
Washington D.C., Filadelfia y Baltimore están dentro de una amenaza de clima severo de nivel 2 de 5, mientras Nueva York también figura entre las zonas bajo vigilancia.
El deterioro de las condiciones meteorológicas ya impacta el transporte aéreo, con afectaciones anunciadas en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.
Tormentas severas en Nueva York ponen a millones en alerta
SEVERE WATCH ‼️: More than 38 million Americans across the Northeast face severe weather risks Thursday, with over 25 million under flood watches. Damaging winds are the main threat, but tornadoes remain possible. Drop a note in the comments about how you’re preparing for the… pic.twitter.com/Ys4iQlRxrR
— FOX Weather (@foxweather) August 27, 2026
Nueva York, Filadelfia y Baltimore aparecen dentro de una amenaza de tornado de nivel 1 de 5, ante la posibilidad de que algunas tormentas desarrollen rotación.
El Centro de Pronósticos de FOX destacó que esta es la séptima ocasión durante 2026 en que el área metropolitana de Nueva York enfrenta riesgo de tornados.
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“Esta es la séptima vez este año que el área metropolitana ha sido declarada en riesgo de tornados por el Centro de Predicción de Tormentas. El año pasado fue solo una vez”, señaló.
Las tormentas podrían organizarse incluso como superceldas y producir ráfagas superiores a las 60 mph, además de granizo de gran tamaño y lluvias intensas.
Filadelfia y Nueva York también enfrentan amenaza de inundaciones
More than 38 million people from New York City to Washington, D.C., are bracing for severe weather on Thursday, including flash flooding, damaging winds, large hail and possible tornadoes. https://t.co/BeVmQWnA9a pic.twitter.com/uhaOuHzxR0
— ABC News (@ABC) August 27, 2026
El frente frío no representa únicamente un peligro por los fuertes vientos, pues las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones repentinas en sectores urbanos vulnerables.
Más de 25 millones de personas están incluidas en alertas por inundación que se extienden desde Filadelfia hasta el área de la ciudad de Nueva York.
Algunos sectores podrían recibir acumulaciones localizadas superiores a una o dos pulgadas de lluvia hasta la madrugada del viernes, agravando posibles problemas de drenaje.
Filadelfia ya registra cuatro alertas por inundaciones repentinas durante 2026, tres solamente en agosto, y supera por más de 1.5 pulgadas su promedio mensual de lluvia.
Tormentas severas amenazan vuelos y traslados en el noreste
SEVERE WEATHER HQ 🌩️: More than 38 million Americans are facing a Level 2 out 5 severe weather threat across the Northeast on Thursday, putting major cities on alert for risks of damaging winds, large hail and possible tornadoes, along with a flash flood threat. Full forecast: pic.twitter.com/07z0THtIzc
— FOX Weather (@foxweather) August 27, 2026
El periodo de mayor riesgo comenzará durante la tarde y podría prolongarse hasta la noche mientras aumenta la inestabilidad atmosférica delante del frente frío.
Las condiciones adversas también pueden provocar problemas para quienes necesitan desplazarse por carretera o utilizar aeropuertos en las principales ciudades afectadas.
En Nueva York, las condiciones meteorológicas llevaron al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a anunciar afectaciones para viajeros, por lo que resulta clave verificar cada vuelo antes de trasladarse.
El impacto podría continuar durante la madrugada del viernes debido a las lluvias, especialmente en sectores donde las tormentas descarguen grandes cantidades de agua en poco tiempo.
¿Qué deben saber quienes viven en las zonas bajo alerta?
- Por qué importa: Más de 38 millones enfrentan riesgo de tormentas severas, mientras las alertas por inundaciones alcanzan a más de 25 millones.
- El dato: Algunas tormentas podrían producir ráfagas de 60 mph o superiores, granizo grande y tornados aislados.
- El proceso: El frente frío avanza hacia el este y encontrará condiciones favorables para tormentas durante la tarde y noche.
- Qué pueden hacer: Revisar alertas meteorológicas locales, evitar carreteras inundadas y consultar directamente con la aerolínea antes de acudir al aeropuerto.
Fuente: Fox Weather.