Tormentas severas amenazan a 38 millones y complican los vuelos

38 millones bajo amenaza

Nueva York enfrenta tornados

Inundaciones amenazan al noreste

Más de 38 millones de personas enfrentan este jueves una amenaza de tiempo severo en el noreste de Estados Unidos por el avance de un amplio frente frío.

El sistema, que el miércoles provocó tormentas en los Grandes Lagos, puede generar fuertes lluvias, granizo, ráfagas peligrosas e incluso algunos tornados durante la tarde y noche.

Washington D.C., Filadelfia y Baltimore están dentro de una amenaza de clima severo de nivel 2 de 5, mientras Nueva York también figura entre las zonas bajo vigilancia.

El deterioro de las condiciones meteorológicas ya impacta el transporte aéreo, con afectaciones anunciadas en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

Tormentas severas en Nueva York ponen a millones en alerta

SEVERE WATCH ‼️: More than 38 million Americans across the Northeast face severe weather risks Thursday, with over 25 million under flood watches. Damaging winds are the main threat, but tornadoes remain possible. Drop a note in the comments about how you’re preparing for the… pic.twitter.com/Ys4iQlRxrR — FOX Weather (@foxweather) August 27, 2026

Nueva York, Filadelfia y Baltimore aparecen dentro de una amenaza de tornado de nivel 1 de 5, ante la posibilidad de que algunas tormentas desarrollen rotación.

El Centro de Pronósticos de FOX destacó que esta es la séptima ocasión durante 2026 en que el área metropolitana de Nueva York enfrenta riesgo de tornados.

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“Esta es la séptima vez este año que el área metropolitana ha sido declarada en riesgo de tornados por el Centro de Predicción de Tormentas. El año pasado fue solo una vez”, señaló.

Las tormentas podrían organizarse incluso como superceldas y producir ráfagas superiores a las 60 mph, además de granizo de gran tamaño y lluvias intensas.