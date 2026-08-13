Tormenta tropical Hernán se forma en el Pacífico ¿afectará a EE. UU.?

Hernán avanza por el Pacífico

Hawái enfrenta lluvias intensas

NHC advierte posibles inundaciones

La tormenta tropical Hernán se formó este jueves en el océano Pacífico, aunque por ahora no representa una amenaza para tierra, según Univision.

Al mismo tiempo, otro sistema climático avanza hacia Hawái y podría provocar fuertes lluvias, inundaciones y condiciones peligrosas durante el fin de semana.

Por qué importa: Mientras Hernán permanece lejos de tierra, Hawái enfrenta un escenario distinto ante la llegada del posible ciclón tropical Uno-C.

Ciclón en Hawái aumenta preocupación meteorológica

La tormenta tropical Hernán se formó en el Pacífico sin representar amenaza a tierra, mientras otro sistema podría provocar fuertes lluvias e inundaciones en Hawái.https://t.co/iNCjrnN0nA — N+ UNIVISION (@nmasunivision) August 13, 2026

La tormenta tropical Hernán se encontraba aproximadamente a 1,460 millas al oeste del extremo sur de la península de Baja California, México.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que sus vientos máximos sostenidos rondaban las 40 mph.

El sistema se desplazaba en dirección oeste y, de acuerdo con la información disponible, no suponía una amenaza para tierra.

La formación de Hernán ocurre mientras los meteorólogos también mantienen la atención sobre otro sistema ubicado mucho más cerca de las islas hawaianas.

Ese fenómeno podría generar condiciones meteorológicas complicadas en Hawái desde la noche del viernes y durante el fin de semana.