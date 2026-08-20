Dos tornados dejan destrucción y apagones en condado de Delaware
Publicado el20/08/2026 a las 15:13
- Dos tornados golpean Kent
- Dover registra graves daños
- Apagones afectan la ciudad
Dos tornados tocaron tierra en el condado de Kent, Delaware, durante el paso de una fuerte línea de tormentas el jueves por la noche.
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó ambos fenómenos, registrados con pocos minutos de diferencia en diferentes puntos del condado.
El primero ocurrió cerca de Hartley alrededor de las 5:55 p. m.
Tornados en Kent golpean Hartley y Dover
#BREAKING: Here’s a look at some of the damage in Dover, DE after a confirmed #tornado ripped through.
There are also reports the storm damaged the Kraft Factory. #DEwx
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— WeatherNation (@WeatherNation) August 20, 2026
Poco después surgió un segundo reporte sobre el centro de Dover, alrededor de las 6:12 p. m.
Este segundo tornado fue reportado como potencialmente más fuerte y estuvo acompañado de daños importantes en diferentes puntos de la ciudad.
Por qué importa: La tormenta dejó daños en estructuras, árboles y cables, además de provocar problemas eléctricos y afectar las comunicaciones municipales en Dover.
Dos tornados tocaron tierra con minutos de diferencia
Suspected tornado RIPS through Dover, Delaware
‘Significant damage reported throughout parts of city’ — Delaware police pic.twitter.com/xmEe8FaEhq
— RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 20, 2026
El primer tornado confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional fue reportado cerca de Hartley aproximadamente a las 5:55 p. m.
Unos 17 minutos después, alrededor de las 6:12 p. m., se produjo un segundo reporte en el centro de Dover, según el portal WBOC.
Este segundo fenómeno fue descrito como un tornado potencialmente más fuerte mientras la línea de tormentas avanzaba por el condado de Kent.
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Uno de los daños más importantes ocurrió en el Days Inn ubicado sobre la Ruta 13 en Dover.
El establecimiento, localizado al norte de Division Street, sufrió daños considerables en el techo durante el paso de las tormentas.
Equipos de emergencia comenzaron a trabajar en el lugar para determinar las consecuencias de los daños registrados en el establecimiento.
Las autoridades estaban comprobando si había posibles personas heridas o si era necesario reubicar a alguien debido a las afectaciones.
Árboles y cables caídos complican la situación en Dover
Los efectos de las tormentas también se extendieron por diferentes calles y carreteras de Dover y otras zonas del condado.
Se reportaron cables caídos en McKee Road, en Dover, después del paso de las condiciones meteorológicas severas.
También hubo reportes similares sobre Parkers Chapel Road, en Marydel, donde cables terminaron afectados durante las tormentas.
Otro reporte señaló la caída de un árbol en South Governor’s Avenue, a la altura de Water Street.
Además, múltiples árboles y cables terminaron derribados en diferentes puntos de Dover tras el paso de las fuertes tormentas.
Los problemas no estuvieron limitados únicamente a Dover.
También fueron reportados cables caídos sobre Westville Road, cerca de Marydel.
A esto se sumó actividad del departamento de bomberos en Firehouse Lane mientras continuaba la respuesta ante las afectaciones registradas.
Los equipos de emergencia permanecieron trabajando para revisar las diferentes zonas donde fueron reportados daños después del paso de las tormentas.
Dover enfrenta apagones y problemas con sus líneas telefónicas
Las consecuencias de las tormentas también afectaron servicios importantes para los residentes de Dover durante la noche del jueves.
La ciudad informó que todas sus líneas telefónicas municipales se encontraban fuera de servicio después de las fuertes condiciones meteorológicas.
Los problemas también alcanzaron el sistema eléctrico de la ciudad, que administra su propia compañía de electricidad.
Dos subestaciones eléctricas se encontraban fuera de servicio, según la información proporcionada por la ciudad de Dover.
Esta situación dejó sin electricidad a gran parte de la ciudad mientras continuaban los trabajos posteriores al paso de las tormentas.
Los daños en cables y árboles se sumaron a los problemas que enfrentaban diferentes sectores de Dover durante la emergencia.
Mientras tanto, los equipos continuaban comprobando los daños registrados en el Days Inn y otras áreas afectadas del condado de Kent.
La situación permanecía marcada por las consecuencias de los dos tornados confirmados y los daños provocados durante el paso de la línea de tormentas.