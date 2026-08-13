Tormenta tropical Hernán se forma en el Pacífico ¿afectará a EE. UU.?
Publicado el13/08/2026 a las 16:47
- Hernán avanza por el Pacífico
- Hawái enfrenta lluvias intensas
- NHC advierte posibles inundaciones
La tormenta tropical Hernán se formó este jueves en el océano Pacífico, aunque por ahora no representa una amenaza para tierra, según Univision.
Al mismo tiempo, otro sistema climático avanza hacia Hawái y podría provocar fuertes lluvias, inundaciones y condiciones peligrosas durante el fin de semana.
Por qué importa: Mientras Hernán permanece lejos de tierra, Hawái enfrenta un escenario distinto ante la llegada del posible ciclón tropical Uno-C.
Ciclón en Hawái aumenta preocupación meteorológica
La tormenta tropical Hernán se formó en el Pacífico sin representar amenaza a tierra, mientras otro sistema podría provocar fuertes lluvias e inundaciones en Hawái.https://t.co/iNCjrnN0nA
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La tormenta tropical Hernán se encontraba aproximadamente a 1,460 millas al oeste del extremo sur de la península de Baja California, México.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que sus vientos máximos sostenidos rondaban las 40 mph.
El sistema se desplazaba en dirección oeste y, de acuerdo con la información disponible, no suponía una amenaza para tierra.
La formación de Hernán ocurre mientras los meteorólogos también mantienen la atención sobre otro sistema ubicado mucho más cerca de las islas hawaianas.
Ese fenómeno podría generar condiciones meteorológicas complicadas en Hawái desde la noche del viernes y durante el fin de semana.
Posible ciclón tropical Uno-C avanza hacia Hawái
Se forma en el Pacífico la tormenta tropical “Hernán” https://t.co/Wxc7DtMOOp
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El posible ciclón tropical Uno-C estaba aproximadamente a 775 millas al este-sureste de Hawái, según la información del NHC.
El sistema tenía vientos de alrededor de 40 mph, pero todavía no presentaba suficiente organización para ser considerado una tormenta tropical.
Sin embargo, las previsiones indicaban que podría fortalecerse mientras continúa su desplazamiento hacia las islas hawaianas.
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Los meteorólogos señalaron que el sistema podría tocar tierra en la parte sur de la Isla Grande durante el sábado.
Para entonces, existe la posibilidad de que el fenómeno se haya convertido en una tormenta tropical.
Antes de su posible llegada, se espera que las condiciones comiencen a deteriorarse en las islas a partir de la noche del viernes.
El sistema podría llevar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje peligroso a diferentes zonas del archipiélago.
Estas condiciones mantienen la atención especialmente sobre la cantidad de lluvia que podría acumularse durante el paso del fenómeno.
Lluvias podrían causar inundaciones y deslaves
La tormenta tropical Hernán se formó el jueves en el océano Pacífico pero no suponía una amenaza en tierra firme. Hernán se encontraba a unos 2.350 kilómetros al oeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, indicó el Centro Nacional de Huracanes.
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Uno de los principales riesgos asociados con el posible ciclón tropical Uno-C será la cantidad de lluvia prevista para Hawái.
Los meteorólogos estimaron acumulaciones generales de entre 5 y 10 pulgadas en diferentes zonas del archipiélago.
Sin embargo, algunas áreas podrían registrar cantidades considerablemente superiores durante el paso del sistema.
De acuerdo con el NHC, existe la posibilidad de acumulaciones de hasta 51 centímetros, equivalentes a unas 20 pulgadas de lluvia.
Estas precipitaciones podrían aumentar considerablemente el riesgo de inundaciones y deslaves en las islas hawaianas.
El oleaje peligroso y los fuertes vientos también forman parte de las condiciones previstas desde la noche del viernes.
La situación será diferente a la de Hernán, que permanece sobre aguas abiertas del Pacífico y lejos de las costas mexicanas.
La atención meteorológica se concentra así en Hawái ante la posibilidad de que Uno-C se fortalezca antes de acercarse a la Isla Grande.
El sábado será un momento clave, debido a la posibilidad de que el sistema llegue al sur de la isla convertido en tormenta tropical.