Dos tornados dejan destrucción y apagones en condado de Delaware

Dos tornados golpearon el condado de Kent y dejaron daños, apagones y problemas en servicios municipales de Dover.

Dos tornados golpean Kent

Dover registra graves daños

Apagones afectan la ciudad Dos tornados tocaron tierra en el condado de Kent, Delaware, durante el paso de una fuerte línea de tormentas el jueves por la noche. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó ambos fenómenos, registrados con pocos minutos de diferencia en diferentes puntos del condado. El primero ocurrió cerca de Hartley alrededor de las 5:55 p. m. Tornados en Kent golpean Hartley y Dover #BREAKING: Here’s a look at some of the damage in Dover, DE after a confirmed #tornado ripped through. There are also reports the storm damaged the Kraft Factory. #DEwx READ MORE: https://t.co/GfG88j3NbU WATCH LIVE: https://t.co/EaSTeGMmMY pic.twitter.com/WjCRRdyZFG — WeatherNation (@WeatherNation) August 20, 2026 Poco después surgió un segundo reporte sobre el centro de Dover, alrededor de las 6:12 p. m. Este segundo tornado fue reportado como potencialmente más fuerte y estuvo acompañado de daños importantes en diferentes puntos de la ciudad. Por qué importa: La tormenta dejó daños en estructuras, árboles y cables, además de provocar problemas eléctricos y afectar las comunicaciones municipales en Dover.

Dos tornados tocaron tierra con minutos de diferencia Suspected tornado RIPS through Dover, Delaware ‘Significant damage reported throughout parts of city’ — Delaware police pic.twitter.com/xmEe8FaEhq — RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 20, 2026 El primer tornado confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional fue reportado cerca de Hartley aproximadamente a las 5:55 p. m. Unos 17 minutos después, alrededor de las 6:12 p. m., se produjo un segundo reporte en el centro de Dover, según el portal WBOC. Este segundo fenómeno fue descrito como un tornado potencialmente más fuerte mientras la línea de tormentas avanzaba por el condado de Kent. TE PUEDE INTERESAR: FBI frustra supuesto plan de ISIS para atacar el Capitolio de Nueva York Uno de los daños más importantes ocurrió en el Days Inn ubicado sobre la Ruta 13 en Dover. El establecimiento, localizado al norte de Division Street, sufrió daños considerables en el techo durante el paso de las tormentas. Equipos de emergencia comenzaron a trabajar en el lugar para determinar las consecuencias de los daños registrados en el establecimiento. Las autoridades estaban comprobando si había posibles personas heridas o si era necesario reubicar a alguien debido a las afectaciones.

Árboles y cables caídos complican la situación en Dover Los efectos de las tormentas también se extendieron por diferentes calles y carreteras de Dover y otras zonas del condado. Se reportaron cables caídos en McKee Road, en Dover, después del paso de las condiciones meteorológicas severas. También hubo reportes similares sobre Parkers Chapel Road, en Marydel, donde cables terminaron afectados durante las tormentas. Otro reporte señaló la caída de un árbol en South Governor’s Avenue, a la altura de Water Street. Además, múltiples árboles y cables terminaron derribados en diferentes puntos de Dover tras el paso de las fuertes tormentas. Los problemas no estuvieron limitados únicamente a Dover. También fueron reportados cables caídos sobre Westville Road, cerca de Marydel. A esto se sumó actividad del departamento de bomberos en Firehouse Lane mientras continuaba la respuesta ante las afectaciones registradas. Los equipos de emergencia permanecieron trabajando para revisar las diferentes zonas donde fueron reportados daños después del paso de las tormentas.